Dante ataca de nuevo; patadas de ahogado de un político en caída libre

El inefable líder moral de Movimiento Ciudadano vuelva a publicar una carta en contra del presidente López Obrador.

La lectura de ese nuevo ataque de Dante Delgado al presidente es obvia: Movimiento Ciudadano no ha acertado en la elaboración de su planilla de candidatos, ya sean para gobernador, diputados federales o locales e incluso alcaldes, y por lo tanto su pronóstico en relación con lograr una votación superior al 3% de la votación federal está montado en el lomo de un venado.

Dante eleva la mira de su destartalado fusil hasta arriba.

De nada le sirve criticar a Mario Delgado o a cualquiera de los integrantes del gabinete de la 4T. Dante necesita ganar espacios mediáticos en busca de votos atacando a la cabeza, es decir al presidente López Obrador.

Pero la argucia del desgastado político veracruzano nacido en 1950 en la célebre ciudad de Alvarado está teniendo muy poco efecto.

Dante sufre ahora la deserción implícita de su gran alfil Enrique Alfaro, quien de plano no quiso confrontarse con el presidente de México en el affaire que se libra con el tormentoso mandatario tamaulipeco García Cabeza de Vaca.

Y en entidades como Nuevo León Movimiento Ciudadano presenta un panorama caótico. Samuel García no crece y las encuestas lo colocan ya muy por debajo de MORENA y del priista Adrián de la Garza.

Dante Delgado trata de atraer los reflectores cuestionando de manera por demás endeble la política de López Obrador en su carta más reciente.

Dice despropósitos como los siguientes:

“Tu incapacidad para aceptar errores y rectificarlos es uno de tus mayores defectos”.

“Nuestra lucha no es contra ti, es contra lo que has decidido representar, para que no instaures una presidencia imperial”.

“En ese sentido, Delgado consideró que la Coalición Va por México que integran PAN, PRI y PRD justo “es la oposición que querías y necesitabas”.

“Una oposición construida por los partidos que la gente alejó del poder. Una oposición por la que los mexicanos conscientes no van a votar. Una oposición con la que pretendes seguir siendo amo y señor del Congreso”.

Delgado le advirtió a López Obrador que, si bien desea que termine su mandato al frente del país en el 2024, no se quedará callado mientras su comportamiento se parezca a los expresidentes que le antecedieron y en algunas ocasiones “hasta peor que ellos”.

“Lo he dicho desde el primer día de tu gobierno: no somos golpistas, pero tampoco cómplices, no vamos a permitir los retrocesos históricos que estás llevando a cabo”, indicó

Recalcó que desde la Presidencia de la República “elabora partituras de sinfonía, mientras que algunos empresarios, dirigentes y políticos tradicionales responden con notas desafinadas”.

“Con candidez aceptan todos los escenarios que prefiguras y, para convencerse de que son oposición, cuestionan todo y te rebaten en sus discursos, aunque, paradójicamente, también te entregan sus votos en momentos en que deberían demostrar con hechos que son una oposición responsable. No lo son, eso ha quedado claro”, indicó.

Conclusión:

Dante no cambia, es y será siempre un político marrullero.

Y a López Obrador no le quitará una pluma a su gallo con sus “explosivas” cartas que son ni más ni menos un petate del muerto que ya no asusta a nadie.

EN TIEMPO REAL

1.- Tomó protesta como candidato al gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello como abanderado del PRI, ante el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, el político de Zitácuaro suma ya los apoyos del PRD y el muy importante de Acción Nacional cuyo dirigente nacional es el también michoacano Marko Cortés.

Carlos Herrera Tello supera ya con gran ventaja al morenista Raúl Morón, quien bajo la protección de Lázaro Cárdenas y de Leonel Godoy pretenden manejar nuevamente el presupuesto de la entidad Tarasca.

PRI Cortesía

2.- Agustín Flores García, exempleado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y también aspirante a la gubernatura de Sinaloa fue lejos y acusó al propio presidente López Obrador de simular una competencia para terminar eligiendo a Rubén Rocha Moya.

“Las piezas de ajedrez se movieron y las movió el presidente”, reclamó con molestia Agustín Flores.

Es claro que continúan las cicatrices entre la militancia de Morena en Sinaloa, cosa que Rubén Rocha Moya no ha podido resolver y como resultado ya no cuenta con los apoyos amplios. Al menos, una decena de dirigentes locales cree que ganó a la mala y no le darán el respaldo que le prometieron a principios de octubre.

Twitter

3.- La Fiscalía General de la República informó que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, otorgó dos órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija Lidy, por lavado de dinero.

“Existen datos de prueba, tanto en el fuero común como el federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada” detalló la FGR y anunció que buscará la colaboración de la Interpol para emitir la ficha roja para localizar al exgobernador y su hija.