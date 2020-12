La reforma al articulo 311 de la Ley Federal del Trabajo: El internet y la luz que pagaran los patrones ¿Justo o injusto?

La reforma al articulo 311 de la Ley Federal del Trabajo fue aprobada anoche por el Senado. Esta reforma establece que los patrones tendrán “obligaciones especiales” como proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios, asumir los costos derivados del servicio de telecomunicaciones y electricidad, e implementar mecanismos para preservar la seguridad de la información y datos.

La reforma también incluye el respeto al derecho a la desconexión de los trabajadores y dar capacitación para el uso adecuado de las tecnologías.

Decía Ramón de Campoamor, poeta español del siglo XIX, “Y es que, en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira”.

Analicemos brevemente algunas perspectivas de personas que se verán afectadas o beneficiadas con esta reforma del articulo 311.

Los trabajadores que están trabajando desde casa ya están teniendo un ahorro pues no están gastando en el transporte necesario para llegar a su trabajo, tampoco en la comida que muchos compraban al no llevar algo desde casa, tienen mas tiempo pues el horario de trabajo se acaba cuando se apaga la computadora, súmele que los que tienen vehículo propio tienen que pagar menos mantenimientos de su automóvil y muchos otros se están ahorrando hasta la pensión del estacionamiento. El trabajar desde casa le debe de traer ahorros de cierta manera a los trabajadores que de cierta manera pueden ser mayores a lo que pagan por internet y el gasto de electricidad en casa.

Los empleadores, al menos los que tienen una contabilidad muy especifica, hacen un estudio económico de lo que cuesta que cada trabajador este en la oficina. En el integral de sueldo de una persona viene un calculo promedio de gastos de agua, drenaje, electricidad, telefonía, redes, equipos de computo, teléfonos celulares, renta del espacio que ocupa la persona entre otras muchas cosas. Todo esto se hace en el calculo de la contratación y se incluye en el gasto de la oficina. Si en estas empresas contratan a alguien con un sueldo de mil pesos incluyen en su contabilidad el costo operativo del empleado que depende de como tengan la contabilidad debería de ser un costo fijo, cada empleado cuesta operativamente una cantidad fija al mes que sirve para cubrir los gastos que les describí anteriormente. Las empresas tienen un costo fijo en servicios de internet, arrendamiento de equipo, renta de espacios, puede ser que tengan ahorros en agua y electricidad, pero no mucho mas.

Para que la reforma al articulo 311 tenga sentido para todos, los empleadores tendrían que recalcular su contabilidad y plantearse diversos escenarios. ¿Conviene una migración total de los empleados hacia el trabajo en casa? ¿Qué hacer con las instalaciones físicas? ¿Cómo será el regreso a las oficinas, sobre todo de los corporativos que no lo han hecho?

Haciendo un calculo ranchero o como los consultores gringos elegantemente le llaman, baseball park figures, el ahorro que están teniendo los trabajadores al no ir a la oficina es mucho mayor en porcentaje al que están teniendo los empleadores al no tener a los trabajadores en casa. El posible ahorro que tienen los empleadores con el home office no le da para subsidiar servicios de internet y electricidad a los que trabajan desde casa. Seguramente cuando esto sea obligatorio para todos los empleadores tendrá que haber recortes y algunas empresas no podrán hacerlo y eventualmente tronaran.

El espíritu de la ley es valido, entiendo que se quiera proteger al trabajador. La lógica de “si antes me pagaban el internet y la electricidad, ¿porque ahora no?” es entendible pero no tiene toda la verdad. No es lo mismo pagar la electricidad y el internet de una sola locación donde el costo es menor a tener que pagar lo mismos servicios de manera individual, aunque sea parcial.

Si se hubiera pensado en estos números se hubiera tenido una reforma mas justa para todas las partes.

Lo que si es bueno de la reforma es la parte de la capacitación del personal y sobre todo del derecho a desconectarse. Se que muchos patrones se han aprovechado de esto para tener a los empleados trabajando mas que si estuvieran en las oficinas. Esto si tiene que cambiar. Hay trabajos que exigen no tener horarios, pero muchos otros si, los empleadores tienen que ser justos ahí. Como decía mi maestro de física de la prepa Ladislao Jiménez , “Lo que es plano, no es chipotudo”.