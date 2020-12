El iluminado

Las similitudes entre los líderes iluminados son importantes, son como encantadores de serpientes que buscan el oscurantismo como en la edad media.

Iluminado:

Que se cree inspirado por un poder sobrenatural para emprender una acción, predecir un acontecimiento, etc., o que cree estar en posesión de la verdad absoluta y tener conocimientos superiores a los de los demás. Definición

La debilidad institucional, la falta de credibilidad, la inseguridad, corrupción, impunidad y deterioro social, fueron factores determinantes para que la propuesta de AMLO en 2018 se presentara como una alternativa de solución y esperanza de cambio en la percepción de muchos mexicanos.

Con el argumento de que todos los partidos eran lo mismo, Andrés Manuel López Obrador se logró posicionar como un líder verdadero con capacidad, talento e integridad para enfrentar los grandes retos nacionales.

Sin embargo, ya en los hechos, el camarada presidente no fue el líder esperado, se describe como un alma bondadosa, pura e incorruptible, un iluminado.

Afirma que se debe y pertenece al pueblo, por lo cual se otorga la licencia de tomar decisiones sobre sus gobernados, sin importar que su actuar viole las leyes, porque, afirman, su misión es superior, incluso de trascendencia histórica, por lo que las leyes pueden ser burladas y las instituciones despreciadas.

Como ser iluminado y gobernante todopoderoso se eleva sobre cualquier cosa, aunque caiga en contradicciones, el día de ayer, por ejemplo, cita la máxima juarista de que “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, para después, como un mesías, referirse a un caso particular para que no se aplique el derecho, sino la justicia, la de él, claro está, y cuestionó a la SCJN: “Si es así, pues no debería llamarse Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino ‘Suprema Corte del Derecho’. Luego preguntó, porque es justo y bondadoso, “¿nosotros, como integrantes del poder ejecutivo, podríamos declarar una amnistía?” ¿Dónde deja entonces la máxima juarista?

Intolerancia

Como todo ser “iluminado” es muy sensible, sobre todo a la crítica y las opiniones contrarias, que por fundadas y sensatas que sean, jamás aceptará, pues él y solo él, tiene la verdad que le proviene de su “ser superior”. Ni hablar de Reforma o El Universal o de Krauze o Aguilar Camín, solo de los suyos, ni de Urzúa, Toledo, Cárdenas, a todos los aniquiló por contradecirlo.

Los gobernantes que se sienten iluminados por lo regular son autoritarios, mentirosos, ignorantes, arbitrarios e insoportables. Ejemplos sobran, desde la no venta del avión y la desaparición de órganos autónomos hasta el manejo de la pandemia.

Entre iluminados

Las similitudes entre los líderes iluminados son muy importantes, son como encantadores de serpientes que buscan el oscurantismo como en la edad media, impiden la intelectualidad, la ciencia y la investigación. AMLO cuestiona a quienes han estudiado, a doctores, arquitectos, ingenieros, economistas. En su ignorancia y falta de entendimiento se burla de conceptos como la resiliencia, holístico, empatía.

En México ha habido dos ejemplos significativos de líderes religiosos relacionados con el poder.

El padre Marcial Maciel, líder de la Legión de Cristo, quien tuvo mucho poder en los gobiernos de Salinas, Fox y Calderón y que casi al final de su vida fue juzgado por pederastia y lavado de dinero.

El otro surge en la 4T y es el líder de la iglesia evangélica la “Luz del Mundo”, el controvertido Naasón Merarí Joaquín García, quien al igual que Maciel, apoyaba a gobiernos para delinquir a cambio del voto de sus feligreses, ese el respaldo moral del camarada presidente.

Las similitudes entre Maciel y Joaquín García son evidentes, el evangélico se encuentra preso actualmente en Los Ángeles, California por la comisión de 19 delitos graves que incluyen violación forzada de un menor, copulación oral forzada de un menor, relaciones sexuales ilegales, acto lascivo con un niño y conspiración y posesión de pornografía infantil.

La Luz del Mundo creció mucho en su influencia política en toda Latinoamérica, con gobiernos de corte populista y ultraconservadores.

En Brasil, en 2018 su alianza fue con el candidato conservador Jair Bolsonaro con quien comparte la agenda moral. En Venezuela se convirtieron en un elemento sustancial de los gobiernos de Chávez y Maduro. En Nicaragua, a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, los evangélicos han logrado introducir la agenda conservadora, pero sobre todo convertirse en el contrapeso de la Iglesia católica. En Colombia, Ecuador y Costa Rica han hecho una estrategia de presencia en las cámaras y puestos de decisión.

En México la gran alianza de los evangélicos con López Obrador ha sido a través de Confraternice, una gran agrupación de iglesias evangélicas que se ha convertido en interlocutora privilegiada del presidente López Obrador al grado que la agrupación le pidió a la Secretaría de Gobernación que se estudiara la posibilidad de impulsar una legislación que les permita acceder al manejo de medios electrónicos de comunicación en la modalidad de permisionarios, sin derecho a comercializar y, que les abran las cárceles para evangelizar.

Las consecuencias de la concentración del poder en un solo hombre, que cree estar por encima de los poderes y que no tolera la crítica ni admite contrapesos, poco a poco ha minado la estructura republicana de la nación para encaminarla hacia una dictadura. De los iluminados será México