NoMásImpuestos electorales

La salud y la reactivación económica en México serán clave en las próximas elecciones. El impuesto a las bebidas azucaradas, ¿un factor de riesgo?.

¿Se avecina una escalada de impuestos?

La salud, las afectaciones a las familias mexicanas y la reactivación de la economía serán algunos de los temas del proceso electoral. El tema de los impuestos también será parte central de esta contienda; sin embargo el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado que no aumentarán los impuestos, ni tampoco se generarán nuevos.

En este contexto, un impuesto controversial ha sido el IEPS, que se integra a las gasolinas, tabaco, alimentos y bebidas, por mencionar algunos productos, y genera una recaudación de entre mil 500 y dos mil millones al mes; sin embargo tiene un efecto regresivo, afectando a las personas que menos tienen y generando más desigualdad económica.

¿Impuestos discriminatorios?

Por ejemplo, organismos como Naciones Unidas que dirige Antonio Guterres y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que comanda el Dr. Tedros Adhanom han considerado y rechazado los impuestos a las bebidas azucaradas como una recomendación de salud pública, ya que estos impuestos son considerados discriminatorios y no existe evidencia de que reduzcan la obesidad o las enfermedades no transmisibles. Hay suficiente literatura que señala que son una solución simplista a una problemática compleja y multifactorial.

Fuentes sobre impuesto a las bebidas azucaradas:

• En el informe de 2017 "Abordar las ENT" (Tackling NCDs), la OMS identificó las 16 mejores intervenciones ("Best Buy") que los gobiernos pueden emprender para combatir las Enfermedades No Transmisibles. En particular, la tributación de las bebidas con azúcar NO es una intervención considerada Best Buy o de mejor práctica: El modelo interno de la OMS (El reputado análisis CHOICE) concluyó que no cumplía con esos estándares.

• En octubre de 2017, los Estados consideraron y rechazaron un impuesto a bebidas azucaradas para su inclusión en el documento “Hoja de Ruta de Montevideo” (Montevideo Roadmap) en la Conferencia Mundial de Alto Nivel de la Organización Mundial de la Salud sobre Enfermedades No Transmisibles.

• En mayo de 2018, el reporte "Salvar Vidas, Gastar Menos" (“Saving Lives, Spending Less”) de la Organización Mundial de la Salud, el cual cuantifica y mide las mejores inversiones, en relación con intervenciones basadas en evidencia, para maximizar los retornos/beneficios de salud, se centra únicamente en las intervenciones costo-efectivas de la OMS, conocidas como “Las Mejores Inversiones” (Best Buys) y como se mencionó anteriormente, la OMS no considera que un impuesto a bebidas azucaradas este en este grupo, es decir sea una medidas tipo “Best Buy” y por lo tanto, no lo ha incluido en este informe como mejor inversión de salud pública.

• En junio de 2018, la Comisión Independiente de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles de la OMS (WHO’s Independent High-Level Commission on NCDs) emitió el reporte, "Tiempo para Cumplir", (“Time to Deliver”) que identificó las seis recomendaciones clave para acelerar el progreso en la lucha contra las Enfermedades No Transmisibles. Esta Comisión de Alto Nivel consideró y rechazó explícitamente la inclusión de una recomendación de impuestos a bebidas azucaradas en su informe, y encontrando que esta no es una medida audaz, innovadora o basada en evidencia.

• Los Estados miembros de la ONU coincidieron en esta evaluación, más recientemente en la Declaración Política de finales de “Septiembre de 2018 de la Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre Enfermedades No Transmisibles” (September 2018 UN High Level Meeting on Non-Communicable Diseases) que rechazó los intentos de incluir impuestos a bebidas azucaradas al documento.

• En diciembre de 2018, la ONU confirmó la Declaración política de Enfermedades No Transmisibles en su Resolución Anual de Salud Global y Política Exterior, (Global Health and Foreign Policy Resolution) donde los Estados miembros de la ONU consideraron y rechazaron una vez más incluir una recomendación de impuestos.

• En septiembre de 2019, los Estados miembros de la ONU adoptaron una Declaración Política sobre la Cobertura Universal de Salud (Political Declaration on Universal Health Coverage) que rechazó una vez más la inclusión de los impuestos a las bebidas azucaradas como recomendación de política de salud.