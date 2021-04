EL Activismo en los Negocios en México

Llego el momento del activismo empresarial, el tema fundamental, NO es DECIR algo, sino HACER algo que valga la pena.

Si bien en el México actual hay un activismo político un día sí y otro también en las redes sociales y en conversaciones de amigos y familiares. No hay consenso y los acuerdos en la mayoría son extremos. Cada uno tiene su punto de vista, desde el más proactivo critico o defensor de ideas, hasta el más mesurado o discreto, todos tienen una posición que la expresen o no, está se manifiesta en su interior y actitud política. Por lo que además debe ser respetada cada persona, sea cual sea su preferencia en temas políticos, sin caer en lugares comunes y respetar la libertad de expresión individual.

Ahora bien, esta columna, se enfoca al tema de NEGOCIOS en el que hombres y mujeres, que no son políticos profesionales, pero que toman decisiones lo mismo en una gran empresa, o en las MIPYMES o bien como personas físicas con actividad empresarial, lo cual sí tiene efectos directos en la macroeconomía y la microeconomía.

Se trata del ACTIVISMO EN LOS NEGOCIOS.

Llego el momento del activismo empresarial, el tema fundamental, NO es DECIR algo, sino HACER algo que valga la pena. La actividad de negocios o empresarial, requiere de un propósito, de innovar y desarrollar talento. Todos los días se toman decisiones, algunas son de corto plazo, otras de mediano y largo plazo. Por ello la información objetiva, razonada y enfocada de manera práctica es fundamental.

Necesitamos no ser los mismos que sigamos respondiendo lo mismo, se requiere de hombres y mujeres con mentalidad de empresarios, de cualquier tamaño de negocios capaces de preguntar y responder en temas de negocios que no nos haríamos ni daríamos respuestas.

Siempre hay miedo a lo desconocido, pero debemos atrevernos a reconocer que no sabemos y a partir de ese punto mover las neuronas y las emociones, los hombres tendemos a usar diversos razonamientos, las mujeres con mayor efecto su intuición, así que al activismo de negocios combinando las fortalezas genera resultados. Y lo más relevante, es que genera cambios en todos los ámbitos, incluyendo el político.

Porque quienes mueven la economía, toman las decisiones y hacen que las cosas sucedan a su favor y no que otros (unos cuantos) tomen decisiones por ellos. Aunque lamentablemente hemos cedido la iniciativa en temas fundamentales a los representantes de las grandes corporaciones, pues se considera que ellos están mejor informados, ese consentimiento se paga caro.

El momento que vivimos es inédito a nivel global, o nos sentamos a contemplar como toman los espacios que dejamos. Para innovar hay que ser innovadores, participar en integrar grupos que fomenten el activismo de negocios que nos apasione, que nos motive que nos generen ideas. Todo ello en diversos aspectos, planeación, tecnología, temas legales y fiscales. Debemos generar un propósito y objetivos claros o de lo contrario los ingresos y la utilidad están riesgo.

Debemos buscar esquemas de fondeo que apoyen la liquidez y el capital de trabajo permanente, las fuentes son el Sector Financiero y el Sector Bursátil. Son sectores en los que aparentemente no tenemos influencia y los políticos y funcionarios son de escritorio, academia y de intereses de grupo, ya sea político o empresarial.

Así que el Activismo de Negocios no lo enseñan ni en las escuelas de negocios de México, públicas o privadas. La razón es que se requiere práctica, ideas hay muchas, pero quien las lleve a cabo es el problema y reto clave. Así que es momento de romper el cascaron y ser Empresarios de alto perfil, con ideas y propuesta, más que ser un departamento de quejas y conflictos. El dilema se rompe. El Empresario NACE y se HACE es un gen especial. Hay que pensar como Empresario.

EL Activismo de negocios en la Banca de Desarrollo.

Para nadie es un secreto que la Banca de Desarrollo, perdió su rumbo desde hace más de 30 años y aun con la presente administración, es notorio que ni idea tienen del cómo, el cuando y con quien detonarla, los constantes cambios de Directivos en especial en NAFIN y Bancomext, en promedio un Director General nuevo cada año, eso significa que hay conflictos internos y lo resuelven con nombramientos curriculares, pero sin historial o resultados tangibles en el crédito productivo, los últimos gobiernos han apoyado a grandes empresas que no deberían ser objeto de apoyo financiero de la Banca de Desarrollo, las MYPYMES están en el cajón y hay opacidad en los apoyos que se han otorgado a empresas que no son el objeto social de la Banca de Desarrollo.

Por lo tanto la CNBV, CONDUSEF y la Propia SHCP, han tolerado las decisiones del ejecutivo en sexenios anteriores y se han desviado del apoyo vía intermediarios financieros no bancarios y generar desarrollo regional productivo.

Cabe mencionar que el portafolio estadístico de CNBV de la Banca de Desarrollo al mes de abril de 2021, sigue reportando los datos de septiembre 2020, más de seis meses de desfase. Es de destacar que CNBV no integra los reportes de FIRA, la Financiera Rural y Fifomi, que gozan de opacidad en sus estadísticas con CNBV y eso no es correcto, hay que tenerlos en los reportes aunque sea de manera informativa, no importa que Banco de México, la Sagarpa o Economía los tengan en sus administraciones, son recursos públicos y tenemos derecho a ver su desempeño en el portal estadístico de CNBV.

Los activos totales de Banca de Desarrollo a septiembre de 2020 son por 2 billones 290 mil millones de pesos. El 95% de esos activos se concentran Banobras/ SHF (55%), NAFIN/ Bancomext (43%), el 3% lo tienen Banjercito y el Banco del Bienestar.

Esto para darnos idea de la concentración de activos totales. Sin embargo en crédito solo reportan en conjunto 1 billón 37 mil MDP y en garantías 165 mil MDP, por lo que en inversiones o tesorería reportan 1 billón 37 mil MDP en conjunto, esto es que nuestra Banca de desarrollo de cada peso de activos que administra, 50 centavos son crédito y 50 centavos son canalizados a inversiones, eso no es Banca de Desarrollo.

Se dice que la Banca Privada no presta porque no le piden, pero la Banca de Desarrollo no presta porque no quiere y anda rescatando negocios de empresarios cercanos a los gobiernos anteriores y casos como FAMSA, o El Financiero o empresas extranjeras de energía, que no debieron ser fondeados con recursos públicos, alejando el recurso vital a las Micro, pequeñas y Medianas Empresas mexicanas.

En el pasado buenos programas que en los 60s, 70s y los 80s se usaron con nombres como lo fueron; FIDEC (apoyo al Comercio y servicios) FOGAIN (apoyo a industria pequeña y mediana) FONEI (apoyo a mediana y gran industria) que estuvieron en Banco de México, luego se pasaron a Nafin a finales de los 80s y este los anestesio permanentemente, se le dio fuerza a los programas de factoraje electrónico y se cerró la llave a los intermediarios no bancarios.

Eso si el clientelismo con sus programas sexenales como el de apoyo a mujeres y en el caso de FIRA igual, pero las cifras son frías y son las que anulan cualquier discurso político como acostumbran. La cartera vencida promedio de la Banca de Desarrollo es menor al 2%, pero la de SHF anda en niveles del 15%, los pasivos totales andan en 2 billones 93 mil MDP y un capital contable en conjunto de 197 mil MDP.

Aquí la cuestión es para que un pasivo tan grande que se coloca en 50% de inversiones y no en cartera productiva, Eso hace necesario revisar también las cuentas de orden en donde la Banca de Desarrollo guarda bajo la alfombra todo lo que no quiere reportar como son bienes adjudicados y carteras emproblemadas recibidas en pago vía fideicomisos.

Estos son los temas en los que el activismo en los negocios debe presionar y no dejar que funcionarios que rolan entre SHCP, BANXICO, SAT y CNBV, dirijan la Banca de Desarrollo cuasi expertos sin rendición de cuentas y sin responsabilidad por desvíos de recursos. Son recursos Públicos y debe darse la rendición de cuentas y supervisar desvíos de los recursos hacia negocios fuera de su objeto social o en apalancar a largo plazo con esquema de Fobaproa ocultos en cuentas de orden.

Para tener mejor idea de las cifras globales de la Banca de Desarrollo equivalen al 20% de los activos totales de la Banca Privada, al 8% de la cartera total y al 15% del capital contable. Son datos relevantes para ser recursos públicos y eso que faltan los datos de Fira, Financiera Rural y Fifomi. Urge sacudir a la Banca de Desarrollo, los banqueros de negocios no nacen, se hacen. Hay que estar un rato en el infierno y regresar completito para saber cómo son los negocios de verdad en el campo de batalla.

El Activismo de Negocios Bursátil Mexicano.

Es un hecho que el mercado accionario, es muy mencionado en medios y diversos especialistas, tocan el tema como verdaderos expertos y que para la mayoría les parece que hablan de algo difícil de entender para la persona común.

Sin embargo, si lo explicamos de manera sencilla, se podrá ver el gran potencial y limitado desarrollo que se ha generado en la mentalidad de hombres y mujeres empresarios e inversionistas en nuestro país. Refiriéndome a las empresas que cotizan en el (IPC) solo son 145 empresas de las más de 4 millones que el SAT y Economía registran en sus datos oficiales. Por lo tanto, es micro la participación de empresas en el Mercado Bursátil de México. Sin duda grandes corporaciones, que entran y salen, son prácticamente las mismas, el mercado no se desarrolla, es un club de tobi que no se desarrolla, a pesar de que la actividad bursátil data en México desde 1850, sin embargo, no se desarrolló como debería, desde mi punto de vista esta sobre regulado para que no participen las PYMES, no hay formadores de mercado para ese perfil.

El mercado bursátil mexicano es muy pequeño con relación no solo a los países desarrollados, sino incluso en Latinoamérica, el valor del mercado bursátil mexicano no es mayor al 30% del PIB. En Brasil con el 50% de su PIB y con más de 500 empresas en su mercado bursátil, o el caso de Chile que representa su mercado bursátil el 85% de su PIB y con 400 empresas cotizando en su mercado accionario. El mercado coreano era más pequeño que el mexicano en los 60s, hoy su mercado bursátil es del 88% del PIB, con más de 2 mil empresas cotizando.

A pesar de que es un mercado muy pequeño el mexicano, existen 36 Casas de Bolsa, que compiten según ellos por el mercado bursátil mexicano. Pero solo 3 tienen el 70% del negocio: INBURSA, BBVA y Banorte. ¿Entonces para qué están las demás? ¿Para hacer estudios y análisis de las mismas 146 empresas y de ser corresponsales para mercados extranjeros o analizar riesgo soberano y hacer estudios de mercado de análisis de riesgo?

México, cuenta con dos Bolsas: BMV y BIVA. El 85% de las empresas que cotizan en Bolsa tiene su sede en la Cd. de México, el otro 12% está en Monterrey y el 3% restante en el resto del país, es decir nada, fuera de los dos grandes mercados y en especial la capital. Su objeto de ambas Bolsas es desarrollar el mercado bursátil y no están cumpliendo esa función. La CNBV, tampoco apoya, el tema de sobre regulación, afecta a las Casas de Bolsa que deberían estar desarrollando mercado, formando el pool de emisores (agrupación de empresas conservando su personalidad jurídica) en especial MIPYMES.

El Activismo de Negocios en el Sector Financiero Mexicano.

La Banca de desarrollo debería activarse salir de su marasmo burocrático (ya deberían estar aburridos de factoraje electrónico y garantías financieras), salir de la zona de confort y ponerse creativos. Generando esquemas de garantías para ese pool de emisores, apoyando la integración y hacerlo por regiones, para evitar la concentración en solo algunas zonas, eso haría crecer la economía, generar interés de inversión de las AFORES, inversionistas profesionales nacionales e internacionales.

Los Bancos Comerciales y los Intermediarios Financiero como SOFOMES, Uniones de Crédito principalmente, son clave para generar economías de escala, alianzas estratégicas y producir volumen de negocios, que se respalde con banca de desarrollo.

EL Activismo de negocios es sumar ideas y propuestas serias, los negocios deben tener sus propósitos o se mueren por dentro. Mi propósito como activista de negocios es mover el mercado bursátil y financiero en apoyo de las MIPYMES mexicanas.

