Mario Delgado va con Macedonio: El atole con el dedo de la Comisión de Honor de Morena

Si no rompen el pacto patriarcal ¡Lo rompemos todo!

"Ningún agresor en el poder": CONAFEM

Desde la Colectiva Nacional Feminista “Ningún agresor en el poder” (CONAFEM) nos pronunciamos EN CONTRA de la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitida este 26 de febrero de 2021, en donde se dictamina que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio por violación y abuso sexual, son “improcedentes e infundados” y que hasta el momento, no hay ningún tipo de sanción que amerite suspensión de los derechos civiles y políticos por las denuncias hacia Salgado Macedonio.

Se informa la emisión de la resolución CNHJ-GRO-014/21 donde se instruye al CEN y la CNE para que reponga el procedimiento, a partir de la etapa de valoración del perfil de las y los candidatos en el Estado de Guerrero.



👉🏽 https://t.co/xpB9tJsKm9 pic.twitter.com/iYUGqCXN8Z — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) February 28, 2021

Las víctimas no mienten

Hasta el día de hoy, desde la CONAFEM llevamos 50 días en resistencia y no nos vamos a rendir. No Mario Delgado, las cinco víctimas que denunciaron a Félix Salgado Macedonio por violación y abuso sexual no “mienten”. De ahí que nuestra protesta comenzara justo afuera de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. No Presidente, estas denuncias no son producto de la “temporada electoral”, no es “politiquería”, todas las denuncias fueron previas a la contienda electoral de este año.

feministas Twitter

A pesar de estas cinco denuncias por violación y abuso sexual, el 15 de febrero del año en curso, Mario Delgado Carrillo oficializó la candidatura de Félix Salgado Macedonio, asegurando que “no había sentencia por parte de ninguna autoridad que acreditara que haya cometido algún delito”. No obstante, el ex titular de la Fiscalía General del Estado, Xavier Olea Peláez afirmó que existían suficientes elementos para girar la orden de aprehensión contra Salgado Macedonio, pero que por órdenes del gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores se impidió la judicialización de la carpeta de investigación.

Registro Félix Salgado Macedonio Morena

Ustedes dicen que no existe sentencia condenatoria que acredite que Félix Salgado Macedonio ha cometido todos esos delitos, pero la realidad es que han obstaculizado el proceso de forma deliberada, encubriendo a un violador y eso nunca lo olvidaremos. Es gravísimo que en un contexto de violencia generalizada y con cifras récord de violencia feminicida, se siga sosteniendo la candidatura de un violador.

Para una mujer valiente ¡Justicia!

Desde la CONAFEM exigimos que todas las víctimas que han denunciado tengan acceso a la justicia, porque estamos cansadas de que se nos acuse de “conservadoras” y de ser la “oposición partidista”. Estamos hartas de que se criminalice la protesta pública y que se nos coarten nuestros derechos básicos a vivir una vida libre de violencia.

Nosotras ya marchamos, bailamos, protestamos en el CEN de Morena, ya nos pronunciamos públicamente en redes y ya llevamos un juicio de defensa ciudadana al Tribunal Electoral, pero si no rompen el pacto patriarcal que han mantenido desde las élites del poder

¡Lo vamos a romper todo!

¡Si no hay paz para las víctimas, que no haya paz para los agresores!

Las mujeres no somos un colectivo , somos la mayoría de la población y no vamos a descansar hasta que se haga justicia por todas las víctimas que con mucho dolor y gran valentía, han denunciado a Félix Salgado Macedonio y lo han identificado como su agresor.

Por oponerse a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, nuestra compañera Yolitzin Jaimes ha recibido amenazas en su contra y el 24 de Febrero en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Fue agredida físicamente durante la celebración del día de la bandera nacional, por una simpatizante de MORENA quien forma parte del grupo político de Zulma Carvajal Salgado aspirante a diputada por el distrito 22 y sobrina de Félix Salgado.

🔴Atención



Fue golpeada la activista Yolitzin Jaimes por mujeres simpatizantes de Félix Salgado Macedonio.



Un grupo se manifestaba en Iguala ante la visita del presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/X6zO0KkZPZ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 24, 2021

¡Esto es lo que nos espera a las activistas feministas! ¡Esa es la ventana a la impunidad que abren al sostener la candidatura de Félix Salgado!

Por todo lo manifestado, exigimos:

• Que se le impida la reincorporación al Senado de la República, en caso de no otorgarle el registro como candidato a la gubernatura del Estado de Guerrero.

• Que por primera vez responda ante la justicia mexicana, asegurando a las víctimas una reparación integral del daño y garantía de no repetición.

• Que las autoridades y la ciudadanía rompan el pacto patriarcal que sostiene a los agresores en el poder, como es el claro ejemplo de FSM. ¡Si no hay paz para las víctimas, que no haya paz para los agresores!

Félix Salgado deja de burlarte de las mujeres y de utilizarlas para todos tus fines perversos. ¡Da la cara! Aquí estamos las mujeres autónomas y con una sola militancia: la feminista.

Que sepan que estamos organizadas, que somos muchas y que no nos vamos a rendir. ¡Aquí la resistencia sigue y es por la vida y la libertad de las niñas y mujeres!

No es un partido, son todos los partidos.

No es un cargo, son todos los cargos.

No es de hoy, ha sido siempre.

No somos un producto de temporada electoral, somos la continuidad de nuestras ancestras y muchos siglos de lucha.



Es nuestra rabia organizada desde la política de las mujeres, para las mujeres y desde las mujeres.

Comunicado redactado colectivamente por 55 organizaciones de las 32 entidades que integran “Ningún Agresor en el Poder” (CONAFEM).