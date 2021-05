Mito 32: Gobierno Austero

La política de austeridad de AMLO, deja al día de hoy, un cúmulo de tragedias que van marcando al país.

“Este año tiene que ser destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana; no a la corrupción y no a los lujos en el gobierno”.



AMLO.

La política de austeridad de la 4T ha salido muy cara en todos los sentidos.

Lo que ha logrado la mal entendida política de austeridad del camarada presidente Andrés Manuel López Obrador, es que en dos años y medio su gobierno sume un cúmulo de tragedias y sucesos que han impactado negativamente en la sociedad.

Lo barato sale caro

Los recortes presupuestales han generado más accidentes que en cualquier otra administración. En marzo de 2020 chocaron dos trenes en la estación Tacubaya de la Línea 1 con saldo de 41 personas lesionadas y un hombre muerto. Se dijo entonces que el percance fue producto de un error humano.

Pero la falta de presupuesto afecta a toda la administración pública, ahí están CFE, Pemex, SCT y Salud.

En CFE ya generó dos apagones masivos, uno el 28 de diciembre que dejó a más de 10.5 millones de ciudadanos sin luz y el 15 de febrero se registraron cortes de luz en 26 estados y más de 4.7 millones de afectados.

En Tabasco la falta de mantenimiento de la Presa Peñitas provocó inundaciones que dejaron muertes y pérdidas multimillonarias, incluso el gobernador Adán Augusto López inició acciones legales contra la CFE por presunta negligencia.

La CFE también enfrenta demandas en diversos estados y regiones del país debido a que el servicio se ha vuelto irregular y con variaciones de voltaje.

En Pemex los recortes de presupuesto han afectado las áreas de operación y mantenimiento en refinerías y plantas procesadoras, lo que ha generado accidentes como la explosión en el Complejo Petroquímico Pajaritos y en la refinería General Lázaro Cárdenas en Minatitlán, con un saldo de al menos 14 lesionados.

Otro incidente, el 27 de septiembre de 2019 un elevador de la Torre de Pemex se soltó cuando estaba en funcionamiento lo que dejó cuatro heridos.

En cuanto al fallido combate al huachicol y la falta de celaje en los ductos de Pemex, el saldo ha sido catastrófico. El 18 de enero de 2019 en el ducto Tuxpan-Tula en Tlahuelipan, Hidalgo murieron al menos 167 personas, el 10 de diciembre de 2020 se registraron dos explosiones por acumulación de gas en la Refinería de Cadereyta y el 31 de diciembre del año pasado, por una fuga de combustible se registró la explosión de un oleogasoducto ubicado frente a la Terminal Marítima Dos Bocas, Tabasco.

La austeridad republicana de AMLO en el sector salud ha impactado brutalmente a médicos residentes, enfermos de VIH, niños con cáncer que se quedaron sin tratamientos y medicamentos.

Los efectos de los recortes ordenados sin ton ni son fueron denunciados hasta por funcionarios de la 4T como el director de administración y finanzas del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella quien reveló que el Instituto estaba en riesgo de quiebra y Germán Martínez Cázares que renunció al IMSS luego de denunciar la “injerencia perniciosa” de la SHCP.

La ridícula política de austeridad ha tocado, incluso a la secretaria de Economía, donde los trabajadores denunciaron que al 75% de los empleados se les retirarían los equipos de cómputo y para cumplir sus funciones tienen dos opciones: ocupar su computadora personal o pagar 4,000 pesos para mantener su equipo y poder trabajar.

Se traga sus palabras

Gracias a las benditas redes sociales recordamos videos de AMLO en campaña hablando sobre el socavón del paso exprés de Cuernavaca, una situación similar a la tragedia de la línea 12 del Metro: “Otra semana de malas noticias tanto en México como en el extranjero sobre lo que sucede acontece en nuestro país distintivo es la corrupción la impunidad donde perdieron la vida dos personas en un socavón en Cuernavaca en una obra recién inaugurada construida o mal construida por una empresa de las favoritas Peña Nieto… muy ineficientes con mucho descuido sus proyectos en la ejecución de las obras importándoles nada más lo jugoso del contrato; más ganancias porque de ahí entregan los moches, los chivos y los sobornos a los altos funcionarios… todo esto acompañado de la impunidad porque en cualquier país del mundo sucede una desgracia así y hay responsables… debería de renunciar Ruiz Esparza”.

Línea 12

Hasta escribir esto, la tragedia de la Línea 12 del Metro según cifras oficiales, tiene un saldo de 24 personas fallecidas.

La llamada línea dorada, se construyó cuando Marcelo Ebrard era Jefe de Gobierno de la CDMX y, según el propio Ebrard, ha sido la más auditada por la ASF, que hizo 46 recomendaciones y por la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF que emitió 103 observaciones.

La ASF denunció en 2011 que en la construcción de la Línea 12 hubo nepotismo, incremento injustificado de los costos en estaciones y tramos -incluido el que colapsó- y una mala supervisión de la calidad de la obra y materiales.

Con Claudia Sheinbaum, entre 2018 y 2020, el presupuesto del Metro cayó más de 3,300 millones de pesos . Para “ahorrar”, el sistema colectivo prescindió del subdirector de Mantenimiento durante más de un año. Apenas cuatro días antes del desplome, se nombró en esa posición a Nahum Leal Barroso.

Ya en enero de este año se había incendiado el Centro de Control 1, con saldo de un muerto y 30 personas lesionadas.

Destruyendo empresas

Aunque AMLO candidato no dudaba en señalar culpables y en pedir su destitución, cuando de sus obras emblemáticas se trata, la 4T no aplica lo que dice. No sancionan a los responsables , mantienen a sus contratistas preferidos, los compadres, pues, aunque las obras salgan muchísimo más caras de lo presupuestado y, claro, con asignaciones directas como en Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía.

La ridícula medida de “comprar directo” y saltarse a distribuidores, aparte de atentar contra el trabajo formal y el emprendimiento, ha resultado en sobrecostos, desabasto, eliminación de responsabilidades y pérdida de empleos.