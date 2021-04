El candidato de Andrés Manuel en Michoacán

AMLO ya no está tolerando lo que pasa en Michoacán con Morena y ha comenzado a mover las piezas del ajedrez.

¿Otro candidato para Michoacán?

La telaraña que se formó en Michoacán, sumadas al jaloneo y el conflicto de intereses, así como la encrucijada para otorgar candidaturas inmerecidas a políticos que, incluso, sabemos que fueron duros críticos del presidente, es solo la punta del iceberg.

Detrás de todo eso hay más: por varias partes aparecieron imposiciones y dedazos; no en todos los casos, hay municipios y distritos que merecidamente se ganaron a pulso su participación, pero otros, simple y sencillamente se les tendió la alfombra.

Desde ese momento nada pintó bien; de hecho, la Senadora de Morena, Blanca Piña, representa a un grupo numeroso de inconformes a los que se les despojó de sus derechos políticos en la participación. En distintos lados no respetaron ni la paridad de género. Eso puso en jaque a muchos grupos al interior; fue demasiado grotesco la forma y hasta cierto punto descarado el agandalle.

Fue un error. Aunque las cosas pueden dar un giro inesperado para muchos, quizá para otros, son muy obvias las señales y la lectura de los hechos. Primero: el presidente López Obrador sabe que no tolera este tipo de acciones; es cierto, su semblanza es la columna vertebral de Morena, pero, hizo muchísimo para posicionarlos, y simplemente desbarataron la autonomía de un movimiento plural y democrático.

No se apegaban a las normas internas y, lo peor de todo, en muchos lados no hubo encuesta. Esto no es cualquier cosa aislada: fue un hecho con precedentes que puede esbozar el principio de la autodestrucción del partido. Eso le pasó al PRD , que hoy en día es una expresión poco atractiva y que a nadie le interesa . Si Morena no pone atención en ese aspecto, pueden poner en riesgo el inmejorable momento de reivindicar una victoria en 2024.

Ahora, el panorama en Michoacán puede dar un giro luego de la determinación de la Sala Superior. Nada está escrito. Ha trascendido en la prensa que hay un proyecto que regresaría la candidatura a Raúl Morón; hasta hoy quedó en eso, sin embargo, me generó muchas dudas. Además, circuló un fragmento en la columna de Templo Mayor en el portal de noticias de Reforma que, hace unos días, se habría pospuesto intencionalmente la sesión programada donde se definiría el caso de Guerrero y Michoacán.

De acuerdo con esos datos, el presidente del órgano colegiado habría citado en una cumbre a los miembros de la sala superior para convencerlos y poder negociar la determinación, sin embargo, los magistrados se habrían negado a realizar un pacto. Entonces, se pueda dar marcha atrás a las suspicacias que circularon, y ratificar la anulación en Michoacán.

Pero eso no es todo. Hace unos días la Senadora de Morena, Griselda Valencia de la Mora, que fue comisionada del CEN de Morena en la fase previa de definiciones, departió y respaldó las candidaturas de algunos abanderados de Fuerza por México en Michoacán . Si, se oye atípico, pese a eso— abre la brecha de que hay otras alternativas.

Puede ser la lectura de un mensajero del Senado de la república en el referente de Ricardo Monreal. Y es que Fuerza por México tiene un fuerte vínculo con el presidente de la junta de coordinación política de la Cámara Alta. La razón logra ser sencilla: el mandatario Obrador ya no está tolerando lo que pasa en Michoacán con Morena y ha comenzado a mover las piezas del ajedrez para darle el respaldo y bendición a otro perfil. Con ese claro panorama, la balanza y las decisiones a partir de la sesión de la Sala Superior el martes puede girar la brújula, veremos.

Justamente de ahí el presidente puede tener un plan bien afinado. Recordemos que la mayoría de Senadores en Morena, son del grupo de Ricardo Monreal, un personaje muy cercano a López Obrador; de ahí que los principales actores se asomen por el estado para aprovechar la ocasión y tender los puentes de interlocución.

Y es que, en Michoacán, el presidente, tiene a un viejo amigo a partir de 1989 con el Frente Democrático Nacional. Lo anterior, se refuerza con la cercanía de Ricardo Monreal. Ese destino apuntaría a Cristóbal Arias Solís, candidato de Fuerza por México. Las direcciones indican a él. El mandatario lograría hacer justicia. Supo lo que pasó en el proceso interno de Morena; se dio cuenta de eso y, desde Palacio Nacional, puede salir la instrucción de darle todo el respaldo para conquistar el Solio de Ocampo.