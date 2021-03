"Políticas públicas a favor de la mujer”

​AMLO, asegura que la violencia en contra de las mujeres prácticamente no existe; asegura que el 90% de las llamadas sobre violencia son falsas.

Discurso machista

Históricamente en México ha existido una brecha en lo que se refiere a políticas públicas y de acceso a la justicia con perspectiva de género que incide directamente en la cultura machista, pacto patriarcal o como se le prefiera llamar. Sin embargo, el pensamiento conservador y el discurso machista nunca se había presentado de manera tan clara, hasta la llegada de AMLO.

Para el compañero presidente y camarada lo que pretende el movimiento feminista es cambiar el “rol de las mujeres”.

Así lo dijo el 24 marzo de 2021:

“Es un hecho conocido que las hijas cuidan a los padres, los hombres podemos ser más desprendidos, pero las hijas están más pendientes de sus madres de sus padres. Por eso tenemos millones de enfermeras”. AMLO.

Y lo repitió casi igual el 20 de junio de 2020 desde su púlpito mañanero:

“Se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso es una de las causas, es una de las causas justas del feminismo, pero la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres, nosotros los hombres somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes de los padres, de los papás, de las mamás”. AMLO

Bueno, para AMLO, como dice el dicho, “las mujeres como las escopetas, cargadas y atrás de la puerta”.

En campaña López Obrador, reconocía la necesidad de políticas de igualdad de genero y de protección a la mujer. Pero, ya en el poder, no sólo no se avanzó en ese sentido, sino que se cancelaron los pocos avances que se habían logrado.

Políticas anti mujeres

Desaparecieron programas y apoyos a la mujer. En el presupuesto de egresos de la Federación de 2019 a 2020, López Obrador y la mayoría legislativa de Morena eliminaron o redujeron los recursos que se destinaban a al menos 20 programas de equidad de género, estancias infantiles, derechos humanos y prevención de discriminación y apoyo al empleo.

En 2019 se destinaron 2 mil 707 millones 618 mil 900 pesos a programas de apoyo a las niñas, adolescentes y mujeres; sin embargo, para 2020, seasignaron 835 millones 54 mil 400 pesos. Un recorte equivalente al 69%, además a nueve programas a los que se les recortó el 100% de su presupuesto, por ejemplo, para la Inclusión y la Equidad Educativa de la SEP y el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de la Secretaría de Salud, se recortó en 148 millones de pesos.

La Secretaría de Salud, por medio del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, suspendió la convocatoria para otorgar 346 millones de pesos en subsidios a los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia y el año pasado la Junta de gobierno del Inmujeres aprobó una reducción del 75% de su presupuesto.

Conservador, misógino, mojigato

La política regresiva y ultraconservadora de AMLO ha tenido consecuencias muy lamentables. En 2019, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los feminicidios crecieron 12% respecto a 2018.

Para 2021, las cosas empeoraron en perjuicio de las mujeres, los feminicidios aumentaron un 7.7%, alcanzando su cifra más alta.

Si él no lo ve, no existe

Lo grave es que estos datos no significan nada para AMLO, que asegura que la violencia en contra de las mujeres prácticamente no existe .

En su conferencia matutina, sacó “otros datos” y aseguró que el 90% de las llamadas sobre violencia contra las mujeres son falsas:

“No quiero decir que no existe la violencia contra las mujeres, pero el 90% de las llamadas que registran por violencia contra mujeres son falsas”. AMLO.

La señal más clara de su falta de interés por disminuir la brecha de género en el país está en la postulación de los candidatos de Morena, su partido.

El más emblemático es sin duda, Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero, quien libró una acusación de violación en su contra cuando la Fiscalía local determinó prescrita la acción penal.

Aunque AMLO defendió a capa y espada a este personaje impresentable, el escándalo rebasó las fronteras y el New York Times publicó información sobre las acusaciones, a lo que el camarada respondió: “No sabrá el New York Times que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está buscando ser candidato cuando surge todos el escándalo, qué no saben los de New York Times que el acosador principal de Félix fue el exprocurador de Guerreo del gobierno del PRI (Xavier Olea)”, para luego acusar al periódico de calumniar y no investigar.

Alfonso Vázquez, otro de los candidatos respaldados por AMLO, busca una diputación en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue señalado por “actos de violencia de genero contra mujeres universitarias de la UNAM. También está Hugo Rodríguez Murray, aspirante a diputado federal y ex coordinador de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Alfonso Vázquez Morena

La valla, el símbolo

Resulta lamentable, por decir lo menos, que el presidente en su cerrazón haya dejado de lado el diseño e implementación de políticas que impacten realmente la vida de las mujeres, sin esperanza de cambios estructurales que permitan enfrentar los diversos aspectos de la opresión social y del discurso machista.