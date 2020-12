Lo de Pumas no fue un milagro

Ayer los Pumas pasaron a la final del fútbol con méritos; se impusieron con buen juego y mentalidad ganadora

Algunas personas dijeron que anoche se dio un milagro al final de juego entre Pumas y Cruz Azul. Una diferencia de cuatro goles en contra de los del Pedregal, se antojaba difícil de remontar, pero no imposible. Por ello, me parece que el pase de los Pumas a la final del fútbol nacional, no fue obra de la casualidad ni un milagro. Los siguientes son los argumentos:

1. Esto es un juego de conjunto. En el fútbol no hay un solo responsable (como sucede en todos los deportes), sino que se trata de una actividad donde se ponen en movimiento diversos factores y diferentes talentos. Es cierto que el fútbol, aparte de ser el deporte más popular en el país y el mundo, es una actividad rodeada de negocios y comercialización, pero al final de todo, es un juego de fútbol, que se define en la cancha. Ahí los personajes de pantalón largo, se minimizan.



Como lo han dicho los expertos, el fútbol es una combinación de técnica, pasión y suerte. La mayor parte de los hechos tienen una explicación… o una interpretación racional-emocional, que va más allá de los fanatismos. La variables que se ponen en juego, entonces, son múltiples y en algunas ocasiones no todas éstas son controlables.



2. No hay enemigo pequeño. Lo que nos demuestra también esta semifinal, entre Pumas y Cruz Azul, es que no todo se define en un solo partido; y que en cada encuentro se pueden presentar obstáculos y oportunidades. Y que no hay enemigo pequeño, ciertamente, por más derrotado que parezca. Uno de los errores más comunes que se cometen, en este tipo de competencias deportivas, es abusar o tener exceso de confianza. Al parecer, esto sucedió con los jugadores de la máquina azul. Y ésta es una cuestión que se trabaja en el vestidor, donde el líder de grupo (sea el director técnico o el capitán del equipo), juega un papel protagónico. No hay, pues, rivales invencibles.



3. Mentalidad. En el deporte, como en la vida, pesa mucho la mentalidad durante el desempeño de nuestras actividades, profesionales o no. En Psicología, a esto se le llama motivación, pero quizá es más que eso. Es algo más complejo, pero que se maneja con intuición. En el lenguaje del fútbol, se utiliza con frecuencia la palabra “mística”. También, en el ambiente futbolístico, cuando se habla de “mentalidad” se hace referencia a un proceso de optimismo colectivo, auto-confianza o alta autoestima positiva de grupo. Quizá éste es un factor clave a considerar.



4. Resiliencia. Cuando las personas se sobreponen a situaciones de alta adversidad o no se doblegan ante situaciones en contra, se dice que son personas resilientes. Los comportamientos de resiliencia se presentan en todas las esferas de la vida humana. Lo que sucedió ayer con los Pumas, es un claro ejemplo de resiliencia, aplicada en un deporte de conjunto. Se da en el béisbol, en el básquetbol, etc. Aunque también este fenómeno se presenta en deportes individuales como el tenis o en el boxeo, entre otros.



5. Estrategia. Durante el partido de ida, los Pumas cayeron por 4-0 porque fueron sorprendidos en los primeros 15 minutos del partido, por 2 o 3 goles del Cruz Azul. La estrategia de juego del azul y el oro, basada en jugar de tú a tú, no fue la adecuada, además de fallas en la defensa y sin capacidad ofensiva. La máquina azul hizo lo correcto en ese contexto, en cuanto a estrategia de ataque, y guardó el equilibrio en sus líneas de defensa. El equipo hidalguense fue superior, sin duda.



Para el segundo juego, había que hacer ajustes técnicos, pero sobre todo montar una estrategia para que el equipo de La Noria no anotara más tantos y para que, a partir de ahí, se le impusiera una ofensiva ordenada, generadora de peligro. Para fortuna de Pumas, el Cruz Azul se echó para atrás y tuvo la desgracia de recibir dos goles en los primeros 20 minutos, aproximadamente. El desenlace es conocido.



6. Desempeño durante el torneo. Esto es cuestión de justicia, pero no de justicia divina: Van a la final los equipos que lograron los lugares 1 y 2 del torneo. Los Pumas hicieron una campaña con un balance positivo pues, al cabo de 17 jornadas, ocuparon el segundo lugar en la tabla de posiciones, justamente abajo del club León, el otro finalista. Esa posición se hizo válida a la hora de definir el boleto a la final en caso de empate. Tal como sucedió en esta ocasión. Así es que lo logrado por los Pumas, no se dio en un solo encuentro.



7. Director Técnico o entrenador. La decisión que tomaron los directivos del club Pumas, de poner en manos del técnico de las fuerzas básicas del mismo plantel, fue la correcta. Quizá no con el cartel de otros técnicos como el mismo Michel, anterior técnico del Pedregal, que había llegado de España. Sin embargo, pese a los críticos y sus opiniones negativas, de propios y extraños, el técnico Andrés Lillini hizo su trabajo, y ha llevado o conducido al grupo a la antesala del campeonato. El hecho de conocer a sus jugadores desde adolescentes o categorías de menores, le ha dado un valor agregado a su labor, sin duda. Por cierto, los Pumas históricamente han trabajado incansablemente en la cantera o generación de jugadores tanto para proveer de futbolistas al fútbol nacional como internacional. Es un logro del club Pumas como institución.



8. Trabajo en equipo. Como juego de conjunto que es, en el fútbol las figuras o individualidades son relativas. Lo que prevalece es el trabajo colaborativo al interior del grupo y con claro enfoque en la meta a alcanzar; esa es la “mística” de dar el máximo esfuerzo de cada uno de los integrantes del grupo. Lo diré de otra forma, con el riesgo de resultar un lugar común: Como en los antiguos barcos, todos los tripulantes le dan duro y sin descanso al remo.



Si observamos a las plantillas y el presupuesto invertido en jugadores de los equipos que participan en el campeonato nacional mexicano de fútbol, primera división, podemos ver que el club Pumas es un equipo modesto. No hay comparación entre los presupuestos de clubes como el Monterrey, Tigres u otros equipos (algunos de ellos ligados a televisoras privadas), que gastan millones de pesos en sus futbolistas, y el presupuesto del equipo representativo de la Universidad Nacional.



9. Pánico escénico del adversario. Otro aspecto que se dejó ver durante la semifinal comentada, fue el miedo, la angustia o la negatividad que se hizo latente y presente, durante el partido de vuelta, en los jugadores de la máquina azul. En efecto, pesó sobre la motivación o mentalidad de dichos jugadores, el hecho de que el equipo de Hidalgo no ha podido levantar el trofeo de campeón a lo largo de los últimos 23 años. Incluso, se dice, que alguna Academia de la Lengua, recientemente, aceptó como válido el término “cruzazulear”, que significa perder en el último minuto, después de que el equipo estaba por obtener el triunfo. ¿Será?



10. Serenidad. Guardar la calma. No precipitarse. Estar enfocado sin aceleres ni sobresaltos. En fin, estas otras cualidades se usan en los deportes de conjunto e individuales, para obtener los resultados deseados en la búsqueda del propósito deportivo, que es ser campeón.



11. Perseverancia. Ayer me encontré con esta frase: “Sabemos lo que significa perder, pero no sabemos lo que significa rendirse”. Como diría el clásico: “Esto no termina hasta que termina”. Y sí, es cierto, en estos menesteres nunca hay que dejar de pelear. No hay que bajar la guardia mientras el balón esté en juego o mientras el reloj no ha marcado el final del encuentro. Aunque parezca trillado, es aplicable decir en los equipos de alto desempeño: “No daremos un paso atrás, ni para tomar vuelo”. Parece ser que Pumas lo aplicó ayer.



12. Azar. La pandemia jugó el papel del azar o de la suerte, pues el portero titular de la máquina, Chuy Corona, no pudo jugar el segundo partido de esta semifinal, por motivos de salud (se dice que por causa del Covid-19). Aunque también, cabe mencionar que Pumas no jugó con su portero titular, Talavera.

Por estas razones, me parece que el resultado obtenido anoche por los Pumas no ha sido obra de la casualidad ni de un milagro. Lo cual me lleva a la convicción para cantar, una vez más, “Cómo no te voy a querer”.

