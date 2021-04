La 4T y la regeneración nacional de los medios

La relación perversa entre los medios y el gobierno ya no existe con la 4T. "La prensa se debe regular con la misma prensa, sin censura": AMLO.

La infodemia que padecen la mayoría de los medios es indigna para México

Es verdad que la relación perversa entre los medios y el gobierno ya no existe con la 4T. Hoy quedaron expuestos en su informe mañanero ante los jóvenes de México, quienes no vivieron esta pandemia corruptiva que se manejaba en su país anterior a la 4T. Expuesta la decadencia, calumnias, falsedades ejecutadas por medio de las pantallas de aquellos corruptos medios de comunicación.

El gobierno de la 4T espera que estos medios se encuentren, como todo México, en proceso de un cambio. Dice el presidente "la prensa se debe regular con la misma prensa, sin censura". La prueba es que hoy en plena 4T, la misma empresa Televisa apoya la moción de restaurar estos daños en los que estuvo involucrada su televisora en el pasado. Bravo, un gran avance, pues los filmes montados por García Luna en caso Vallarta--Cassez y otros, los llevó a cabo esta empresa a instancias del gobierno de Felipe Calderón.

El caso Israel Vallarta

La 4t espera un cambio verdadero sin tendencias de consigna, sin utilizar las falacias, los inventos que provienen de mentes confundidas, pululando en el espasmo del análisis libre para expresar públicamente puntos de vista que son mentiras utilizadas como armamento para golpear.

Los medios pueden golpear, pueden dañar profundamente a un ciudadano inocente. El caso de Israel Vallarta, quien en el 2005 fue privado de su libertad a causa de esa mancomunación perversa entre gobiernos y medios, de ese control que ejercían los medios de comunicación para dañar al ciudadano escogido para servir oscuros propósitos, mostrando como un hecho lo que no habían comprobado ser una realidad.

El señor Vallarta, novio de Florence Cassez, ciudadana francesa por quien tuvo que interceder el presidente Sarkozy para que fuese liberada al ser ambos inculpados en crimen que no cometieron, probó desde ese alto nivel al gobierno de Peña Neto lo que hoy todo México sabe: que fue montaje de Garcia Luna la mano derecha de Calderón-preso en Estados Unidos por narcotráfico y otros mayores delitos- apoyado por un medio de comunicación que en aquel entonces se hallaba mancomunado al poder político.

Que los medios no promuevan en sus filas la calumnia

Casos como el de Israel Vallarta, preso y sin avanzar su proceso por no ser culpable del delito fabricado de ser un secuestrador, habrá miles más en esta sin que sus causas avancen pues son inocentes, pero aún se encuentran en la cárcel, lo que es inaceptable y se deben restaurar estos daños. La 4T no quiere a nadie detenido que no sea culpable. Ciudadanos y sus familias en gran sufrimiento, destrozadas sus vidas.

La 4T lo que espera, es que los medios se alejen del poder, se profesionalicen, que no promuevan en sus filas la abierta calumnia. Que se alejen tanto del poder político como del económico. Los medios deben estar al servicio de los ciudadanos, porque la infodemia que padecen la mayoría de ellos es indigna para el México de hoy.