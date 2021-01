La pandemia y la crisis que ha provocado han cobrado factura en las preferencias ciudadanas por Morena, que sigue líder, pero menos que hace un mes

Jesus Ramírez. El vocero

En primer lugar, desear pronta recuperación a Jesús Ramírez Cuevas, jefe del proyecto de comunicación social del gobierno de AMLO. Lo alcanzó el coronavirus y deberá permanecer en aislamiento hasta que logre una prueba PCR negativa. Con sinceridad espero que sus síntomas no se compliquen y antes de fin de mes esté de vuelta en las mañaneras. Sin duda, su presencia física le hará falta a Andrés Manuel en las siguientes dos semanas, ojalá menos tiempo, en que Jesús estará ausente. Tiene colaboradores eficaces que podrán organizar las conferencias de prensa diarias, pero el líder siempre es importante en un equipo.

En segundo lugar, decir que Ramírez no es el primer integrante del gabinete presidencial que se contagia. Son ya demasiadas personas relacionadas con el gobierno de México las que han sido atacadas por el virus. Se entiende, no han parado sus actividades —indudablemente no pueden hacerlo— y han vivido en riesgo desde el comienzo de la pandemia.

Tercero, invitar a Jesús Ramírez y al presidente López Obrador a reflexionar acerca de cómo deben reorganizar la operación cotidiana del gobierno, mañaneras incluidas, para minimizar las posibilidades de contagio. En un trabajo tan intenso como el de ellos resulta de lo más sencillo olvidar en algún momento las reglas de sana distancia, uso de cubrebocas, etcétera. Se comprende que las reuniones de gabinete deban ser presenciales —sobre todo para evitar espionaje electrónico— y que en las mañaneras resulta simple y sencillamente de la mayor relevancia la asistencia de periodistas —por videoconferencia el diálogo perdería interés y, por lo mismo, eficacia—, pero seguramente hay opciones para sacarle la vuelta al covid-19. En esta lucha no caben ni la resignación ni la negación. Alguien tan creativo como Andrés encontrará la fórmula para que la 4T funcione minimizando el riesgo. Porque el coronavirus destruye y la vacunación va para largo.

Las encuestas

Ayer dio a conocer encuestas el Heraldo de México. Este es el grupo de comunicación que más ha crecido en México en los últimos años, tanto en medios tradicionales —prensa, radio, y TV— como en su portal de internet. Es destacable el dato que naturalmente, como en todos los casos de éxito, se debe al buen trabajo de un equipo periodístico y administrativo, encabezado por Franco Carreño, y desde luego también —y sobre todo— a las fuertes inversiones y a la capacidad estratégica de un hombre de negocios a quien no le ha temblado la mano para empujar su proyecto en el contexto de la peor crisis económica que se recuerde, Ángel Mieres.

Específicamente en el programa televisivo de Alejandro Cacho se presentaron estadísticas sobre preferencias electorales, por partido o alianza, y desde luego careos entre los principales aspirantes a gobernador en cada uno de los 15 estados donde habrá elecciones locales en junio de este año.

Tales encuestas revelan que si hoy se celebraran las elecciones, la mayoría —11 de las 15 entidades en los que habrá cambio en el gobierno estatal— se pintarían del color de Morena, junto con sus aliados, Partido Verde, PT, y PANAL, en diversas variantes y con diferentes niveles de probabilidad, por así decirlo.

Las piezas de los candidatos empiezan a acomodarse, sobre todo en Morena, exceptuando San Luis Potosí. Faltan cinco meses para la contienda más grande de la historia de México y la oposición al partido del gobierno pinta bastante más ahora que hace un mes, ello si se comparan las estadísticas actuales con los estudios previos dados a conocer en el seguimiento electoral difundido por El Heraldo. Como quiera que sea, la oposición, a pesar de su avance, no ha logrado emparejar a Morena, no en la foto tomada a finales de diciembre de 2020 y a principios de enero de 2021 por la encuestadora Opinión Pública Marketing e Imagen y la consultora Social Research Solutions. Ya se verán las próximas mediciones realizadas por estas empresas.

La metodología de los sondeos consistió en muestras telefónicas de 1000 casos en cada una de las entidades en donde se celebrarán comicios locales (se utilizó el sistema de robot enviando preguntas con mensaje pregrabado que contestan los entrevistados con teléfono marcando opciones de respuesta en su teclado). La aritmética que se desprende de tales estudios revela que:

1.- Morena y sus aliados, en diversas modalidades de coalición, ganarían en 11 de 15 estados. Ordenados por la ventaja frente a sus opositores, esta lista incluye a Guerrero, Nayarit, Tlaxcala, Baja California, Campeche, Colima, Sinaloa, Michoacán, Baja California Sur, Zacatecas, y Sonora.

2.- En dos —Chihuahua y Nuevo León— los números se mueven en zona de empate.

3.- En otros dos estados Morena pierde: Querétaro, y San Luis Potosí.

Se preguntó, en cada una de las entidades, primero, la preferencia por partido o coalición, y, después, la intención de voto en un escenario de careos de los candidatos de las diferentes fuerzas políticas; y en algunas entidades, en dos escenarios.

Los candidatos irán definiéndose para cada uno de los partidos en la mayoría de los casos en este mes dependiendo de las legislaciones locales.

El panorama presentado en estos estudios de El Heraldo de México es el siguiente:

Amplia mayoría para Morena



Guerrero:

Por partido, la coalición Morena/PT/Verde, aventaja por 33.2% a la del PRI/PRD, la segunda fuerza política. Mientras que, por candidato, la brecha es de 35.2%.

Con nombres y apellidos de los distintos aspirantes estos son los resultados:

√ Con 53.9% Félix Salgado Macedonio, Morena/PT/Verde.

√ Con 19.5% Mario Moreno Arcos, PRI/PRD .

√ Con 4.1% Guadalupe González, PAN.

√ Con 2.3% un candidato de Movimiento Ciudadano.

√ Con 5.1% un candidato independiente.

√ Con 4.5% otro candidato.

√ Con 9.8% la opción de quienes no saben o aún no deciden.

Nayarit:

La alianza que integró Morena, junto con el PT, Partido Verde y PANAL, aventaja con 38.8% en la preferencia por coalición o partido; y con 35% en las preferencias por candidato en el escenario que se midió, con los siguientes resultados.

√ Con 52% Miguel Ángel Navarro, Morena/PT/Partido Verde/ PANAL.

√ Con 17% Gloria Núñez Sánchez, PAN/PRI/PRD.

√ Con 7.7% “Nacho" Flores, MC.

√ Con 5.3% Agueda Galicia Jiménez, Levántate Nayarit.

√ Con 6.5% otro candidato.

√ Con 11.5% la opción de quienes no saben o aún no deciden.

Ventaja cómoda de Morena



Tlaxcala:

La ventaja de la coalición de Morena/PT/Verde, sobre la amplia alianza de PRI/PAN/PRD, Alianza ciudadana y el PS, es de 28.5 puntos. Y, con candidatos, 26.4%, con los siguientes datos que arrojó el sondeo:

√ Con 47.8% Lorena Cuéllar, Morena/PT/Verde.

√ Con 21.4% Anabel Ávalos, PRI/PAN/PRD/PS/Alianza Ciudadana.

√ Con 6.6% un candidato independiente.

√ Con 2.5% un candidato de Movimiento Ciudadano.

√ Con 5.5% otro.

√ Con 16.2% la opción de quienes no saben o aún no deciden.



Baja California:

La coalición Morena/PT supera con 19.1 puntos al amplio espectro de partidos formado por el PRI/PAN/PRD/PES de Baja California y Partido de Baja California (PBC); mientras que por candidato, aventaja, con 23.2% con los siguientes resultados.

√ Con 45.4% Marina del Pilar Ávila Olmeda, Morena/PT.

√ Con 22.2% Jorge Hank, PRI/PAN/PRD/PES PBC.

√ Con 6.2% Alejandro Mungaray, Movimiento Ciudadano.

√ Con 10.5% otro.

√ Con 15.7% la opción de quienes no saben o aún no deciden.



Campeche:

En el estado de Campeche, gobernado ahora por el PRI, la alianza que cuajó Morena con el PVEM y PT, aventaja con 18.7% a sus competidores del PRI/PAN/PRD al preguntar las preferencias por partido o coalición; y por 19.7% cuando se cuestionó por quien votarían en un careo probable de candidatos, con los resultados siguientes:

√ Con 44.2% Layda Sansores, Morena/Verde/PT.

√ Con 24.5% Eliseo Fernández Montufar, PRI/PAN/PRD.

√ Con 9.4% Cristian Castro Bello, Movimiento Ciudadano.

√ Con 2.8% Vania Kelleher, independiente.

√ Con 6.0% otro.

√ Con 13.1% la opción de quienes no saben o aún no deciden.



Ventaja suficiente de Morena



Colima:

En este estado del occidente de México, Morena/PT supera con 13.8% en la preferencia por coalición a la integrada por el PRI/PAN/PRD; y, por candidato, en 18.4%. La respuesta de los electores en este sondeo telefónico fue la siguiente:

√ Con 39.4% Indira Vizcaíno, Morena/PT.

√ Con 21.0% Mely Moreno, PRI/PAN/PRD.

√ Con 13% Leoncio Morán Sánchez, Movimiento Ciudadano.

√ Con 3.1% Claudia Yáñez, Fuerza Social por México.

√ Con 1.7% un candidato del PES.

√ Con 9.7% otro.

√ Con 12.1% la opción de quienes no saben o aún no deciden.

Sinaloa:

En este estado, gobernado ahora por el PRI, la alianza MORENA/PT/Verde supera con 20.7% a la del PRI/PAN/PRD. Por candidato se preguntaron dos careos.

Careo 1:

√ Con 42.9% Rubén Rocha Moya, Morena/PT/Verde.

√ Co 24.0% Jesús Valdez, PRI/PAN/PRD.

√ Con 8.4% Héctor Melesio Cuen, Movimiento Ciudadano.

√ Con 2.4% un candidato del Partido Sinaloense.

√ Con 11.2% otro.

√ Con 11.1% la opción de quienes no saben o aún no deciden.

Careo 2:

√ Con 48.3% Rubén Rocha Moya, Morena/PT/Verde.

√ Con 19.7% Sergio Torres, PRI/PAN/PRD.

√ Con 8.3% Héctor Melesio Cuen, Movimiento Ciudadano.

√ Con 2.6% un candidato del Partido Sinaloense.

√ Con 10.5% otro.

- √ Con 10.5% la opción de quienes no saben o aún no deciden.

Michoacán:

En este estado aunque la ventaja por la coalición Morena/PT/PVEM/ es de 1.8%, mostrando un empate técnico; el candidato del partido del gobierno en el poder rebasa con 14.1% a sus principales opositores, siendo los siguientes los resultados:

√ Con 39.0% Raúl Morón Orozco, Morena/PT/Verde.

√ Con 25.0% Alfonso Martínez, PRI/PAN/PRD.

√ Con 4.8% un candidato de Movimiento Ciudadano.

√ Con 12.0% un candidato independiente.

√ Con 6.1% otro.

√ Con 13.1% la opción de quienes no saben o aún no deciden.



Estados donde dan la pelea a Morena

Baja California Sur:

En Baja sur, MORENA/PT supera con 14.6% a la coalición amplia de PRI/PAN/PRD/Partido de la Renovación Sudcaliforniana y Partido Humanista; mientras que por candidato la brecha favorable es de 12%, con los siguientes resultados:

√ Con 41.7% Víctor Castro Cosío, Morena/PT.

√ Con 29.7% Francisco Pelayo, PRI/PAN/PRD/Partido Renovación Sudcaliforniana/Partido Humanista.

√ Con 4.3% Benjamín de la Rosa Escalante, independiente.

√ Con 9.3% otro.

√ Con 14.9% la opción de quienes no saben o aún no deciden.

Sonora:

En Sonora, el frente de Morena, coaligado con el PT y PANAL, supera con 9.7% a sus adversarios del PAN/PRI/PRD, mientras que por candidato –con Alfonso Durazo a la cabeza- la ventaja es de 9.3%, con los siguientes resultados:

√ Con 43.7% Alfonso Durazo, Morena/PT/ PANAL.

√ Con 34.4% Ernesto “El Borrego” Gándara, PRI/PAN/PRD

√ Con 4.0% María Dolores del Río, Movimiento Ciudadano.

√ Con 9.0% otro: 9.0%

√ Con 8.8% la opción de quienes no saben o aún no deciden.



Zacatecas:

En Zacatecas, el frente que ha formado Morena, en conjunción con PT/Verde/PANAL, supera en 11.8% a sus opositores del PAN/PRI/PRD, mientras que por candidato, en 11.7%, con los siguientes resultados.

√ Con 43.3% David Monreal, Morena/PT/Partido Verde/PANAL.

√ Con 1.7% Claudia Anaya, PRI/PAN/PRD.

√ Con 8.2% un candidato independiente.

√ Con 3.9% un candidato de Movimiento Ciudadano.

√ Con 4.8% otro.

√ Con 8.2% la opción de quienes no saben o aún no deciden.

Estados donde hay empate técnico con Morena



Nuevo León:

Competencia en empate técnico, con resultados muy cerrados, de MORENA con su alianza con el PT/PVEM y PANAL, la del PRI con el PRD, y el PAN. Por coalición, la alianza morenista supera con apenas 1.7 puntos al PAN, pero por candidata –con Clara Luz Flores Carrales a la cabeza- la ventaja sobre Adrián de la Garza, del PRI/PRD es de 3.5 puntos de porcentaje –en la zona de empate técnico-. También muy cerca de Morena esta el panista Fernando Larrazabal:

√ Con 26.5% Clara Luz Flores Carrales, Morena/PT/Partido Verde/PANAL.

√ Con 23.0% Adrián de la Garza, PRI/PRD.

√ Con 21.0% Fernando Larrazábal, PAN.

√ Con 12.7% Samuel García, Movimiento Ciudadano.

√ Con 8.2%, otro.

√ Con 8.6% la opción de quienes no saben o aún no deciden.



Chihuahua:

La competencia se ha cerrado también en Chihuahua. Morena/PT aventaja con 5.5% al PAN, y 3.5% por candidato, muy cerca del empate técnico, midiendo a María Eugenia Campos, como probable candidata de este partido, con los siguientes resultados:

√ Con 31.9% Juan Carlos Loera, Morena/PT.

√ Con 28.4% María Eugenia Campos, PAN.

√ Con 10.3% Héctor Murguía, PRI/PRD.

√ Con 6.9% Alfredo Lozoya, Movimiento Ciudadano.

√ Con 1.6% un candidato del PES.

√ Con 8.4% otro.

√ Con 12.5% la opción de quienes no saben o aún no deciden.

Estados donde Morena pierde

Querétaro:

En Querétaro, de forma consistente, los sondeos marcan al PAN con preferencia sobre MORENA, una brecha de 14.7% por partido, y de 18.7% por candidato, con los resultados siguientes:

√ Con 44.8% Mauricio Kuri, PAN.

√ Con 26.6% Celia Maya García, Morena.

√ Con 9.5% Abigail Arredondo Ramos, PRI.

√ Con 2.8% Katia Reséndiz Jaime, Partido Verde.

√ Con 8.5% otro.

√ Con 7.8% la opción de quienes no saben o aún no deciden.

San Luis Potosí:

En San Luis, donde hoy se decidió la candidatura de Octavio Pedroza por el frente PRI/PAN/PRD y Conciencia Popular, estos sondeos marcan como probable ganador a esta coalición, con resultados cerrados por partido, y una ventaja de 10 puntos por candidato, con MORENA en tercer sitio, abajo del frente del PANAL de SLP, PT y Verde, con los siguientes resultados. MORENA no ha definido aún candidato, aunque Mario Delgado, dirigente nacional, señaló que será mujer.

√ Con 33.4% Octavio Pedraza, PRI/PAN/PRD/Conciencia Popular.

√ Con 23.4% Ricardo Gallardo, PT/Verde/ Nueva Alianza.

√ Con 20.4& María del Consuelo Jonguitud Munguía, Morena.

√ Con 1.2% Juan Carlos Machinena, Fuerza Social por México.

√ Con 0.7% un candidato de Movimiento Ciudadano.

√ Con 7.1% otro.

√ Con 13.7% la opción de quienes no saben o aún no deciden.



Panorama electoral 2021

Como se ha dicho, a cinco meses de las elecciones, El Heraldo de México dio a conocer ayer el tercer levantamiento de encuestas llevadas a cabo en los estados donde se elegirá gobernador este año: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Como se sabe, el 6 de junio se tendrá una jornada electoral única en su tipo pues por vez primera las 32 entidades federativas celebrarán una elección local el mismo día.

En estos momentos, bajo escenarios de coalición que varían de estado a estado, Morena (usualmente en alianza con el PT y el PVEM) encabeza la intención del voto con amplia ventaja en 6 de las 15 gubernaturas disputadas; en una es técnicamente empate entre partidos y empate perdiendo Morena con candidato (San Luis Potosí) y las otras 4 entidades lucen bastante competidas en estos momentos y bajo los escenarios de candidaturas que se consideran más previsibles.

Vale la pena subrayar lo que al parecer apunta para suceder en Nuevo León, Sonora, Michoacán, Chihuahua y San Luis Potosí, donde las antes considerables ventajas para los contendientes por Morena se han ido reduciendo.

Chihuahua se encuentra disputada en su intención de voto tanto de acuerdo al escenario de partidos como de candidatos. En el primer caso, la coalición de Morena-PT aventaja al PAN con menos de 5 puntos porcentuales y cuando a los encuestados se les preguntó por candidatos, el resultado fue de un empate técnico entre Juan Carlos Loera (Juntos Haremos Historia) y María Eugenia Campos, por el PAN.

La disputa por la titularidad del ejecutivo local en Michoacán está dibujándose muy competida. Allí la intención del voto por la coalición Morena-PT-PVEM es casi igual a la del PRI-PAN-PRD-MC de darse estas alianzas. Sin embargo, una vez que se incorporan candidatos, tenemos que Raúl Morón Orozco vencería a su rival panista por casi 10 puntos de ventaja.

En Sonora, la ventaja de la que gozaba Alfonso Durazo (por Morena-PT-PANAL) se ha ido disminuyendo y es ya de apenas 9% frente a Ernesto El Borrego Gándara, por el PRI/PAN/PRD.

Y, lo más interesante, en Nuevo León las preferencias se han dividido en tercios, disputando la gubernatura —con prácticamente las mismas posibilidades de ganar— Clara Luz Flores Carrales, por Morena/PT/Partido Verde/PANAL; Adrián de la Garza, por el PRI/PRD; y Fernando Larrazabal, por el PAN.

No cabe duda, los estragos de la pandemia y, derivadas de esta, tanto la crisis económica como los cambios en la apreciación que tiene la población en general de la gestión encabezada por la Cuarta Transformación han cobrado factura en las preferencias ciudadanas por Morena.