Son 10 mugrosos millones de pesos: Mauricio Fernández

En el debate de los precandidatos albiazules, Mauricio exige al alcalde de San Pedro Garza García vacunar a todos los habitantes del municipio.

Once Varas

Preclaro, como siempre, y sin pelos en la lengua, el panista Mauricio Fernández Garza llamó al alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, el príncipe ‘wanna be’ Miguel Treviño, a no estar “como el chinito” en la crisis por la pandemia por Covid-19 y a tomar acciones.

Cierto, aun no es legal que ninguna entidad, fuera del gobierno federal pueda importar la vacuna contra el coronavirus, pero, con voluntad, como todo, esto se puede arreglar.

“Señor alcalde, póngase las pilas. No esté esperando que nos caiga de la Virgen María o de la Federación lo que nos urge y necesitamos. No necesitamos más de 10 millones de pesos para que compre las vacunas de AstraZeneca y se pueda vacunar a todo San Pedro”, clamó Mauricio vehemente como siempre, durante el debate en el que participó ayer con los otros dos precandidatos del PAN a la alcaldía sampetrina.

En el evento participaron los aspirantes Marcial Herrera y Jesús Horacio González Delgadillo.

Mauricio observó que si el alcalde Treviño se pone las pilas, esto salvaría la economía del municipio reactivándolo.

“Esto nos daría la oportunidad de trabajar, se abran los centros de negocios, que se vuelva a generar el comercio y la industria alimenticia. Son 10 mugrosos millones de pesos, usted se pavonea que ha gastado cientos de millones en banquetas” aseguró Mauricio.

Y machacó que el alcalde Treviño “se ha gastado cientos de millones en banquetas” y no quisiera invertir 10 millones en la salud de los habitantes.

Con propuestas como la de Fernández Garza se ve que no hay que ver el cómo no, sino el cómo sí… Y si fuera así, los más de 120 mil habitantes del municipio se verían beneficiados.

LOS DEJA CON CARA DE WHAT

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, dejó a más de cuatro con cara de what, ayer que aclaró que no buscará puesto político alguno.

En los mentideros políticos tiene todo lo que va de la pandemia que muchos veían a De la O Cavazos como candidato “natural y seguramente exitoso” a un puesto de elección popular .

Pero el doctor en una rueda de prensa aclaró que no está dispuesto a mezclar la política con la salud: “Nadie me ha ofrecido nada y aunque me ofrezcan no lo voy a aceptar si es un puesto electoral”.

[email protected]