El lado del golpe

Causan gracia y poca de ternura, los “anolistos” y “oraculeros” que no se apoyan en herramientas serias y se dedican a predecir el futuro electoral





Percepciones

“No es igual atrás, que en ancas”

Refrán popular

Hace muchos años un maestro me enseñó una frase que se me quedó grabada para siempre: “ No hay que confundir los deseos con las posibilidades ”, a lo que yo agregaría “como tampoco con las filias y fobias”.

Me causan gracia y hasta un poco de ternura, los “anolistos” y “oraculeros” que lejos de apoyarse en herramientas serias, se dedican a predecir el futuro electoral pretendiendo hacer creer que sus preferencias triunfarán en las urnas y que a quienes ellos no ven con simpatía terminarán derrotados.

“Ternuritas ellos” diría una amiga. Y es que creen (y vaya que lo creen) que al divulgar esas especies pueden influir de alguna manera en la opinión pública (no vaya siendo) y modificar el modo de pensar de votantes y opinadores por el simple hecho de que ellos lo han dicho.

Puedo entender a los militantes de un partido que igualito que hacía el General Elizondo en la plaza de Múzquiz, se sentaba todas las tardes y en una banca platicaba a quien quisiera escucharle de sus victorias en el campo de guerra y cuando le preguntaban por las derrotas enfurecido respondía: “Anda ve y pregúntale por ellas al güey que me ganó”.

Así, los militantes partidarios sólo platican, difunden y comparten los artículos, versiones y declaraciones que les resultan convenientes y callan cuando la opinión es distinta y lo hacen con la oposición pero también las corrientes internas de sus propios institutos políticos que militan en bandos opuestos a los suyos.

Como diría Francis Bacon: “Calumnia, que algo queda”, pero en este caso así lo repitan mil veces como la teoría de Goebbels, su mentira, su ilusión, su deseo a favor o en contra, no podrá cumplirse por la simple razón de que a ellos les apetece y sucederá sí, y solo sí, las condiciones están dadas para ello… lo malo del cuento es que casi siempre son como los malos boxeadores, que cabecean para el lado del golpe .

