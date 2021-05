En 10 puntos quiénes ganaron y quiénes perdieron el debate de Multimedios/Milenio

Las próximas encuestas de preferencias electorales en Nuevo León confirmarán, o no, las percepciones que dejó el debate.

1.

Perdieron el conductor y la conductora de Multimedios/Milenio. De plano, hicieron muy mal su trabajo, sobre todo él, un tipo que nació para cualquier cosa excepto para expresarse en TV. No tenían la menor idea acerca de cuáles eran las reglas que ellos mismos se suponía habían establecido. El conductor se hacia bolas cada cinco minutos; la conductora se enredaba menos, pero se enredaba; esta señora, para colmo, en algún momento se secreteó con el candidato del PRI. Supuse que hablaban de la serie de Luis Miguel. Los nombres del colaborador y la colaboradora de Multimedios/Milenio no los recuerdo y no invertiré tiempo en Google para refrescar mi memoria.

2.

Perdía mucho interés el debate cuando hablaban las candidatas y el candidato chatarra, sí, quienes estarán en las boletas electorales solo como adorno –es decir, sin ninguna posibilidad de alcanzar ni siquiera el 2% de la votación– representando a Redes Sociales Progresistas (Daney Siller), a Fuerza X México (Emilio Jaquez) y al Partido Encuentro Social (Carolina Garza).

3.

Perdió emoción el encuentro entre candidatos y candidatas por lo excesivamente rígido del formato que no permitía interrupciones ni intercambios duros entre quienes se atacaban. Uno va al box o a la lucha libre a ver sangre, aunque sea artificial. En el debate de anoche las agresiones no llegaron ni a arañazos de kínder.

4.

Perdió audiencia el debate porque dos horas y media de duración es demasiado hasta para los morbosos profesionales de la política, como yo mismo; con muchos sacrificios evité dormirme..., ¿o no lo evité y me perdí lo mejor?

5.

Ganó Fernando Larrazabal, del PAN, porque se atrevió a cuestionar a sus tres rivales que le superan en las encuestas, aunque quizá sesgó sus críticas, ya que fueron más numerosas y fuertes contra el abanderado del PRI y la candidata de Morena; por tal razón, pareció aliado de Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

6.

Ganó Adrián de la Garza, del PRI y el PRD, porque no perdió por goleada. Se esperaba de él una actitud más peleona contra Samuel García, quien lleva ventaja en los sondeos preelectorales. Le faltó garra. Supongo que en otros debates mostrará más agresividad. No parece que se haya acercado al líder, Samuel, pero tampoco creo que haya cedido ni un solo punto.

7.

Ganó Clara Luz Flores, de Morena, porque se vio firme en sus críticas a Samuel, aunque en la primera de ellas desaprovechó la oportunidad de asestar el contundente uno-dos del boxeo después de que el candidato de Movimiento Ciudadano le respondiera. Ella quiso replicar de inmediato, tenía un minuto para hacerlo, pero se arrepintió y prefirió volver más tarde al asunto que les enfrentaba; lo hizo, sí, pero ya estaban en otro tema y nadie entendió a qué se refería. ¿Su buen desempeño en el debate de Multimedios le alcanzará para volver a estar en la pelea? Las encuestas lo dirán.

8.

Ganó Samuel García, de Movimiento Ciudadano, porque salió del debate de Multimedios/Milenio tal como entró: como el líder indiscutible. Se defendió correctamente cuando lo atacaron y logró destacar su posición de puntero en la carrera, aunque haya recurrido a la encuesta más chafa de todas, la de Massive Caller, que probablemente ni siquiera se aplica, es decir, inventa los resultados, algo que muchos sospechamos porque no es creíble que cada día realice 15 estudios sobre las elecciones en los 15 estados donde habrá cambio de gobernador o gobernadora y, además, sobre muchos otros asuntos políticos. Habiendo tantas encuestas serias, Samuel eligió a la de chiste.

9.

Ganaron Multimedios y Milenio por el buen espectáculo que armaron, aunque no consiguieron la perfección por haber puesto a conducir el debate a dos personas de plano sin capacidad.

10.

Sin estar en la cancha ganaron María Julia Lafuente, Héctor Benavides y Azucena Uresti, sobre todo esta última, colaboradora de Multimedios/Milenio, quien en las elecciones presidenciales de 2018 condujo con bastante eficacia uno de los debates entre AMLO, Meade, Anaya y El Bronco. ¿Por qué los Panchos González, padre e hijo, no les pidieron a Azucena, a María Julia o al Arqui Benavides moderar el debate de anoche?