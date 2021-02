Veracruz: "Paolo Botti" ex integrante de la “La Academia”, busca ser candidato a la alcaldía de Paso de Ovejas por Morena.

Cantante rumbo al 2021

Paso de Ovejas y Bejarano...

Y sigue la mata dando con las ocurrencias de Morena para sus posibles candidatos a puestos de elección popular.

En este caso se trata de Luis Armando Lozano, mejor conocido como Paolo Botti por su nombre artístico, a quien el Partido de Regeneración Nacional propone como precandidato a la alcaldía de Paso de Ovejas en el estado de Veracruz.

El cantante participó en la sexta temporada de La Academia, transmitida en 2008, en donde obtuvo el tercer lugar y fue uno de los integrantes más polémicos.

Y como tal parece que la polémica es lo suyo, Luis Armando fue apadrinado en sus aspiraciones políticas ni más ni menos que por René Bejarano, también conocido como “El señor de las ligas”, fino personaje recordado por todos como de lo peorcito que ha dado la izquierda mexicana.

CUITLAHUAC Y ERIC DESARMAN A ORIZABA

Y así como están las cosas en el estado y en el país en general, la policía de Orizaba fue desarmada por órdenes del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García y también desde Palacio Nacional, pues fuerzas federales y estatales les cayeron de sorpresa en la Inspección de Policía de esa ciudad y los desarmaron supuestamente para revisar sus licencias para portar armas.

A todos los uniformados se los llevaron al cuartel del Lencero en Xalapa y dejaron a los ciudadanos con el Jesús en la boca y sin policías en un poblado donde los secuestros y levantones están a la orden del día.

Como el alcalde priista Igor Rojí López corrió a la CDMX a pedir ayuda a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Cuitláhuac y su fiel escudero, Eric Patrocinio Cisneros, haciendo el berrinche de su vida, tuvieron que ir a Orizaba a hablar con el alcalde, a quien, por cierto, el secretario de gobierno acusó de politizar el tema y lo tachó de personaje de “pequeño tamaño”.

Don Patrocinio de plano no entiende que lo cortés no quita lo valiente y así, como acostumbra, de malos modos, quiso resolver el asunto con un alcalde que no es de su partido y con quien desahogó su furia, a costa de la seguridad de los ciudadanos.

Y EN ESAS ESTÁBAMOS CUANDO...

Aparecieron más fosas clandestinas, una en Arbolillo, Alvarado, donde por desgracia los cadáveres brotan de la tierra por centenares.

Las otras fosas fueron encontradas en Ixtaczoquitlán, municipio pegadito a Orizaba, sí, ahí donde dejaron a la policía sin armas.

En ambos municipios desde 2014 hay centenares de desaparecidos y por ello el Colectivo de Desaparecidos Córdoba-Orizaba no cesan en su intento de localizar a sus seres queridos que han sido “levantados” por esos rumbos y que al paso de los años no se sabe nada de ellos.

Los trabajos de exhumación de los cadáveres continúan desde el jueves y hasta este momentos solo se sabe que hay al menos cinco fosas pero no se sabe cuántos cuerpos hay en cada una.

Lo penoso del tema es que tan solo en 2020 fueron localizadas 95 fosas clandestinas. Por algo dicen que nuestro estado es un cementerio.

VAMOS A VER CÓMO PINTA el proceso electoral, que ya empezó calientito con el espectáculo panista del día de los enamorados.

De esa trifulca nos seguimos enterando de cada cosa.

Ahora resulta que el asistente del joven Bingen Rementería Molina, detenido por llevar una lanota en efectivo al momento del mitote, era una especie de “aviador” llamado muy pomposamente “asistente personal de confianza” y cobraba un salario mensual desde hace al menos tres años por un monto de 25 mil pesos, con cargo al erario.

Y es que José Vera Pablo, asistente del joven panista, aparece en la nómina del Congreso del Estado de Veracruz y nosotros nos preguntamos ¿cómo por qué?

Nada más falta que nos diga que los 200 mil pesos que llevaba en efectivo ese día era porque había cobrado una tanda que organizó su vecina.

De ese par que se agarró a sillazos para contender por la alcaldía jarocha no hay ni a cual irle...

