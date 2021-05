Debate de candidatos cascajo, candidatos morralla

En el próximo debate, creo yo, deben de participar, Clara Luz, Samuel García, Adrián de la Garza, y Fernando Larrazabal, para no perder el tiempo.

"Candidatos cascajo"

De los siete candidatos a la gubernatura de Nuevo León, invitados al Debate Meta 21, organizado por Multimedios , que encabeza Francisco González, quedó muy claro que al menos tres de ellos caben perfectamente en la definición de “candidatos cascajo” o “candidatos morralla”.

Sí, esos supuestos aspirantes a algún cargo público que en las elecciones nada más sirven de paleros a los candidatos fuertes y que se prestan para sus maniobras a sabiendas de que van a perder, pero al final se quedarán con una suburban del año, al menos.

Samuel le respondió a Clara Luz en el debate, que necesita un curso de lectura, y no los de los “otros” cursos que ella tomó.

Yo no vi en su totalidad el debate, porque andaba en carretera, pero las pocas intervenciones de Carolina Garza, Emilio Jacques, y Daney Siller me hicieron pensar en que el próximo encuentro sea solamente de candidatos “grandes” o “sólidos” que ya no nos hagan ver como la mala copia de país bananero que somos.

Porque el debate sirvió para tantearle el agua tibia a los camotes… Sí, pero un agua muy tibia y muy turbia. Porque los tres paleros, hicieron que se desperdiciara un tiempo valiosísimo… Insisto, lo comparsa les salió hasta por las orejas a Carolina Garza, Emilio Jacques, y Daney Siller.

Y eso que no quiero meterme a criticar a los compañeros de Multimedios, que, francamente, dieron flojera… Aunque, yo que Víctor Martínez, haría algo con ese tono de voz…

Y es que lo más “emocionante” del encuentro fue cuando Clara Luz le dijo a Samuel García que era “el nuevo bronco” , a lo que García le respondió a Flores que necesita un curso de lectura, y no los de los “otros” cursos que ella tomó.

Y al final, todos los candidatos y candidatas se fueron a sus casas, intactos e intactas…

Y ESO QUE AUN NO PIERDE

Desesperados y lo que le sigue andan los empleados del Comité Municipal del Partido Movimiento Ciudadano en Guadalupe, Nuevo León, que fueron contratados para la campaña del mueblero José Luis Garza, quien, por enésima ocasión, quiere ser alcalde de ese municipio.

Pues los empleados dicen que ya llevan 3 semanas sin recibir sueldo, que les habían ofrecido a razón de 2 mil 200 pesos semanales y no hay nadie que de la cara.

Entre los afectados hay gente muy humilde, incluso un papá abandonado con 2 niños, uno de los cuales padece síndrome de Down y una señora de la tercer edad, que hace labores de intendencia, aunque necesita cirugía de cataratas.

Los afectados dicen que si no les pagan ahora, a mitad de campaña, va a ser más difícil después de que pierda en las elecciones el mueblero Garza, quien tiene toda su vida queriendo ser alcalde.

