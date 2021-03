Pues vaya "Futuro" el que nos espera

"Futuro" un partido con tantos escándalos de violencia, abuso sexual y el más reciente de pedofilia, aspire a resolver broncas mayores.

Acusados de "pedofilia" integrantes de Futuro

Quiero comenzar diciendo algo que me parece importante: poner un gobierno en manos de Futuro sería como poner una guardería en manos del padre Maciel.

Ya sabrá usted que en Jalisco hay un nuevo partido político conformado por quienes criticaban antes… a los partidos políticos. Que iban con banderas de independientes y ahora se les antojó jugar con el sistema. Que insistían en que sin voto no hay dinero, pero a la primera de cambio aceptaron, sin chistar, que les dieran cinco millones de pesos más de los presupuestados al principio. Ese partido se llama Futuro y su cara más visible es la de Pedro Kumamoto.

No vamos a hablar ahorita de que Kumamoto quiere gobernar uno de los municipios más grandes del país sin tener la experiencia que requiere el cargo, pero es un punto que habrá que tocar después.

El punto que vale la pena tocar ahora es cómo en Futuro juran que quieren resolver los problemas externos cuando ni siquiera pueden resolver los de casa. Hace unos meses ya traían broncas con el #metoo, pues varios de sus integrantes fueron señalados por acoso, encubrimiento y abuso sexual.

Uno pensaría que aprendieron la lección, pero, oh sorpresa, no fue así. La tuitera e influencer @Le_Dudette los hizo temblar con una serie de tuits con los que desenmascaró un caso ya no solamente de violencia, sino de pedofilia. Pedofilia, con todas sus letras.

Nuevo caso de violencia y pedofilia en @FuturoJal (el partido de Kumamoto) por parte de 2 integrantes activos, que por cierto ya había señalado previamente por agresores.



Abro hilo. — Fernanda Dudette (@Le_Dudette) — Fernanda Dudette (@Le_Dudette) February 12, 2021

A través de un hilo de Twitter, la influencer contó cómo uno de los militantes de Futuro en Tepatitlán, Jalisco, se aprovechaba de actividades culturales para acercarse a menores de edad y tener relaciones sexuales con ellos. Esto es un delito por donde se le vea, pero para Futuro ya se está convirtiendo en el pan de cada día.

Futuro Twitter

Denuncian a Futuro Twitter

¿Qué hicieron desde Futuro?

Primero que nada, esconder a Kumamoto para que no se metiera en broncas. Se nota que ya le saben a la lógica de los partidos; después, ya tarde, simularon una rueda de prensa.

Y digo simular porque no hubo invitación a medios . Sí, hay pandemia, pero si haces una rueda de prensa virtual, al menos admites preguntas, ¿no? Pues ni eso.

Este ejercicio de simulación lo encabezó Susana de la Rosa, la mandamás del partido. Y lo hizo en un tono de regaño que ya no supe si estaban dando explicaciones o leyéndonos la cartilla. Ahí, informó que los involucrados fueron separados del partido y que al menos ellos sí actuaban a tiempo. O sea, poco le faltó para decir que el PRI robó más.

¿Futuro en las elecciones? tras acusaciones de violencia, acoso sexual y pedofilia.

Yo no sé cómo le irá a Futuro en las elecciones, no soy adivino. Al fin y al cabo eso lo decide la gente. Pero sí me preocupa que un partido que traiga tantos escándalos, a pesar de ser tan reciente, aspire a resolver broncas mayores.