¿A qué le tiras cuando sueñas cuatroteano?

El principal enemigo de López Obrador es... López Obrador.

“Hay una campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador que consiste en dejarlo hablar cada mañana.”

Araceli Benítez

En redes sociales se ha denunciado una campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta campaña no tiene un orquestador definido; los que han pensado en el payaso Brozo, Carlos Loret, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Claudio X. González, o los inmundos periódicos como El Universal o Reforma, se equivocan.

En una de sus conferencias él mismo la describió: “al que insulta, al que manifiesta o expresa cosas sin fundamentos, el que no se autolimita, el que no argumenta, sino se lanza sin pruebas, ¿saben qué? hace el ridículo, entonces para qué le apagan, déjenlo”.

El pez por su boca muere…

AMLO ha mentido en el combate a la corrupción; la inclusión social se quedó en el discurso; el crecimiento del PIB y la bonanza sólo quedó en promesa; dijo que mejoraríamos en seguridad pública y lo más grave, aseguró que la pandemia no era peligrosa.

No hay mañanera en la que no endilgue un insulto, ponga un apodo o se refiera con desprecio hacia quienes no piensen como él o propongan acciones distintas a las que pretende llevar a cabo, hoy incluso caricaturiza a comunicadores calumniándolos sin probarles nada.

En el lenguaje del camarada presidente hay toda una lista de insultos y calificativos:

“Achichincle, alcahuete, aprendiz de carterista, comandante borolas, calumniador, canallín, chachalaca, cínico, conservador, corruptos, corruptazo, deshonesto, desvergonzado, espurio, farsante, fichita, fifí, gacetillero vendido, hampones, periodismo inmundo, hipócritas,lacra, ladrón, lambiscones, machuchón, mafiosillo, maiceado, majadero, malandrín, malhechor, mapachada de angora, matraquero, megacorrupto, minoría rapaz, monarca de moronga azul, mugre, ñoño, oportunista, palero, pandilla de rufianes, parte del bandidaje, payaso de las cachetadas, pelele, pequeño faraón acomplejado, perversos, pillo, piltrafa moral, pirrurris, politiquero demagogo, ponzoñoso, ratero, reaccionario de abolengo, represor, reverendo ladrón, señoritingo, simulador, siniestro, tapadera, tecnócratas neoporfiristas, ternurita, títere, traficante de influencias, traidorzuelo, vulgar, zopilote…”

AMLO asegura que: “Yo ya les dije que yo no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo, entonces no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras, no somos iguales”.

Sin embargo, cuando Carlos Loret presentó las denuncias sobre los contratos de su prima Felipa en Pemex, AMLO desacreditó la información y se lanzó contra el periodista: ¿Y en dónde salió esta información?, ¿no será que fue en el Reforma, El Universal? La reportera indica “de Carlos Loret” y entonces AMLO se ríe, aplaude y dice: “Ah, no. Muy objetivo, muy profesional”.

Loret ha destapado tres denuncias, la de Bartlett, Pío López Obrador y Felipa, las tres han sido ciertas y, aunque deberían haber tenidograves implicaciones legales, hasta el momento, nada. Aunque los tres casos son ejemplo de “las lacras de corrupción, nepotismo y amiguismo”.

También a Claudio X. González y su asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad,los llama “corruptos e hipócritas” y “Mexicanos POR la Corrupción”.

“Salario mínimo al presidente pa’que vea lo que se siente”

El camarada también insulta la estrategia aplicada desde Zedillo en materia de salario mínimo, la cual, por cierto, mantuvo la inflación en menos de un dígito, lo que hacía que el salario mantuviera un mayor valor adquisitivo que el de las épocas gloriosas del priismo, las que AMLO añora, de Luis Echeverría y José López Portillo.

Según AMLO, en 1980 el salario mínimo en México ocupaba el lugar 12 a nivel mundial, pero le falta decir que había una inflación del 30% y dos años después, en 1982 al salir López Portillo, la inflación creció al 100%, la peor crisis de la historia, incluso peor que el error de diciembre de Carlos Salinas.

Con un manejo completamente político electoral, AMLO dijo al respecto: “Y engañaron los gobernantes neoliberales y los tecnócratas, que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Ese fue el estribillo, la excusa y acabaron con el salario mínimo”.

A pesar del deficiente manejo de la pandemia, al referirse a la estrategia que se seguirá con la vacuna contra el covid-19, sigue en su línea de insulto, golpe bajo y descalificación contra quien pide claridad o se ofrece a brindar apoyo en la medida de sus responsabilidades para garantizar la aplicación universal de la vacuna.

No, Andrés es el salvador, el guía y el único capaz de hacer las cosas:

Dice: “Y que yo estoy seguro de que la gente tiene más confianza en que nosotros manejemos lo de la aplicación de las vacunas, porque siempre hemos actuado, con equidad y con justicia, a que esté la vacuna en manos de politiqueros, de gente irresponsable”.

Quizá el reflejo más claro de su miedo e intolerancia, son las alianzas opositoras, dice que cuando esos partidos gobernaron el fin era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, “era robar y robar, ahora que hay una transformación, no se aguantaron, deciden quitarse la máscara”.

AMLO habla y habla, sin filtros dice lo que se le ocurre, como inventar que “el Banco de Comercio que resguarda los dólares en efectivo”.

¿Cuál campaña de desprestigio? finalmente podremos amarlo, defenderlo o ser su opositor, pero los datos, números y hechos no mienten ¿preferimos soñar o ya ubicarnos en la realidad? ¿A qué le tiras cuatroteano u oposición que le sigue su juego?