¡El Dedazo opresor es un macho violador!

El espaldarazo de AMLO a la candidatura de Félix Salgado Macedonio raya en la complicidad criminal.

“Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”

Este dicho popular refleja perfectamente la relación entre AMLO y el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

El espaldarazo de AMLO a la candidatura de Salgado Macedonio raya en la complicidad criminal, en el machismo y en la falta de respeto a la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres, las que militan en Morena, las que denunciaron, las que levantan la voz y hasta de las que permanecen calladas.

Con el compañero presidente, camarada y pastor, Andrés Manuel López Obrador, regresa una de las más perjudiciales tradiciones priistas: “el dedazo”.

AMLO funge como líder moral de Morena, “palomea” a los candidatos, les da la bendición y los manda a la contienda a pesar de que sean indefendibles. En este caso, AMLO impone a un violador como candidato de su partido al gobierno de Guerrero, y lo defiende con el ruin argumento de que en el proceso electoral hay ataques, que si una campaña en los medios, que si “ya chole” … y resulta que la víctima es él y su causa porque “durante años sufrieron ataques, tras ataques”.

Un violador no será gobernador

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio fue denunciado por abusar sexualmente, en al menos tres ocasiones, a una mujer que trabajó para él durante 2016, cuando era director de un periódico en Acapulco, Guerrero

Además, la agraviada tuvo que dejar su lugar de residencia luego de que la comandante de la policía ministerial, Monserrat Carime Rubio Salinas, quien estaba adscrita al área de delitos sexuales de la Fiscalía guerrerense, fuera asesinada la noche del 11 de diciembre de 2017, casi un año después de que se hizo cargo de la investigación sobre la denuncia contra Salgado Macedonio.

La designación de Félix Salgado ya provocó una división en el partido.

Las voces en contra de la candidatura del morenista

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, reiteró su postura en contra de la candidatura de Macedonio, y señaló que no son hechos aislados porque hasta el momento son cinco denuncias por delitos sexuales .

Está también la carta promovida por la diputada federal de Morena por Sonora, Wendy Briceño y firmada por mujeres militantes, que hacen un exhorto al partido a defender el derecho a vivir libres de violencia de todo tipo, incluida la violencia sexual.

Mujeres de Morena (Legisladoras, Regidoras, Militantes, Simpatizantes, Mujeres de las Bases) suscribimos este Posicionamiento con la confianza en la congruencia de @CENMorenaMX en el respeto del estatuto y con el compromiso de la garantía máxima de los derechos de niñas y mujeres pic.twitter.com/0ff0CSyIT3 — Wendy BriceñoZuloaga (@wzuloag) — Wendy BriceñoZuloaga (@wzuloag) January 7, 2021

Estefanía Veloz, amagó con renunciar a su militancia morenista si Félix Salgado Macedonio se consolida como candidato.

Carol Arriaga, secretaria de mujeres del CEN de Morena, lamentó que un presunto agresor sexual se perfile como candidato a una gubernatura.

El senador morenista Germán Martínez pidió a Félix Salgado retirar su candidatura al Gobierno de Guerrero, ante las acusaciones de violencia sexual que pesan en su contra.https://www.sdpnoticias.com/columnas/mario-saucedo-registra-morena-a-felix-salgado-pese-a-acusaciones.html

Las voces en contra de la candidatura del morenista se han dejado escuchar, una de las más contundentes es la de un verdadero luchador social de izquierda, el ex secretario general del PRD, Mario Saucedo, quien en SDPNoticias publicó una columna donde señala que “mantener la candidatura de un violador como Félix Salgado Macedonio contradice la idea del presidente de poner por delante los principios y la ética; se estaría burlando de la idea que menciona reiteradamente ‘No somos iguales, no somos lo mismo’ a los gobiernos anteriores”.

La realidad es que AMLO y Félix Salgado Macedonio están quedando a la altura del “gober precioso” y, si no, que le pregunten a Lydia Cacho.

De acuerdo con Mario Saucedo, lo que está en juego es la credibilidad de Morena, el partido que AMLO creó y no basta con decir que no son iguales, eso es una gran mentira.

Según AMLO, la gente decide, “el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto” y afirma “el pueblo no es menor de edad” no le importan las denuncias ante la Fiscalía, ni las protestas, ni la inconformidad de muchos de los cuadros de Morena, eso se llama complicidad.

Ganar una elección no puede ser más importante que la ley ni la dignidad humana, si tanto respeta al pueblo sería un buen momento de dar un paso atrás y rectificar, no ser lo que tanto criticaba.

El violador eres tú

En noviembre de 2019, durante las protestas en la capital chilena en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se dio a conocer un cántico: “El violador eres tú”, un himno feminista que se extiende por el mundo y que ahora se puede retomar perfectamente con AMLO y el futuro “gober precioso” Félix Salgado Macedonio.

Las Tesis Twitter

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos,

los jueces,

el Estado,

el presidente.

El Estado opresor es un macho violador

Himno feminista.

La 4T, AMLO y sus aplaudidores son iguales o peores que los de antes, este gobierno no ha generado ninguna política en defensa o a favor de las mujeres, por el contrario, el pacto se fortaleció y lo que hay es machismo y misoginia, tan propios del conservadurismo evangelista.