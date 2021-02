La juventud Honoris Causa: el ejemplo de Lalo Gómez Tagle

Los títulos académicos son importantes, pero la calidad humana es imprescindible.

"La gente joven necesita modelos, no críticos" John Wooden.

Tagle, quiere ser candidato a Diputado Federal por Coyoacán

Hoy decidí dedicar este espacio a Eduardo Gómez Tagle, quien sorprende por colocarse dentro de las pocas personas jóvenes que han alcanzado el grado de Doctor Honoris Causa. Gómez Tagle fue condecorado con esta mención el pasado sábado 13 de febrero, cuando se llevó a cabo la Ceremonia en la que el Claustro Doctoral Confraternidad Internacional Cultural, otorgó tal grado en el Centro del Patrimonio Inmobiliario Federal ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Mujeres valientes de causas y convicciones, gran orgullo hacer equipo con ustedes! https://t.co/3XOKJwPDqf — Eduardo Gómez Tagle (@joseeduardoecon) — Eduardo Gómez Tagle (@joseeduardoecon) February 26, 2021

Eduardo Gómez Tagle @joseeduardoecon

El reconocimiento fue entregado a diferentes personalidades entre los cuales sobresalen el Doctor de Doctores, José Miguel Sabido Ruisánchez, el embajador de Nicaragua en México, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, la embajadora itinerante de la república de Nicaragua, Margarita Zapata Choiseul, Guillermo Salceda España, Ricardo Flores Magón, María Elizabeth Ambriz Olavarria y Norma Angélica Ruiz Servín, entre otros.

El Consejo del Claustro Doctoral estuvo integrado por su rectora Diana Martha Callejas Munguía, el vicerrector Francisco Villa y Betancourt quien es nieto del Centauro del Norte, Francisco Villa, el connotado economista Ernesto Piedras Feria y Paul Achar Zavala.

Nuestro país requiere ciudadanos que construyan agendas con necesidades realmente elaboradas por la comunidad, es necesario involucrarse en la vida política! Decidí entrarle con todo @MovCiudadanoMX @MovCiudadanoCMX quiero ser Candidato a Diputado Federal por Coyoacán #GómezTagle pic.twitter.com/Mq6K0IpKye — Eduardo Gómez Tagle (@joseeduardoecon) — Eduardo Gómez Tagle (@joseeduardoecon) January 5, 2021

Las palabras marcan rumbo y en aquel evento, el discurso en representación de la generación de doctorantes estuvo a cargo del Presidente del Colegio de Economistas del Estado de México, Eduardo Gómez Tagle:

"Agradezco mucho este honor inmerecido, que viene de grandes personas que he tenido la fortuna de conocer, saludo a Celina García Garduño. Me siento muy honrado al poder representar en este mensaje no solo al Doctor de Doctores Miguel Sabido, que nos acompañó en su mensaje de esta tarde, sino también al excelentísimo señor Embajador de Nicaragua, Juan Carlos Gutiérrez, a la excelentísima embajadora Itinerante de la república de Nicaragua, Margarita Zapata, con gusto los saludo y a todos los embajadores humanitarios que también en esta tarde se congratulan" Eduardo Gómez Tagle.

Entre las reflexiones más valiosas, José Eduardo resaltó el esfuerzo que los congratulados realizan:

"No es menor el esfuerzo que han hecho y además como lo mencionaba en su discurso Guillermo Salceda, sin cobrar un solo peso, que muchas veces por eso se batalla, el poder dar amor y además el poder compartir todo lo que esté en sus manos para hacerlo, no es gratis, cuesta, definitivamente, cuesta tiempo, dinero y además trabajo, en el cual todos con convicción natural lo expresan y lo hacen, por ejemplo, he podido compartir en carne propia, junto a Desirée Navarro, ir a las comunidades, involucrarnos en los problemas que tienen y así buscar solución de una u otra forma, y grandes historias de las personas que se encuentran aquí en la mesa".

Un gran honor y responsabilidad recibir este título. Con Francisco Villa y @joseeduardoecon pic.twitter.com/yNFVaUvLOH — Desirée Navarro (@DesireeNavarro) — Desirée Navarro (@DesireeNavarro) February 13, 2021

Es cierto lo que asegura mi amigo Eduardo, quien por cierto, aspira a ser Diputado Federal por la alcaldía Coyoacán: la importancia -y reto- que tenemos como país, es el de luchar por un México que sea reconocido por su prosperidad económica, pero sobre todo por su calidad humana.

Tagle como promotor de causas sociales

José Eduardo González Gómez Tagle es un joven serio pero apasionado, que combina su profesión como economista con ser promotor de causas sociales.

Lalo, como le decimos de cariño, desde su adolescencia fue caracterizado por ser muy activo e involucrarse en los temas de su interés, su historia empieza a trascender cuando fue Presidente del comité de la Universidad Autónoma del Estado de México de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, buscó involucrar a los estudiantes en congresos, concursos académicos, colectas, torneos deportivos, desarrollo de investigaciones, en donde sin presupuesto conseguía apoyos para los participantes a través de alianzas como equipos de fútbol de 1ª. División, empresas de telefonía y principalmente la participación activa de la comunidad estudiantil.

Eduardo Gómez Tagle @joseeduardoecon

Fue en la asociación civil de liderazgos juveniles “Kybernus” en el Estado de México donde tuve oportunidad de conocerle y entablar una vinculación productiva, que en su momento, lo llevó a ser reconocido como persona del año 2019.

Estudió Economía, una Maestría en Gestión Pública en el Tec de Monterrey, Diplomados en el ITAM y el connotado programa D1 del IPADE, formación que le ha permitido desempeñarse durante más de 10 años como servidor público en el gobierno municipal, estatal y federal, desde ser personal operativo, hasta Director General.

Tagle ha estado cerca de comunidades indígenas, sectores vulnerables, y de la historia de apasionados por su ciudad y su profesión. Confío en que crecerá más trayendo beneficios para su comunidad y es por ello que en este retrato hablado encuentro a un referente valioso para la clase política con urgencia de capacidad técnica pero principalmente, de calidez y calidad humana.