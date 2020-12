Mujeres, nombramientos y huesos

Así va Andrés allanando el camino de sus fantasías, eliminando contrapesos y rodeándose de aduladores.

Con tal de cumplir con sus obsesiones de poder y su país de fantasía, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado varios cambios que parecen enfocados a mantener el control absoluto del Congreso y de las instituciones autónomas como el INEGI y el Banco de México.

Al cumplirse el segundo año de su gobierno y teniendo cerca las elecciones de 2021, al compañero presidente no le importa si quienes ocupan un cargo dentro de su gabinete tienen preparación, conocen el tema o siquiera alguna experiencia, lo único que le interesa es que cumplan al pie de la letra con sus caprichos y ocurrencias.

Los cambios



AMLO anunció cinco cambios: la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, va a ser la coordinadora general de Puertos y Marina; como subgobernadora de Banco de México propuso a Galia Borja Gómez, el lugar que deja en la Tesorería lo ocupará Elvira Concheiro; al INEGI se va la exsecretaria de Economía, Graciela Márquez y su lugar será ocupado por la amiga de la no primera dama, Tatiana Clouthier.

Sobre los nombramientos AMLO aseguró que para él lo importante es “la honestidad, que eso es lo que más nos importa, porque, repito, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Entonces, tenemos que erradicar por completo la corrupción y por eso se está proponiendo a estas cinco mujeres para ocupar cargos muy importantes en el gobierno”.

Las “amigochas” incondicionales



La verdad es que lo que estamos viviendo, jamás se había visto, ni con el expresidente López Portillo hubo tanto nepotismo, conflicto de interés y amiguismo.

A excepción de la capitana, que seguramente por sus méritos y trabajo en la Marina alcanzó un puesto de alta relevancia, los otros encargos fueron otorgados por amiguismo y representan graves conflictos de interés, tal parece que fueron puestas con la clara intención de hacer propaganda política de cara a la elección del próximo año.

Banxico



A la propuesta de Galia Borja Gómez como vicegobernadora del Banco de México —quien es muy cercana al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo que invadiría la autonomía del banco— se suman otros propuestos por AMLO, como Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, esposo de la exsecretaria de Economía Graciela Márquez.

La Tesorería

Elvira Concheiro, quien queda en la Tesorería de la Federación, tiene una amplia preparación académica y un doctorado en sociología, no así en temas de finanzas o de sistemas informáticos y presupuestales como lo requiere su puesto. Es como poner a un premio Nobel en economía a construir un edificio. Antes AMLO decía que en los gobiernos ponían a los políticos hacer de todo sin estar preparados, ahora él hace lo mismo.

Pero eso no es todo, el hermano de Elvira, Luciano Concheiro es el subsecretario de Educación superior, o sea, el encargado de que las universidades Benito Juárez no sean otra cosa más que escuelas formadoras de cuadros políticos, tal como lo hizo Mao en su revolución cultural, puro adoctrinamiento. En pocas palabras, no faltará el dinero para la formación de los cuadros “amloistas” porque su hermana, desde la Tesorería, será la encargada de dotar de los recursos necesarios.

INEGI: ¿otros datos?



Si bien Graciela Márquez es una economista destacada y con toda seguridad puede hacer un mejor papel en el INEGI que en Economía, se ve difícil que lo haga, toda vez que llega al cargo con la encomienda del camarada presidente, quien, en su mañanera del 7 de diciembre dijo: El año próximo tengo que hacer la propuesta para la presidencia del INEGI y el propósito es que ya se tenga a una representante vinculada a nuestro gobierno en el INEGI.

El trabajo que hace el instituto requiere de independencia ¿actuará Márquez con la distancia que requiere en este organismo? O, en pleno periodo electoral será el presidente quien gire sus instrucciones al matrimonio Esquivel Márquez para que para que, desde cada una de las instituciones en las que laboran, “maquillen” datos de inflación y tipo de cambio en favor de la 4T.

Economía



A la secretaría de Economía llega la licenciada en lengua inglesa Tatiana Clouthier, muy posiblemente por su cercanía a la no primera dama. Tatiana poco o nada tiene de experiencia en temas económicos y nunca ha desarrollado funciones relacionadas con tratados comerciales o de promoción económica. Sin embargo, la considero capaz de sumarse al talento que hoy existe en la secretaría y entender su funcionamiento.

Por cierto, hace apenas unos días, la recién nombrada secretaria de economía compartía mesa en el “fifi” restaurante Suntory, nada menos que con Jesús Seade, quien como subsecretario para América del Norte no hizo nada más que viajar a Hong Kong para visitar a su familia con cargo al erario. Seade, con su actitud entreguista no fue capaz de establecer una relación ni con la administración de Trump y ahora mucho menos con la de Joe Biden.

Así va Andrés allanando el camino de sus fantasías, eliminando contrapesos y rodeándose de aduladores.