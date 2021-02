NL: a quién apoya Mauricio Fernández

“Preocúpate, cuando Mauricio Fernández te quite el apoyo…”: panistas.

La leyenda de "El Yunque"

Yo tengo amigos de toda clase. Conozco y soy cercano a gente de todo tipo de religiones, aficiones y filias políticas. Y acá en Nuevo León, entre amigos panistas hay una máxima: “Preocúpate, cuando Mauricio Fernández te quite el apoyo…”

Esto lo saco a colación después de los rumores que dicen que el famoso grupo ya reducidísimo de “El Yunque” existe y opera en Nuevo León y que es encabezado por el ex gobernador Fernando Canales, Alejandra “Kana” Fernández, Jorge Luis “Coco” Coindreau y Humberto Treviño Landois, entre varios otros potentados que dirigieron el PAN en Nuevo León en la en la época de los noventas.

Pues esos rumores no pasan de ser leyenda urbana, porque ahora casi todos los panistas del estado primero le dieron su apoyo a Adrián de la Garza, porque no comulgan con Fernando Larrazabal pero eso no asusta en lo absoluto al PAN estatal, ya que se sabido que “El Yunque” no influye ni siquiera, en un comité de vecinos de humildes colonias…

Y ahí les va un ejemplo: en San Pedro Garza García, el todo poderoso rey, el monarca es Mauricio Fernández y es él quien toma las decisiones en su pueblo natal.

Mauricio Fernández va por alcadía

Como ya se ha dicho Mauricio, gracias a la reelección, puede ser alcalde las veces que quiera y hasta dormido puede manejar una campaña exitosa.

Y cuando él apoya se ve la mano de su apoyo si no pregúntele a Rebecca Clouthier, quien se equivocó en el 2018 y por qué le quitó el apoyo Mauricio, quien ese año se la jugó con el fallido Miguel Treviño.

Gente cercana a Mauricio me dice que hoy se arrepiente de haber apoyado a un hombre tan oscuro como Treviño y esa es una de las razones más fuertes por la cual Mauricio va a buscar ser alcalde de nuevo. La intención es enderezar el barco.

Mauricio Fernández recibe constancia del PAN, como candidato. Cortesía

Cercanos a los dos me dicen que la intención de Mauricio no es solamente arrebatarle la alcaldía a Miguel, sino, si puede, meterlo en un calabozo y tirar la llave, caso parecido al de Ugo “Sin Hache” Ruiz, quien tras dejar la alcaldía sampetrina cayó en el olvido político y ahora, dicen, buscará ser diputado local por Movimiento Ciudadano.

Pero el caso es que Mauricio sigue siendo panista y en San Pedro tiene la última palabra y más aún, todo el mundo sabe que es el “papá político” de Víctor Fuentes , como ya lo hemos dicho y por eso se asegura que el día que él quiera, Fuentes puede ser recibido en ese municipio y hasta gobernar la municipalidad con el apoyo del ingeniero Fernández.

Sin embargo ahora, mientras Mauricio está con el PAN y apoyando las causas panistas su fuerza se va a replicar en San Pedro hacia la causa del otro ingeniero, Fernando Larrazabal, y si no, como decimos en Allende, Nuevo León, pa’l baile vamos.

Una lucha de equipos de odio

Aquí vale la pena remarcar que lo de “aguas con Fernando Larrazabal”…

Y lo de aguas no es cuestión te bromas ni de cova, porque sigo viendo encuestas donde Larrazabal aparece en segundo o tercer lugar o hasta el cuarto, pero la puntera no le saca más de 6 puntos de diferencia cuando aún faltan poco más de cuatro meses para la elección.

Todavía no empiezan las campañas.

Están calentando motores y aquí ya sabemos que las elecciones en este 2021 serán una lucha de equipos de odio.

