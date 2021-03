¿Por qué el priista Cienfuegos supera con facilidad al emecista Colosio en Monterrey?

Error terrible de Dante Delgado haber rechazado alianzas con el PAN en Nuevo León. Se caen los candidatos de Movimiento Ciudadano.

Si es cierta la encuesta de El Norte, y más o menos debe corresponder a la realidad —por más fallida que sea, no puede estar tan, pero tan cuchareada—, no hay otra conclusión que la siguiente: a Luis Donaldo Colosio Riojas le está faltando partido político. La única explicación a tan adverso resultado sería, que en el periódico de Alejandro Junco hubieran puesto mal los nombres de los candidatos, pero no lo creo. Sin duda, está quedando en evidencia el tremendo error del otrora invariablemente eficaz estratega Dante Delgado, dirigente real de Movimiento Ciudadano.

1º Con 33% de las preferencias, Francisco Cienfuegos, del PRI-PRD

​2º Con 24% de las preferencias, Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC

​3º Con 19% de las preferencias, Víctor Fuentes, de Morena

​4º Con 12% de las preferencias, Yolanda Cantú, del PAN

Que Colosio esté 9 puntos abajo de Francisco Cienfuegos, candidato del PRI-PRD, evidencia un verdadero desastre para el partido MC, pero sobre todo para el joven y popular político que, en alianza con el PAN, habría arrasado como candidato a gobernador de Nuevo León. Pudo haber ocurrido, la mesa estaba puesta —estaban más que listos para apoyar la alianza panistas y emecistas nuevoleoneses, lo mismo que los más grandes empresarios regios y aun el gobernador Jaime El Bronco Rodríguez—, pero Dante Delgado no quiso. Se queja del autoritarismo con el que según él se comporta el presidente AMLO, pero en su partido, Movimiento Ciudadano, Dante actúa como único dueño y señor. Así no debe ser, claro que no.

Yo no creía en los datos que hace no mucho tiempo dio a conocer el diario Hora Cero; tendré que empezar a creerle porque, por lo visto, hasta se quedó corto:

Otra encuesta

Una verdadera pena que un hombre tan talentoso como Dante Delgado fallara a la hora buena, la de pelear por una gubernatura tan relevante como la de Nuevo León. La tenía, era suya y la dejó ir, diría El Perro Bermúdez. Difícil saber a qué ha jugado Dante entregando sin pelear las posiciones más importantes —tal vez quiera una reconciliación con AMLO, ya se verá—, pero lo cierto es que Colosio Riojas no merece empezar la campaña tantos puntos detrás de un operador electoral reconocido como Cienfuegos.

¿Y el panista candidato de Morena, Víctor Fuentes? Una verdadera decepción. Está a 14 puntos de Cienfuegos, pero.. ¡¡¡ojo con esto Dante Delgado!!!, se encuentra el neomorenista Fuentes en zona de empate con Luis Donaldo. Si MC siguiera en su terrible pasividad y sin recursos, y parece no tenerlos, Colosio podría terminar en el tercer lugar. ¿Esto es correcto, señor Dante? ¿La peor derrota para un joven carismático y brillante que pudo haber arrasado en las elecciones de gobernador con las alianzas correctas, que el dirigente moral de Movimiento Ciudadano saboteó?

Cienfuegos debe estar más que agradecido con don Dante Delgado.

Así no, querido Dante. Así no.