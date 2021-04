En defensa de Nuevo León; por qué el voto se va con Samuel

Necesitamos como gobernador de Nuevo León, a quien mejor nos defienda de Andrés; Regalar dinero no va con la filosofía regia trabajadora.

Movimiento Naranja en Nuevo León

Con Andrés como enemigo declarado de los empresarios y de la iniciativa privada en general, decidir quién para Nuevo León en la elección para gobernador se ha vuelto casi trivial.

Necesitamos como gobernador —y de a deveras— a quien mejor nos pueda defender de Andrés y sus sueños Juaristas-Cardenistas.

Esa persona es Samuel García, jóven abogado, actual senador con licencia y sin duda uno de los más exitosos navegadores de las redes sociales.

Samuel García @samuel_garcias

Pase lo que pase, aquí estarán seguros

En su momento, hace ya poco más de tres años se lo dije a Miguel Treviño, quien andaba un poco perdido en el enfoque de su campaña. Lo que tienes que hacer, el mensaje que tiene que prevalecer es decirle a los ciudadanos de San Pedro que los vas a proteger contra las locuras de Andrés. Qué pase lo que pase en el resto de México, aquí estarán seguros, como si hubiera un muro, como si San Pedro fuera otro país, que en realidad si lo es de facto.

Hoy, dada la persistencia de Andrés en agraviar a todos los que no lo apoyan servilmente, en insultar y criticar hasta decir ya no a los dizque “neoliberales” y “conservadores” o fifís, el muro virtual de San Pedro que ha creado Miguel se tiene que extender a todo Nuevo León.

Si Clara Luz no supo o no vió la oportunidad como independiente, si no pudo aliarse con el PAN, pues allá ella.

Hoy que se ostenta como representante de Morena, sus bonos se convirtieron en bonos chatarra. Nadie los quiere por más interés (conexión con Andrés) que ofrezcan.

¡Es al contrario! Con Morena, Nuevo León no quiere nada y con Andrés menos.

Samuel y Colosio hijo, pueden poner un hasta aquí a la ratería en Nuevo León

Esta elección será entonces un verdadero plebiscito, y puede preparar el terreno para decirle adiós al dictadorcillo de Macuspana en la revocación de mandato en 2022. Tendrá entonces la ciudadanía de Nuevo León que buscar su nivel de confrontación y efectividad frente a la amenaza Morena. Para eso pinta como el conducto idóneo Samuel y nadie más. Sobretodo considerando que su mero fuerte son las leyes y —entre las especialidades— la materia fiscal. Es como habernos encontrado una aguja en un pajar en el momento que más se necesita, para liberarnos del candado de una cadena con bola atada a los pies.

Colosio y Samuel García @MovCiudadanoMX

Apoyándose mutuamente, Samuel y su compañero de fórmula para Monterrey, ni más ni menos que Luis Donaldo Colosio hijo, también excelente abogado y con récord intachable, pueden poner un hasta aquí a la ratería que sufren Nuevo León y Monterrey a manos de la Federación en materia impositiva.

Regalar dinero, no va con la filosofía regia

Es cuestión de ser un poco creativos con los conceptos de soberanía y pacto federal, y rentabilidad nacional y pacto fiscal. Lo que sabemos es que en Nuevo León eso de regalar dinero como lo hace Andrés como que no va con nuestra filosofía regia de trabajo, creatividad y esfuerzo.

Si además el señor de Tabasco tiene prejuicio contra los hombres blancos, pues como que habrá que ponerlo en su lugar. Nuevo León puede solo, o como dicen, mejor solo que mal acompañado. Andrés nos lleva a una catástrofe que querrá luego quedarse en Palacio para arreglarla. Recuerdo el argumento del PRI, que no se quería ir con el país hecho un desastre.

Por estas razones las estrellas se alinean en favor de Samuel, el más joven de todos los candidatos y el único que no ha tenido un mando ejecutivo. Los otros sí lo han tenido y por lo visto no mostraron habilidades superiores. Ahora estarán pagando las consecuencias de actuar mediocremente, en opinión de sus gobernados. O bien, si estoy equivocado que me digan qué concretamente saben hacer que sea excelente e inusual y sobretodo necesario.

Perdón pero no puedo sino comparar con el Gobierno de mi padre, Don Eduardo Livas. Ese era un Ejecutivo de verdad. Salió respetado por todos y siendo Nuevo León primer lugar en todo lo bueno, como educación, salud, obras, bienestar, etc. Ahora somos una basura cuando deberíamos ser ejemplo. Claro que sin dinero no se puede y la federación nos quita la porción de el león. Por ello, esta es la prioridad de prioridades. Justicia fiscal para recuperar la salud y la fuerza del Estado.

Samuel García @samuel_garcias

Recuperar a Nuevo León

Entonces es esta añoranza por recuperar el poderío de antaño de Nuevo León lo que debe estar martillando dentro de la cabeza de cada elector neoleonés. Y esto no se va a lograr resucitando al PRI, por más buena presencia y “good looks” que tenga Adrián. Y tampoco lo va a lograr Clara Luz, independientemente de su buena labor en Escobedo, porque insisto, ella solita se puso en manos del peor enemigo que tiene odiado a Nuevo León, o sea el tal Andrés.

Si México ha de salir adelante será por llevar el norte del país a capacitar al centro y sur, no que los sureños nos exporten su tecnología para pedirle migajas al gobierno.

Las razones de fondo, sin embargo para creer que Samuel solo puede hacia arriba y consolidarse, es porque los partidos ya no cuentan o de plano, como el PAN ya no existen. Pero los votantes del PAN sí existen, y muchos de ellos llevaron al Bronco al triunfo.

En esta ocasión con Larrazabal como candidato en cuatro lugar, sin posibilidad alguna, el voto útil para derrotar a Morena o al PRI. Según sea el caso, se irá necesariamente hacia Samuel, pues gracias al talento de Dante Delgado y Alejandro Chanona de Movimiento Ciudadano, Samuel García se puede expresar con total independencia.

Movimiento Naranja está llenando el vacío con Samuel y Colosio en NL

Habrá priístas que buscarán asegurar el triunfo de Samuel ante la amenaza de Morena y habrá panistas —porque me lo han manifestado— que tratarán como primerísima prioridad, de que no ganen ni el PRI ni Morena. A falta de PAN, naranjas al menos.

Si el PAN hubiera crecido orgánicamente, como debió hacer y no hizo por tipos como Felipe Calderón que se quizo quedar con el partido para él y Margarita, no habría espacios como el que está cubriendo Movimiento Ciudadano o partido naranja. En Nuevo León el naranja está llenando el vacío con Samuel y con Luis Donaldo. Por eso auguro un triunfo de ellos, apoyados masivamente por los panistas afuera del PAN, como yo; y como cientos de miles más, que sabemos identificar las prioridades nacionales. Pasó en San Pedro, toca ahora a Nuevo León.

Hoy por hoy, Samuel va en primer lugar en las encuestas

Samuel García, encuesta México elige

Claro que del plato a la boca se cae la sopa, pero no creo que Samuel vaya a cometer un gran error simplemente porque nosotros —los ciudadanos veteranos— lo vamos a dejar equivocarse. En política todo tiene remedio y los errores que cometió ya le costaron pero no lo incapacitaron. Hoy por hoy va en primer lugar o muy cerca y si se concentra en los temas serios, como el déficit presupuestal, la seguridad, la justicia y la salud en general, nadie le podrá arrebatar el triunfo.

Espero que este triunfo del día seis se dé, un día previo a mi cumpleaños el día 7. Hace seis años el Bronco me hizo un gran regalo. Yo encabecé durante 30 años el movimiento por los candidatos independientes. Hoy los partidos estorban. Todos son como independientes. Algo hemos avanzado pero Andrés es el nuevo fanático ideológico. Habrá que vencerlo y de ser posible hasta humillarlo en Nuevo León. Nuestro querido estado merece lo mejor posible; y el aspirante a dictador la peor de la peores derrotas.