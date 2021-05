Rumbo a la "dictadura" y el top 5 de lo peor de la 4T (escóndanse este 6 de junio)

¿Estamos entonces rumbo a una "dictadura"? ¿La venezolización de México? Como diría don Federico Arreola: sean serios y no mamoneen.

¿Todos "piensan y dicen lo que quieren"?

Carlos Loret de Mola hace lo que quiere; Jorge Castañeda escribe lo que quiere; Enrique Krauze dice exactamente lo que piensa; Brozo es más libre que nunca. En los espacios de la televisión pública aparece Felipe Calderón, en una gran entrevista hecha por la escritora Sabina Berman. En la misma TV pública, si no me equivoco, también tiene un espacio la señora María Amparo Casar, quien con todo respeto desde afuera parece prestanombres de Claudio X. en la dirección de Mexicanos contra la Corrupción e impunidad, que a su vez sigue operando.

En el episodio pasado, que no pude ver completo por trabajo y falta de interés en seguirlo viendo, entiendo que Loret de Mola esgrimió que el presidente López Obrador cada vez más se parece a Hugo Chávez e incluso puso una frase de uno y otro, para hacerlos parecer más iguales.

¿Estamos entonces rumbo a una "dictadura"? ¿La venezolización de México? Como diría don Federico Arreola: sean serios y no mamoneen. Si algún día veo que estamos acercándonos a una dictadura, sin duda lo diremos, pero por lo pronto creo que no es el caso. Eso sí, la paranoia le come el coco a la oposición, como dijo Berman en el espacio de Aristegui.

Lo mejor y lo peor de la 4T

No obstante, enlisto lo peor de la 4T, en orden irrebatible, quienes sinceramente deberían esconderse el próximo 6 de junio, para no acordarnos que están ahí, porque realmente en lugar de aportar, restan:

1- Sanjuana Martínez

2- Manuel Bartlett

3- John Ackerman

4- Rosario Piedra Ibarra

5- Félix Salgado Macedonio o su hija si es candidata

(Este orden es cambiante en cualquier momento)

Y lo mejor, para no dejar:

1- Claudia Sheinbaum

2- Marcelo Ebrard

3- Porfirio Muñoz Ledo (Aunque ahora ya no lo quieran)

4- Jesusa Rodríguez

5- Pablo Gómez