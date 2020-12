La fe contra la vida y el laicismo burlado; Peregrinos en bola

Los peregrinos han seguido llegando, pese a la promesa de la Conferencia Episcopal



Libros de ayer y hoy

Miles de peregrinos han estado y están en la Ciudad de México, pese a que a partir del día 10, hasta el 13 de diciembre, la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada. Las autoridades han denunciado mucho las aglomeraciones y retardan el semáforo rojo. Pero se han hecho de la vista gorda para ser enérgicas frente a una iglesia que se ha posicionado abusivamente, ahora con más intensidad. Miles de personas, creyentes y no, han muerto y los contagios siguen sin respetar la fe de nadie . Los amontonamientos en la enorme construcción de la alcaldía Gustavo A. Madero, han sido diarios, con más razón desde que se anunció su cancelación por cuatro días. Todo parece indicar que nuestra vida en el capital del país gira en torno a lo que decida una jerarquía católica. Los no creyentes y las otras denominaciones religiosas, no valemos ante la autoridad. Tenemos en la Constitución un artículo que ratifica el laicismo juarista, que les vale a esas potestades católicas y respecto a las cuales, actúan de manera endeble, las autoridades capitalinas. Se prevé que después del 13 de diciembre cuando se anuncia uno de lo meses más complicados del virus, la gente se desbordará sin que en ese caso, haya nada que la contenga. Los acuerdos que la jefatura tuvo con las jerarquías habrán fenecido en su negociaciones. Las muertes y los contagios seguirán.

ALREDEDOR DE 10 MIL ASOCIACIONES RELIGIOSAS REGISTRADAS EN MÉXICO

En 2019 había registradas en la Secretaría de Gobernación 9 mil 359 asociaciones religiosas que funcionan en el país, además de centenares de sectas que no han pedido su registro y que actúan en la clandestinidad. Este alto porcentaje de miles de otras iglesias, entre las que hay muchas tradicionales que se formaron después de la Reforma luteriana, ha bajado el porcentaje de que presume la iglesia católica en México. Se supone que nuestro país es el que tiene el más alto numero de católicos en el mundo. Esta posición se expresa con escándalo cuando aparece una fe en primer plano aunque sea en una situación cuestionada. Fue lo que pasó con la iglesia La Luz del mundo al principio de este gobierno. Normalmente, la gente se refiere al actual presidente como miembro de una secta protestante, pero se hace mutis sobre el número de no creyentes que ha tendido a crecer con el desarrollo de la cultura y el conocimiento. La radicalización del catolicismo expresado en el viejo movimiento de la Cristiada, tiene sus raíces y expresiones actuales en las zonas de Guanajuato donde predomina una derecha cuyo gobierno se le ha ido de las manos y parte de Jalisco. La fe que predomina en el país, que en forma permanente critica a los gobierno aunque lo hace últimamente desde una perspectiva política, ha querido imponerse incluso en sus propias leyes, una de ellas sobre los peregrinos, que al parecer fue parada en el antiguo Distrito Federal. En ella proponía incluso depender del erario público. Las movilizaciones actuales por introducir el peregrinaje puede deberse según se observa, a la falta de recursos que ha creado la pandemia por el cierre parcial de iglesias.

EL INGLÉS WILKIE COLLINS, Y LA TRAMPAS DE LA FE EN EL HOMBRE DE NEGRO

Muchos escritores han hecho girar su obra en determinado momento, en las oscuridades que genera una fe engañosa. A Collis, uno de los preferidos de Jorge Luis Borges, autor de La dama de blanco que suele montarse transformada en opereta, en Londres, lo mencionamos aquí al hablar de la exigencia de cancelar el celibato, que en su obra El hombre de negro (Editorial Bronce, Barcelona 1998), la sitúa en la mitad del siglo XIX, aunque fue escrita y publicada en 1881. Se refiere en esa obra a como se lanzaron sacerdotes exigiendo a Roma su liberación en ese sentido. La obra gira en torno a unas enormes propiedades de la época de la Reforma católica, que Roma quiere recuperar y hace una serie de trampas en el Londres del siglo mencionado, utilizando a un sacerdote disfrazado de modesto hombre, cuando en realidad es uno de los titulares de su iglesia. En el camino el hombre miente, enreda, involucra a muchas personas y utiliza como chantaje la fe para tratar de lograr sus intenciones. Las mentiras y burlas de aquel hombre, refrendadas desde la capital italiana, son permanentes. Collins, fue uno de los grandes escritores que brillaron a la par que Dickens, de quien era amigo. Su obra más relevante aparte de las mencionadas, es La piedra lunar que Borges inscribe en su biblioteca, como una de sus favoritas. Para mi, con modestia, aunque me gusta ésta última, prefiero La dama de blanco. Collins, hijo del famoso pintor William Collins, muy conocido en el siglo XIX, nació en 1824 y murió en 1889.