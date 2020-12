Lo de Esteban Moctezuma, ¿buena o mala noticia?

Difícil saber si la decisión de nominar a Esteban Moctezuma como próximo Embajador de México en Estados Unidos, será una buena o una mala noticia, antes que nada, regresaremos el tiempo unas cuantas horas, hoy muy temprano el Secretario Moctezuma tuiteaba: “El Presidente @lopezobrador_ me aceptó en reconocimiento a la entrega de maestras y maestros de #México por el aprendizaje, considerar al #Covid_19mx como enfermedad de riesgo de trabajo. Con efectos cuando reinicien clases presenciales.” (Muy loable que se preocupe y ocupe por sus representados)

Por otro lado tenemos lo siguiente, de manera un poco “anticipada” por decirlo de algún modo, Martha Bárcena se “adelantó” felicitando a Esteban Moctezuma, ya que tuiteó: “Felicito al Secretario de Educación @emoctezumab por su designación como futuro embajador de México en EU. Somos amigos desde hace muchos años y estoy segura de que trabajaremos coordinadamente en la transición. Tendrá en @EmbamexEUA el mejor equipo de profesionales respaldándolo” Me llaman la atención principalmente tres cosas en esta felicitación, una, la anticipación pues pareciera que la aún embajadora olvida que dichos cargos los tiene que RATIFICAR el Senado, por lo que siempre existe la posibilidad de que no sean aprobados, no hay que adelantarse nunca… dos, hace hincapié en que tiene una “amistad” con él, mensaje que no es para el amigo, sino para la gente, pues los amigos saben desde hace cuánto son amigos y no se los tiene que estar diciendo uno, y por último, el cierre de su tuit un tanto “grosero” cosa que extraña en alguien que supuestamente tiene como “FUERTE” la DIPLOMACIA… pues pareciera pretender imponer a su equipo, en lugar de decirlo de manera más “política” y poniendo algo así como “si usted así lo decide, tendrá el mejor equipo de profesionales respaldándolo” SI USTED ASÍ LO DECIDE… Esas CINCO palabras que hacen una enorme diferencia, en fin, ella es la que sabe de diplomacia.

El mismo Secretario, de manera mucho más prudente, tuiteó: “Agradezco al Pdte. @lopezobrador_ el gran honor y la confianza de considerarme como propuesta de Embajador de #México ante los #EstadosUnidos de América. Espero trabajando en educación @SEP_mx el beneplácito del Gobierno norteamericano y la aprobación del @senadomexicano.” MUY BIEN, PRUDENCIA, dar su lugar al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, dar su lugar al Senado, NO ADELANTARSE, sólo por eso, puedo decir que empezamos bien, y que en al frente de la embajada, de ratificarse este nombramiento, seguramente ya habremos ganado a un mejor embajador, que no se precipita ni se va de bruces.

Una gran virtud a resaltar acerca de Esteban Moctezuma, se resume con lo acontecido en su comparecencia en el Senado apenas en octubre en la que sin titubear, respondió al presidente del Senado, Eduardo Ramírez ante la petición de que se retirara el cubrebocas para que se escuchara mejor: “Sería la primera vez que me lo quito desde que inició la pandemia... Lo que sucede es que en las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio, y lo mejor es el ejemplo, por lo que no me lo quito”

“No me quito el cubrebocas, tengo que predicar con el ejemplo” (ojalá que algunos funcionarios de rango menor se atrevieran a lo mismo) así con ese simple detalle, mostró su firmeza e independencia ante la negativa reiterada del Presidente de usar cubrebocas, y mostró la valentía que otros no han mostrado.

¿Buena o mala noticia? Pues para empezar por lo que comentamos anteriormente, de ser ratificado por el Senado y aceptado por nuestros vecinos del norte, para la Embajada considero que será una buena noticia, para la Secretaría de Educación Pública, tendremos que esperar, pues si llega otro funcionario que también sea , PREPARADO, INTELIGENTE, CAPAZ, CON PANTALONES Y QUE MUESTRE INDEPENDENCIA ANTE SU JEFE, pudiera ser una buena noticia, si no llega un funcionario así, y por el contrario, llega un lambiscón que solamente esté para cumplir caprichos, sería una pésima noticia para la Educación, educación que por cierto tanta falta le hace a nuestro “pueblo bueno y sabio”.

Esperemos que llegue alguien capaz y que esté más comprometido con la educación y con el pueblo de México que con su jefe.

