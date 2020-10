Oposición: No por mucho desesperar se desgasta más temprano

Los líderes de oposición están desesperados.

Los mandatarios de oposición están desesperados. Algunos no ven cristalizados sus esfuerzos articuladores por unir a todos los "enemigos" de López Obrador. Otros están genuinamente preocupados por el fin del apoyo federal en materias concurrentes pero eminentemente locales, como la seguridad y la impartición de justicia.

Los más rabiosos no pueden entender cómo es que Andrés Manuel creció en la aprobación de las encuestas en septiembre de cara a una pandemia con crisis económica, laboral y partidista.

Con todo y la gran fractura dentro de Morena que ha lanzado como hienas a sus contendientes en un ruedo cada vez más desgastado, la gente confía en el movimiento que nada más no sabe ser partido... pero la oposición sigue enfurecida. Tal vez, es una exageración hablar de la oposición como « LA OPOSICIÓN », ya que no existe un cuerpo homogéneo en proyecto, critica y narrativa. Más bien, hay gente que quiere conservar privilegios desde el odio y la crítica ofensiva.

Los de la posición estratégica (gobernadores) han intentado crear grupitos pero parece que no han entendido nada: la política de contrastes, territorio, narrativas y promesas mayoritarias está afuera de sus amplios salones con copas para beber agua entre las pequeñas cúpulas que han creado.

En junio de 2018, los gobernadores del PAN hicieron la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN). Empezaron con 7 ejecutivos locales panistas promoviendo la eficiencia, transparencia y competitividad.

Actualmente, es presidido por Francisco Domínguez, Gobernador de Querétaro.

Quiso ser opositor al rechazar inicialmente la adhesión al Insabi de sus entidades; lanzó en periódicos un decálogo para rescatar la economía y así como el FRENAAA, ha reclamado al Gobierno la falta de apoyos para enfrentar la pandemia.

Luego nació la Alianza Noreste-Pacífico; en junio de 2020.

Está integrada por Gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima y Michoacán.

Se juntaron con el romántico objetivo de unir esfuerzos y aprovechar las ventajas del

Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero muy pronto comenzaron a golpear la política económica del país al grado de perfilar una serie de acciones conjuntas para contener la pandemia a través de un Plan Interestatal de Desarrollo, espejo alternativo al Plan Nacional de Desarrollo. Que en primer momento, no tendría nada de malo pensando en la utilidad regional pero que fácticamente ha sido el espacio para aplicar la vieja máxima de la política: “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”.

Llegó un mes después la Alianza Federalista.

Aunque se formalizó en julio de 2020, sus mesas y pláticas iniciaron meses antes.

La fundaron gobernadores de Jalisco, Durango, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato.

Desde su creación, han dicho que el federalismo está bajo asedio, que se ha roto el pacto de la relación entre gobierno central y estatales y que por ende, urge un nuevo federalismo, un nuevo pacto fiscal y cambios al paquete económico 2021. Aquí están los más conservadores en términos de protesta social: Alfaro con un asesinado por no traer cubrebocas en manos de sus fuerzas estatales, Guanajuato donde acosan sexualmente y levantan a adolescentes que protestan, Silvano Aureoles con su récord en feminicidios y hasta Chihuahua con los problemas de agua y seguridad politizados en detrimento de la población. Un cúmulo de anti-popularidades.

Ese grupo pide al Gobierno federal una compensación económica por las erogaciones que han hecho para atender la pandemia, así como un nuevo fondo de estabilización y un fondo especial para proyectos estratégicos de infraestructura local. Al mismo tiempo, encabezan la lista de entidades con gastos opacos de la Secretaría de la Función Pública.

Al mismo tiempo, casi hecho con la misma pluma, se creó la Alianza Centro-Bajío-Occidente. Nació el 17 de julio de 2020, bautizada por los Mandatarios de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí.

Cómo con calca, tienen la finalidad de diseñar una agenda económica conjunta para la región, contemplando la reactivación y las fuentes de empleo ante la pandemia.

Desde su política de desplegados, lanzaron una “fórmula” económica de 15 puntos ante la pandemia, entre ellos apoyar a las pequeñas y medianas empresas con créditos blandos y atraer inversiones extranjeras. No hay noticias de cómo la ejecutan en sus entidades pero se sabe que gustan de dar cátedras así como casi todos los “abajofirmantes”

Finalmente, llegó “Unidos por México” el 29 de septiembre de 2020, integrado por 15 ex gobernadores de Acción Nacional y otros políticos del mismo partido con un claro objetivo electoral: quitar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones

de 2021.

Entre sus filas están Francisco Barrio, Ernesto Ruffo, Ignacio Loyola, Fernando Canales, Francisco Ramírez Acuña, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva y Marco Antonio Adame, entre otros. Por la otra derecha, los “México libre” con 15 ex gobernadores convocados mas el grupo de empresarios que hace política abierta y frontal como un logro más de la 4T...

Me refiero a Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, quienes lanzaron “Sí por México” junto con las organizaciones clericales más conservadoras y anti derechos del país, promoviendo a Gustavo Madero y otros personajes de Acción Nacional, los opositores entiendan que su política de Toby está superada y empíricamente fracasada: ni por más alianzas y organizaciones “de la sociedad civil “ que han hecho, han cambiado las tendencias de aprobación. Ni hablar de las electorales.

¿Eso implica que todas las acciones del gobierno son adecuadas ? No necesariamente. Oportunidades como la eliminación de fideicomisos en ciencia y tecnología han sido perdidas por una sencilla razón: ni todo el dinero ni todos los gobernadores les dará la LEGITIMIDAD para oponerse pues no parecen defender derechos sino aferrarse a no perder sus privilegios de clase.

Mientras tanto, la vacante de “Oposición de la 4T” sigue abierta. Algo debe reconocerse: hacer grupitos es un poco más de esfuerzo que hacer desplegados. Ahora salgan a conocer al pueblo pues parece que tienen miedo a la gente... ¿sabrán que en muchos lugares no son bien recibidos? Por algo será.