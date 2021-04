Tras visita de Nuncio Coppola, regresan bloqueos a Aguililla

La visita del Nuncio Apostólico Franco Coppola provocó filtros de seguridad en Aguililla que habitantes no habían conseguido pese a protestas



México.- Habitantes de Aguililla, Michoacán, denunciaron nuevos bloqueos carreteros este 24 de abril, tras la visita del Nuncio Apostólico Franco Coppola.

Los bloqueos en esta zona sucedieron a unas horas de que se retiró de Aguililla el Nuncio Coppola; las piedras fueron colocadas en la vía Apatzingán-Aguililla, localidad El Terrero.

También se reportó que tras la denuncia del bloqueo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron a retirar las piedras , como en ocasiones anteriores.

Nuevo bloqueo en Aguililla

El sacerdote de Aguililla, Gilberto Guevara, explicó que el bloqueo de este sábado contrasta con el operativo y los filtros de seguridad que colocaron por la visita del representante del Vaticano.

"El bloqueo es ahí mismo. Cuando vives en Aguililla y si quieres ir a Apatzingán, primero te tienes que informar para no dar la vuelta en vano. Están parados en El Aguaje sin poder pasar porque amaneció bloqueado". Gilberto Guevara

El sacerdote describió la situación como “un juego de vencidas”, y dijo que no se trata de la dimensión del bloqueo, sino que las personas no pueden mover las piedras porque disparan en su contra.

“Están entre los cerros escondidos y te disparan, tal vez no a pegar, pero te sacan un buen susto, entonces quien debe mover es la autoridad, a nosotros no nos toca y no debemos arriesgarnos". Gilberto Guevara

Colocan filtros de seguridad por visita de Nuncio Apostólico

En la visita del Nuncio Apostólico Coppola, el Ejército y la Policía instalaron 5 filtros en la vía de Apatzingán-Aguililla, pese a que habitantes han exigido más seguridad por estos “narcobloqueos”.

El representante del Vaticano en México hizo un recorrido y ofreció una misa durante su visita en Aguililla; afirmó que fue para que el mundo se entere de la violencia que están padeciendo.

La misa que ofreció fue “por la paz y contra la violencia e inseguridad”; asistieron 2 mil personas y el representante papal envió un mensaje de paz a las víctimas de violenci a por parte de los grupos delictivos.

Coppola también dijo que encontró en Aguililla a un pueblo sumamente golpeado por la violencia, pero unido y de pie.

Nuncio Coppola se reúne con víctimas de Aguililla



El Nuncio Coppola también se reunió con víctimas de la violencia, quienes le informaron de balaceras, enfrentamientos, bloqueos, desabasto de productos básicos y la imposibilidad de trasladar a los enfermos.

Arribó a Apatzingán la tarde del jueves, luego se trasladó a Aguililla y pasó por la comunidad de El Aguaje, donde las familias le dijeron que de sus 2 mil habitantes sólo quedan 300.

En esta zona grupos de la delincuencia organizada se disputan su control por brechas que unen a Aguililla con Coalcomán, Colima, Tumbiscatío, la costa y Tierra Caliente de Michoacán.

Los enfrentamientos son causados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Carteles Unidos de Michoacán, integrados por Los Viagras, Blancos de Troya, Caballeros Templarios y Familia Michoacana.