Basta de toros en la política mexicana; DENUNCIALOS

"Ya estoy viejo para cambiar": Félix Salgado Macedonio

La 3 de 3 contra la violencia

La lucha feminista exige que ningún candidato a puesto de elección popular tenga alguna denuncia por violencias en contra de la mujer. La llamada 3de3 dice que los aspirantes deberán ser personas que nunca cometieron actos de violencia familiar, sexual, ni se deslindaron de obligaciones alimentarias.

En el caso de Félix Salgado Macedonio es más que indiscutible y reconocido por el mismo que es una persona machista, ya lo dijo en alguna ocasión en una entrevista para una radio local de Guerrero, que ya estaba viejo para cambiar y que todo lo que se diga de él es incuestionable.

Lo anterior sin duda es una declaratoria total de cinismo y de ninguna manera se debe permitir su participación en ningún puesto dentro del gobierno porque estamos ante una persona que no respeta para nada a la mujer y por lo tanto lo convierte en una persona insensible para impulsar el respeto y la igualdad.

Bueno sería que la declaración hecha el día de ayer por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena (CNHJ Morena) sea para dejarlo fuera de este proceso electoral, ya que hasta el día de hoy no se ha confirmado que no participará en la reposición del proceso. Sin embargo, se mira difícil ya que aclararon en un hilo en su cuenta de Tuiter, que se determinó que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados y dejando en claro que no pierde sus derechos políticos.

De esta forma están dejando la puerta abierta para demostrar que las personas en Guerrero aún con todo y denuncias lo quieren como su candidato y están reafirmando de igual forma que la cultura machista está muy incrustrada en nuestro México y solapada por los gobiernos en turno, desgraciadamente incluido el gobierno de la cuarta transformación, que está siendo insensible en la lucha feminista.

#UnVioladorNoSeráGobernador

Las diferentes voces de mujeres en todo México donde habrá elecciones exigen que no se permita el registro de candidatos que no cumplan con la 3de3, pero no están siendo escuchadas, sin embargo, seguiremos en la lucha por acabar con las violencias en contra de las mujeres y cada vez exigiremos más que tengamos el respeto y compromiso de las autoridades de gobierno para que se lleve a la realidad este cambio de cultura machista.

La respuesta de Félix Salgado Macedonio ante la publicación de la CNHJ de Morena, fue decir en su cuenta de facebook que ¡Hay Toro! Me llama la atención que no utilice su cuenta de tuiter en donde ha sido mas que cuestionado por su actuar y que es en donde más se exige que no continúe con la candidatura, a la voz de la etiqueta #UnVioladorNoSeráGobernador.