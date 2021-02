Coalición "Va por México", la oposición que AMLO quería y necesitaba: Dante Delgado

Dante Delgado expresó que la coalición “Va por México” está construida por los partidos que la gente alejó del poder.

Dante Delgado, senador y fundador de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que la coalición “Va por México” es la oposición que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quería y necesitaba, misma por la que los "mexicanos conscientes" no votarán en las próximas elecciones.

En una carta dirigida a AMLO, Dante Delgado expresó que la coalición “Va por México” —integrada por el PAN, PRI y PRD— está construida por los partidos que la gente alejó del poder , además de ser una oposición con la que el presidente pretende seguir siendo “amo y señor del Congreso”.

En su escrito dirigido al presidente, el senador de MC sostuvo que la oposición “no ha entendido que la única alternativa para detener tu obsesión autoritaria es la reivindicación ciudadana, que solo los ciudadanos pueden ser el antídoto contra Morena, un partido que no existe sin ti y que sirve solo para servirte”.

Coalición "Va por México", lo que AMLO necesitaba: Dante Delgado

Lo trágico, dijo Dante Delgado, es que la solución que encontró la oposición fue exactamente la que AMLO necesitaba y prácticamente pidió: unirse contra él y Morena.

“El BOA que anunciaste y denunciaste con oportunidad, es hoy una realidad. Empresarios indignados y dirigentes nacionales desubicados, decidieron reeditar el pacto por México, se les ocurrió que la mejor forma de hacerte frente era unir a los partidos que representan corrupción, abuso de poder e impunidad” Dante Delgado. Senador de MC

El fundador de MC sostuvo que México hoy en día tiene a la generación de dirigentes más mediocres y torpes de la historia. Que están acostumbrados a ser depositarios de un poder que se delega de arriba hacia abajo, “no saben cómo reaccionar y no pueden comportarse a la altura del momento que vivimos porque no entienden lo que significa el poder generado, ese que se construye de abajo hacia arriba, el que se gana con esfuerzo y trabajo propio”.

Además, Dante Delgado señaló que en MC no son golpistas, pero tampoco cómplices, "no vamos permitir los retrocesos históricos que estás llevando a cabo".

"Nuestra lucha no es contra ti, es contra lo que has decidido representar, para que no instaures una presidencia imperial" Dante Delgado. Senador de MC