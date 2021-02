Las fake news que se cuentan sobre la vacunación en Chile para golpear a AMLO

Es muy bueno que haya tanta oposición al gobierno en los medios. Extraordinario el periodismo democrático, pero ¿mentir para golpear a Andrés Manuel?

Lamento que mi amigo Jorge G. Castañeda haya tenido un problema en el aeropuerto. Al parecer, funcionarios menores de las oficinas de migración trataron de quitarle su pasaporte. Lo denunció en Twitter, algunos medios de comunicación amplificaron su queja y el problema se resolvió. Siempre es difícil, para cualquiera, torear a la burocracia migratoria en todos los países del mundo; conozco algunos pocos y he tenido malas experiencias, pero he leído bastante sobre el tema y sé que ninguna nación está a salvo de esa plaga.

Lo que no está bien es que El Güero Castañeda, un hombre inteligente e informado, difunda en su influyente cuenta de Twitter falsedades, como esta de una tal Regina, al parecer activista antiAMLO de Monterrey, si no es que una cuenta bot de tantas que existen.

"En Chile vacunan a mas de 1 millón de personas al día... México no aparece ni en la gráfica... bien bonito todo".

En Chile vacunan a mas de 1 millón de personas al día... México no aparece ni en la gráfica... bien bonito todo. pic.twitter.com/VxhKPcsFpW — Regina (@ReginadelC) — Regina (@ReginadelC) February 9, 2021

Sobre el caso chileno se han publicado, en México, demasiadas mentiras con el único propósito de dañar la imagen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En Chile NO vacunan a dos millones de personas cada día —eso lo ha logrado solo Estados Unidos, pero ya no lo está consiguiendo porque la escasez de viales ha afectado inclusive a la nación más poderosas del mundo—.

Si Castañeda hubiera consultado la prensa chilena no habría dado RT al falso mensaje. Porque lo cierto es que en la mencionada nación sudamericana se han vacunado, sí, dos millones de personas, pero no en un día, sino desde que empezó su campaña de inmunización. Son dos cosas muy distintas.

Tal mentira sobre Chile la difunden demasiados comentaristas conocidos en Twiter, nada más para joder a AMLO y a la 4T. No se vale.

Por cierto, ellos ocultan el dato, fundamental —que debería preocupar a los chilenos— de que la mayor parte de los inmunizados en Chile han recibido la vacuna menos eficaz de todas, la de Sinovac. Si la utilizáramos masivamente en México habría un escándalo.

La vacuna de Sinovac se utilizará en México, sin duda, ya que ante la escasez hay que ir a todas. Pero hasta el momento en nuestro país solo se ha vacunado a la gente con los productos, más eficaces, de Pfizer/BioNTech y Astra/Zeneca.

Sin duda habrá en México vacunas producidas en China, pero en mayor número las que han demostrado más efectividad, como la de Cansino.

La de Sinovac es la vacuna menos recomendable de todas, la tendremos pero espero que solo para situaciones de extrema necesidad. Es, sí, la que más se ha utilizado en Chile.

Por cierto, me puse a leer prensa chilena. Hay una enorme diferencia con la mexicana: en los artículos de opinión de los diarios de aquel país no abundan las descalificaciones y los insultos ni al gobierno ni al plan de vacunación. En México, tristemente, la comentocracia no deja de golpear al presidente López Obrador.

Todo se complica con tanto saboteador en nuestro propio país. Pero, ni hablar, la libertad que disfrutamos como nunca antes, y que no perderemos, admite eso y mucho más. Eso sí, valdría la pena que nuestros comentócratas dijeran más verdades y difundieran menos fake news. Por lo menos para no verse tan mal como analistas.

Enseguida una lista de las vacunas disponibles en orden decreciente de acuerdo a su eficacia:

Pfizer/BioNTech

Desarrollada en Estados Unidos y Alemania

Eficacia: 95%

Esta vacuna utiliza el ARN mensajero

Moderna

Desarrollada en Estados Unidos

Eficacia: 94%

Esta vacuna utiliza el ARN mensajero

Sputnik V

Desarrollada en Rusia

Eficacia: 91.6%

Esta vacuna utiliza dos virus comunes, adenovirus 5 y adenovirus 26

Novavax

Desarrollada en Estados Unidos

Eficacia: 89.3%

Esta vacuna utiliza una tecnología de subunidades de proteínas



Sinopharm

Desarrollada en China

Eficacia: 79.4%

Utiliza el tradicional método de inactivar el virus con sustancias químicas



AstraZeneca

Desarrollada en Reino Unido

Eficacia: 70%

Utiliza un adenovirus de Chimpancé



Johnson & Johnson

Desarrollada en Estados Unidos

Eficacia: 66%

Utiliza el adenovirus 26



Cansino

Desarrollada en China

Eficacia: 65.7%

Esta vacuna utiliza la técnica tradicional de inoculación con partes del virus que han sido desactivadas con sustancias químicas