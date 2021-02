Las preguntas para Moctezuma

¿Cómo toma las decisiones el presidente de México?

Seguramente, el próximo Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, estuvo muy atento al discurso del Presidente Biden el jueves 4 de febrero. El mensaje de política exterior, en el Departamento de Estado en Washington, fue un alivio después de cuatro años de la agenda “America First” de Donald Trump. Biden se comprometió a reinvertir en alianzas y diplomacia. Enfatizó los valores democráticos.

Moctezuma debió tomar nota cuando Joe Biden dijo que le dejó claro al presidente Putin que los días en que Estados Unidos volteaba la mirada hacia otro lado, ante las acciones agresivas de Rusia, han terminado.

Se comprometió a pedir cuentas a Vladimir Putin por los ciberataques, la interferencia electoral y pidió la liberación del líder de la oposición rusa Alexei Navalny.

El discurso fue notable por lo que no dijo: no mencionó a Irán. Eso no quiere decir que la administración Biden no vea a Irán como una cuestión de gran urgencia. Anunció el fin del apoyo a la ofensiva militar de Arabia Saudita en Yemen.

Dos puntos relevantes para México: el primero, habló de una política exterior que beneficiará a los trabajadores estadounidenses, que va a proteger sus empleos y salarios. "Ya no hay una línea clara entre política exterior e interior", dijo Biden. "Cada acción en nuestra relación con el extranjero, debemos tomarla teniendo en cuenta a las familias trabajadoras estadounidenses". Eso influirá, sin duda, en su política comercial. El segundo punto, recuperó la visión de Estados Unidos como una nación de inmigrantes, prometiendo aceptar más refugiados. Dijo que aumentaría a 125,000 un año después de que Trump lo redujera a 15,000.

Estados Unidos está de regreso, listo para reanudar su compromiso con los aliados para abordar los problemas mutuos en entornos multilaterales.

Pero creo que la atención de Esteban Moctezuma debería estar puesta en otro mensaje. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos advirtió ayer que los cambios propuestos a la Ley de la Industria Eléctrica de México podrían crear un monopolio y violar los compromisos del TMEC.

El vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Neil Herrington, dijo: “El proyecto de ley de reforma eléctrica presentado en el Congreso de México esta semana es profundamente preocupante. Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Además, estos cambios aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a energía limpia para los ciudadanos de México”.

Herrington añadió: “Desafortunadamente, esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país en el preciso momento en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa en México. A medida que el país emerge de su peor contracción económica desde la Gran Depresión, nada resultará más vital para su recuperación que los empleos y el crecimiento que generan los inversionistas estadounidenses y extranjeros”.

“Hacemos un llamado al gobierno mexicano para que retire este proyecto de ley y se comprometa con el sector privado en soluciones tangibles para impulsar la industria energética. Esperamos trabajar con la Administración Biden, socios comerciales clave y nuestros socios en México para apoyar un sector de energía eléctrica competitivo en México que proporcione un campo de juego parejo para el sector privado y contribuya al crecimiento sostenible y la generación de empleo ”, concluyó Herrington.

No será el primer reclamo. Cuando llegue Esteban Moctezuma a su oficina en la Embajada de México tendrá que atender de inmediato a Congresistas, Senadores, funcionarios del gobierno de Biden y empresarios que le preguntarán:

¿Por qué México no quiere beneficiarse de un mercado grande y diverso, que permanece estrechamente integrado con una economía estadounidense que está preparada para una fuerte recuperación?

¿Cómo toma las decisiones el presidente de México? Le gusta centralizar el poder, pero todo es un caos a su alrededor. ¿Eso es lo mejor para su país?

¿Tienen un plan para encarar los enormes retos? Lo que vemos es una implacable pandemia de Covid-19, crecimiento económico anémico, deterioro de la seguridad pública y un entorno político cada vez más polarizado.

¿Podrá AMLO así reducir la pobreza y la desigualdad y poner fin a la corrupción? A ver, han muerto 160 mil mexicanos y la economía decreció 8.5% el año pasado. La verdad es que hay un deterioro del clima de inversión en México. Lo que veo son más riesgos para mi empresa.

¿Por qué utilizan “consultas al pueblo” para decidir el destino de los proyectos de inversión. ¿Y si mi proyecto ya estaba en construcción? ¿Me lo cancelan?

¿Por qué quieren prohibir la subcontratación laboral? ¡Esa práctica la utilizamos en todos los países en los que operamos!

¿Por qué quieren debilitar o eliminar los organismos reguladores y los autónomos como el IFT, la COFECE, el INAI? ¿Eso significa una creciente centralización del poder en la presidencia, con menos controles y contrapesos y mayores riesgos políticos para hacer negocios en México?

¿Va a cambiar el entorno político de México con las elecciones intermedias en junio?

¿Usted nos aconsejaría a las empresas a actuar con cautela en nuestras decisiones de inversión preelectorales? ¿Cree usted que cambien las condiciones políticas en México como resultado de las elecciones?

¿Le entenderán los gobernadores entrantes de Morena a la necesidad de fomentar la dinámica del comercio y la inversión?

La tasa de homicidios del país ha alcanzado niveles récord en los últimos dos años.

¿Cuál es esa estrategia de abrazos y no balazos? ¿Los 80 mil miembros de la Guardia Nacional cumplen los estándares básicos de formación policial?

¿Cómo ve usted la cooperación de seguridad con EUA después del caso Cienfuegos? ¿Por qué aprobaron una ley que restringe severamente las acciones de los agentes extranjeros?

¿Por qué discuten un proyecto de ley que requeriría que el banco central del país compre moneda extranjera complicándole las acciones contra el lavado de dinero?

¿Tienen un plan eficaz de vacunación, en caso de que sí cuenten con todas las vacunas que se necesitan?

Las tasas de ocupación hospitalaria están en máximos históricos. ¿Cuentan con los servicios de salud necesarios para todos los mexicanos?

El FMI dice que la contracción del PIB será de 8.5% en 2020 y estima un crecimiento de 4.3% en 2021. El PIB de México regresará a sus niveles de 2018 hasta 2024. Entonces, el crecimiento total para todo el período de AMLO será de 0 por ciento. ¿Estamos en lo correcto?

¿Se podrá mantener el compromiso de AMLO con la austeridad?

¿Por qué, ante la crisis, AMLO ha montado la respuesta de política fiscal más pequeña de cualquier país del G20, con un total de sólo 0.7% del PIB?

¿Por qué la estrategia de energía de AMLO es ideológica y nacionalista? ¿Por qué discrimina contra las empresas de energías renovables?

¿Por qué emplea los recursos que podría dedicar a la política social a reforzar a PEMEX y a CFE? ¿No lo harían mejor las empresas privadas?

A lo largo de 35 años me ha tocado interactuar desde la academia, el gobierno federal, el gobierno estatal, el Congreso y el sector privado con funcionarios del gobierno estadounidense de todos los niveles, con empresarios e inversionistas de Estados Unidos. La red de contactos que he construido me ha permitido identificar todas estas preguntas, que ya me hicieron en las últimas semanas.

Ya nada más faltaría que AMLO y la 4T se preguntaran por qué cayó la inversión.