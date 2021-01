Manzanero entre el Di Stefano de la ópera y el Di Stefano del Real Madrid

Mañana Héctor Palacio aclarará el misterio de lo que canta Di Stefano antes de empezar con “Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú”.

El genio de la ópera

Pocas personas hablan hoy en día de Giuseppe Di Stefano, una de las leyendas de la ópera. Son todavía menos quienes pueden hacerlo con autoridad. Alguien de esa minoría ilustrada colabora en SDP Noticias. Se trata de Héctor Palacio, tenor y escritor mexicano, por cierto, tabasqueño como YSQ, de cuyo movimiento ha sido un incansable, honesto, desinteresado y hasta apasionado activista desde antes de las elecciones presidenciales de 2006.

En fin, vale la pena leer lo que Palacio escribió sobre la misteriosa interpretación de "Esta tarde vi llover" que hizo Di Stefano. Aquí puede consultarse.

Por lo demás no me aguanto las ganas de comentar que Palacio, aunque es un hombre culto como pocos entre las bases simpatizantes de Morena, jamás ha merecido el honor de que Andrés Manuel se fije en él, ni siquiera para que su Secretaría de Cultura le ofrezca algún concierto. No lo necesita, afortunadamente: tiene trabajo suficiente en Europa y Asia como cantante. Tampoco es que pida apoyo —yo, de metiche, simplemente destaco una pequeña injusticia en la 4T— ni abandonará @NietzscheAristo el movimiento de López Obrador solo porque nadie entre los grillos y las grillas que mandan se acuerde de su existencia, como no se acuerdan de tantos otros valiosos mexicanos, partidarios o no de AMLO, incapaces de hacer politiquería para llamar la atención.

¿@NietzscheAristo?

En efecto, es el alias de Héctor Palacio en Twitter, donde polemiza con todo el mundo y, como buen tuitero, no pocas veces se mete en broncas que le han costado sanciones. En este momento, una mala interpretación de un viejo tuit suyo llevó a que se le cancelara su cuenta en la red social. Tiene razón Beatriz Gutiérrez Müller, Twitter es en ocasiones el reino de la injusticia. Tal empresa permite tantos abusos, hasta ofensas a menores de edad, que considero escandaloso se castigue a alguien como Palacio por, nada más, ejercer su libertad de expresión en un tono, digamos, elevado.

El Di Stéfano del futbol

Es fin, lo que Héctor Palacio publicó en SDP Noticias acerca del tenor Giuseppe Di Stefano y su maravillosa interpretación —en 1968 para la televisión mexicana— de “Esta tarde vi llover” de Armando Manzanero, me llevó a buscar más referencias acerca de la relación del histórico cantante y el compositor yucateco. Escribí en Google lo siguiente: “esta tarde vi llover Di Stefano”. El buscador de inmediato me condujo al siguiente Tuit:

La muerte de Armando Manzanero me ha recordado esta anécdota de Di Stéfano y Seedorf que publicó en su día @diegotorresro https://t.co/CEiVUya54p pic.twitter.com/p9qWm1pLfB — La Libreta de Van Gaal (@lalibreta) — La Libreta de Van Gaal (@lalibreta) December 29, 2020

La utilidad del bolero



El bolero, decía Jaime Almeida, sirve para toda ocasión sabiéndolo interpretar.

“Esta tarde vi llover” puede hacer llorar a los enamorados que ven caer la lluvia, recuerdan a la pareja que ya no tienen y piensan: “vi llover, vi gente correr y no estabas tú”. En ese sentido la cantó el genio de la ópera Giuseppe Di Stefano. En un sentido muy distinto entonaba la misma letra el genio del futbol Alfredo Di Stéfano.

La leyenda del balompié usaba el bolero de Manzanero para recordarle a un tipo, el holandés Clarence Seedorf, que no fuera tan indolente, que no pidiera la pelota el pie, que corriera para buscarla: “Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú”. Es decir, Di Stéfano le pedía al otro que no fuera güevón.

El misterio de "Esta tarde vi llover" de Giuseppe Di Stefano

En fin, hay diferencias y similitudes entre el Di Stefano compañero de la soprano María Callas y el Di Stéfano del Real Madrid. Se parecen ambos en que fueron geniales en sus actividades. Se diferencian en una tilde en el apellido.

Mañana, por cierto, Héctor Palacio aclarará el misterio de lo que canta Di Stefano antes de empezar con la letra que conocemos, la de “Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú”.

P.d.

Palacio menciona en su artículo a un tenor olvidado, Luis Mariano. Busqué en Google algo de él y encontré esto sobre las violetas, que personalmente, en estas fechas —no por la Navidad ni el Año Nuevo— me conmovió bastante: "Violeta para ti, tengo yo una canción":

Dice Héctor Palacio que Luis Mariano fue una estrella de la opereta francesa, pero creo que también era famoso en España y aun en México. Nació en Irún, País Vasco español, ciudad fronteriza con Francia.