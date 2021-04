El discurso de Biden

“Estados Unidos está en movimiento nuevamente”: Joe Biden. Un mensaje: Astuto, sencillo y poderoso.

Las propuestas de Joe Biden iniciarán una verdadera transformación, para EU.

Vi y escuché el miércoles por la noche, en la televisión, el discurso de más de una hora del presidente Joe Biden, en una sesión conjunta del Congreso. Era el día 99 de su presidencia. Por primera vez en la historia , dos mujeres estaban sentadas detrás del Presidente: la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ellas son la primera y la segunda en la línea de sucesión.

En tiempos normales, el recinto tiene un cupo para 1,500 personas. Pero por la pandemia, había 200 legisladores e invitados. “Estados Unidos está en movimiento nuevamente” les dijo Joe Biden.

Me pareció un gran mensaje. Astuto, sencillo y poderoso . Me gustó su estilo. Joe Biden no es un gran orador, pero comunicó confianza, optimismo. Era la imagen de un hombre bueno, sensato. Nada de arrogancia y mucho sentido común. El discurso no fue abstracto ni estuvo cargado de retórica y simbolismo, ni de imágenes lejanas. Joe Biden se refirió a realidades concretas de la vida de las personas. La audacia de las propuestas de Biden iniciarán una verdadera transformación.

Para quienes analizamos las políticas públicas, vimos con gran interés su visión sobre el renovado papel del gobierno. El gobierno no es el problema sino la solución. La pandemia del coronavirus lo ha cambiado todo y ha creado un momento de emergencia para las naciones en el que el papel del gobierno crece.

“Nuestro progreso en los últimos 100 días contra una de las peores pandemias de la historia ha sido uno de los mayores logros logísticos que este país haya visto". Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

¡Vaya que 220 millones de vacunas en 100 días es un logro extraordinario!

Joe Biden se fue a lo básico. Recordó que la Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras “Nosotros, el pueblo”. “Es hora de que recordemos qué 'nosotros el pueblo' somos el gobierno. Tú y yo. No una fuerza en una capital lejana. No es una fuerza poderosa sobre la que no tenemos control. Somos nosotros, la gente".

Mientras escuchaba a Joe Biden me preguntaba si, en estos tiempos de inconstitucionalidad en México, el Presidente López Obrador entendería la importancia de lo que significa la supremacía de la constitución.

Joe Biden, aprovecha al máximo la crisis de Covid-19

Cada Presidente responde a las necesidades de su tiempo. Hay una máxima que dice: “nunca desperdicies una buena crisis”. Joe Biden no lo hizo. Al contrario. La ha aprovechado al máximo. “Esta noche, vengo a hablar sobre crisis y oportunidades", dijo el presidente. "Sobre la reconstrucción de una nación, la revitalización de nuestra democracia y la conquista del futuro de Estados Unidos".

"Estados Unidos está resurgiendo de nuevo", declaró Joe Biden. Invitó al Congreso a aprobar sus dos propuestas con una inversión combinada de más de 4 billones de dólares: el plan de empleo y el plan para las familias estadounidenses. Pero fue muy cauteloso. Está consciente de la necesidad de explicarle bien al pueblo estadounidense la necesidad de ese gasto gubernamental, porque entrañan un grado de transformación social y económica no visto desde la década de 1960.

Joe Biden, además, vendió la necesidad de avanzar su agenda como parte de una lucha más amplia y más desafiante, una confrontación entre la autocracia y la democracia.

“Tenemos que demostrar qué la democracia todavía funciona, que nuestro gobierno todavía funciona y que podemos cumplirle a nuestra gente”, dijo. Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Joe Biden presentó un plan ambicioso para salir de la pandemia. Pidió la aprobación de billones en una sólida expansión del papel del gobierno. Habló de desigualdades raciales y de clase, inmigración, violencia con armas. La agenda fue amplísima pero su objetivo era claro: desmembrar a la coalición que ha apoyado a Trump.

Estados Unidos está emergiendo de nuevo. Debemos tomar nota en México, porque seguramente los programas de Joe Biden tendrán un impacto positivo en la economía mexicana. Pero hay otro mensaje muy poderoso de Biden cuando se refiere a su plan de empleo e infraestructura:

“Casi el 90 por ciento de los empleos en infraestructura creados en el Plan de Empleos Estadounidense no requieren un título universitario. El setenta y cinco por ciento no requiere un título de asociado. El plan de empleos es un proyecto de obreros y sindicatos para construir Estados Unidos". Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

La lógica es clara: la recuperación va a generar empleos para los trabajadores. Con esos ingresos, las familias van a poder educar mejor a sus hijos. Es la visión de un Demócrata centrista que no es irresponsablemente liberal. Biden declaró:

"La economía de goteo hacia abajo nunca ha funcionado y es hora de hacer crecer la economía de abajo hacia arriba." Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Prometió no aumentar los impuestos a ninguna familia que gane menos de 400,000 dólares al año. La única opción que queda, insistió, es subir los impuestos de manera justa a las corporaciones y a los ricos.

Pero el mensaje para México es que el movimiento sindical, que había sido la base de la antigua coalición del Partido Demócrata, se estaba debilitando y ahora se fortalece. El péndulo ideológico osciló y tendrá un impacto en la implementación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Hace unos días, el Presidente de México decidió no escuchar con atención las discusiones de los líderes del mundo en la cumbre sobre el clima. Pues ahora tiene la oportunidad de conocer mejor la visión de Biden sobre el cambio climático:

“Durante demasiado tiempo, no hemos usado la palabra más importante cuando se trata de enfrentar la crisis climática: empleos. Para mí, cuando pienso en el cambio climático, pienso en empleos ”. Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

China fue mencionada en cuatro ocasiones. "¿Puede nuestra democracia superar las mentiras, la ira, el odio y los miedos que nos han separado?" preguntó Biden.

“Los adversarios de Estados Unidos, los autócratas del mundo, están apostando a que no. Creen que estamos demasiado llenos de ira, división y rabia. Ellos miran las imágenes de la mafia que asaltó este Capitolio como prueba de que el sol se está poniendo sobre la democracia estadounidense. Están equivocados. Y tenemos que demostrarles que están equivocados". Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

La frase de Joe Biden que debe leer AMLO

La frase de Joe Biden que debe leer AMLO con cuidado es:

“Amigos, como les dije a todos los líderes mundiales con los que me reuní a lo largo de los años, nunca, jamás, ha sido una buena idea apostar contra Estados Unidos". Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

“Damos la bienvenida a las ideas. Pero el resto del mundo no nos espera. No hacer nada no es una opción ”, dijo Biden. "No podemos estar tan ocupados compitiendo entre nosotros que olvidemos que la competencia es con el resto del mundo para ganar el siglo XXI". Biden prometió confrontar a China y promovió su iniciativa "Buy American".

Fue grato escuchar al presidente decir:

"Acabemos con nuestra agotadora guerra contra la inmigración. Los inmigrantes han hecho tanto por este país durante la pandemia, como lo han hecho a lo largo de nuestra historia". Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Instó al Congreso a aprobar una reforma migratoria para proteger a los Dreamers y asegurar la frontera.

Denunció la “supremacía blanca”, el “racismo sistémico”, la violencia contra las mujeres. Planteó una renovada prohibición de las armas de asalto y ampliar las verificaciones de antecedentes. Hizo un llamado a los legisladores para que aprueben una reforma policial. E instó al Senado a aprobar la Ley de Igualdad, que ampliaría las protecciones para los miembros de la comunidad LGBTQ.

Desafió al Partido Republicano: qué se sumen o se muevan. Porque seguramente los aplastará si no cooperan. ¿Está siendo Joe Biden "empujado hacia la izquierda". La verdad es que el Partido Demócrata está allí. Biden es Demócrata, sindical y liberal. Su centro de gravedad emocional en el partido eran y son los sindicatos.

AMLO tiene que aprender a no subestimar a Joe Biden

Al presentar una visión audaz y progresista en términos claros, marcó el tono y las metas para la siguiente etapa de su presidencia. Fue una llamada de atención para transformar toda la red de seguridad social de la nación. Biden pidió al Congreso que apruebe un salario mínimo de 15 dólares por hora. Y presionó para que se tomen medidas para reducir los precios de los medicamentos y expandir los beneficios de Medicare.

Tocó las cuatro esquinas: nación, rescate, empleos y familias. Pero también habló de raza, economía, pandemia y polarización política . De hecho, las mejores partes del discurso de Biden fueron las líneas destinadas a la audiencia en casa, particularmente a las familias estadounidenses de clase trabajadora que enfrentan carreteras en ruinas, primas de seguro médico en aumento, abuelos mayores, escuelas con fondos insuficientes y deudas universitarias. Está impulsando un "modelo de cuello azul para construir mejor a Estados Unidos".