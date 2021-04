Solución para candidaturas incomodas de MORENA

El 6 de junio sal a votar por la gente, votar por México, votar por el futuro de las nuevas generaciones.

Los ánimo se calientan en Sonora rumbo al 6 de junio.

En Sonora como en el resto del país, los ánimos se están calentando por los movimientos políticos que se están realizando para definir las candidaturas a los puestos de elección popular y que serán votados el cercano domingo 6 de junio de 2021.

Sin lugar a duda, este momento no será para nada igual a las elecciones que vivimos en el 2018 y que significaron para muchos y muchas un parteaguas en la historia de México, por la cantidad de personas que salimos a votar con la firme creencia de que estamos haciendo historia para asentar las bases de un cambio de régimen verdadero.

Desgraciadamente en la práctica este viejo régimen se resiste a ser removido del sistema corrupto , opresor e impune que por años ha sido impuesto e impulsado por una minoría rapaz que solo se sirve del poder político para capitalizar su poder económico.

La mayoría tiene una mente tan perversa, sin moral y sin valores que, sin el más mínimo pudor, quieren vender la idea de que, para poder ver un cambio a favor de todas y todos, tienen que regresar a ser nuestros representantes cuando de sobra sabemos que son ellas y ellos mismos quienes tienen a México sumido en la desesperanza y desolación, que afecta diariamente a millones de familias que viven en pobreza extrema, ya que son quienes mas sufren los estragos de la corrupción sin medida.

NO MENTIR, NO ROBAR y NO TRAICIONAR.

Hoy me siento claramente confundida al expresar mi opinión, porque por todos lados me están bombardeando para que pida el Voto Masivo por Morena, cosa que me parece realmente increíble; tener que pedir el voto por corruptas y corruptos que se sumaron a este movimiento legítimo de la esperanza de México y por las mismas personas que juraron destruir al viejo régimen y que hoy de manera descarada están actuando como moscas en la mierda, practicando el Nepotismo, Amiguismo, Influyentismo y que peor aún están partiendo en pedazos los principios de MORENA que nuestro presidente juró defender durante su mandato que son el, NO MENTIR, NO ROBAR y NO TRAICIONAR.

Entonces, tenemos que reconocer que la inconformidad viene de origen, no somos culpables quienes no queremos ciertas o muchas candidaturas por representar lo más asqueroso del viejo régimen que es el famoso DEDAZO, sino que más allá se olvidan de la premisa que a diario nos dice el presidente en las mañaneras; TONTO EL QUE PIENSA QUE EL PUEBLO ES TONTO.

Para los que piensan que le estoy haciendo gordo el caldo a la derecha y a la oposición déjenme decirles que son ustedes mismos los que con sus actos están traicionando la confianza del pueblo y provocando que la gente que quiere un cambio verdadero, con bienestar para todas y todos, busque nuevas opciones, de personas que si tengan dignidad y principios y que no permitan que unos cuantos pesos le partan la madre a un movimiento de esperanza que inició con Andrés Manuel López Obrador y que a diario entre líneas nos dice que no claudiquemos y que sigamos empujando al elefante blanco para poder realizar la cuarta transformación.

Por lo anteriormente expresado, te pido de corazón que sigamos involucrándonos día a día en la vida política del país, que no dejemos en manos de unos cuantos, la importante decisión de construir una verdadera democracia participativa, el cambio de régimen y la cuarta transformación es un movimiento incluyente que necesita de todas y todos, sin importar filias y fobias, pero poniendo por encima el interés general y no el personal.

Estamos a tiempo de rectificar candidaturas que dañan y que para nada suman, creo en la esperanza de cambio, creo en las personas que han demostrado con trabajo, lucha y entusiasmo que es posible tener un México para todas y todos y que deje de ser de unos cuantos.

El 6 de junio sal a dar tu voto masivo, a votar por la gente, votar por México, votar por el futuro de las nuevas generaciones; votar por todas y todos lo que queremos bienestar general, salud, educación, infraestructura y por supuesto votar para que se queden fuera quienes no han servido para nada y que descaradamente por decisión de las cúpulas seguirán ocupando espacios que al final de cuentas quedan vacíos porque no representan beneficios para el pueblo.

Votar por una cuarta transformación es votar con responsabilidad, no puedo poner nombres de los que no merecen ocupar espacios de candidaturas porque son muchas y muchos, pero tu si sabes quienes son, déjalos fuera de tu voto para que entiendan que el 2018 es una realidad que la haremos posible este 2021.

#VotoMasivoPT

No les gusta lo que leen, no den motivos para que se escriba. La historia los juzgará por sus actos de traición a un movimiento legítimo.

No te pido voto masivo morena, pero si te pido que, si no te gustan las y los candidatos de MORENA, que tu voto sea #VotoMasivoPT, que es el único partido que desde tiempo atrás ha arropado a nuestro líder social y hoy presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Sigamos haciendo historia desde nuestra trinchera con MORENA Y PARTIDO DEL TRABAJO.

@CPJannyBarrera