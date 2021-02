Inmoral senadora panista @kenialopezr presiona y exhibe a funcionaria de vacunas

Increíble cómo tratan de obligar a la funcionaria a confesar un delito. Pero esta mujer dio una lección de dignidad y no se dejó.

Preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pero Kenia López Rabadán no los respeta.

Ella ha difundido Twitter un video en el que algunas personas presionan, indebidamente, a una funcionaria de vacunas de la Ciudad de México para obligarla a confesar que Morena utiliza con fines políticos la campaña de inmunización en la capital del país.

La funcionaria, desde luego, no se deja intimidar y no confiesa nada. Se vio con gran altura de miras.

No sé si la senadora López Rabadán envió a tales personas a armar alboroto en el centros de vacunación, pero no me sorprendería: sobran en el panismo actual militantes sin ética, más interesados en la lucha por el poder que en el bien común.

Dijo en Twitter la senadora @kenialopezr:

“Sr @lopezobrador_ hay denuncias e incluso videos de personas reclamando que las amenazan: ‘si no dejan tomar la foto a su credencial del INE no recibirán la 2a dosis’. Es criminal que lucren políticamente con la vacuna ¡Exigimos detengan las amenazas de las brigadas de morena!…”.

La legisladora presenta como prueba un video, ¡¡¡que lo único que prueba es la inmoralidad de la senadora López Rabadán y de la gente que presiona, exhibe y amenaza —con de denunciarla en el programa de radio de Denise Maerker— a una funcionaria que solo hace su trabajo!!!

Reproduzco el diálogo que se da en tal video:

¡Pero no importa!... Al igual que ustedes, nos quieren sacar fotos a nosotros...Yo también quiero tomar fotos.



Voz de hombre: Para tomar nuestros datos del INE, y agarrarlos para su partido político.



Voz de mujer: Usted me dijo que no iban a subir este, para que le puedan poner la segunda vacuna...



Voz de funcionaria: No nunca le dije



Voz de mujer: ¡No, sí lo dijo!... ahora no me diga que no...



Voz de funcionaria: Al registro... jamás



Voz de mujer: ¡Ajá!... al registro



Voz de funcionaria: No, no, no... ¡jamás!



Voz de hombre: a nosotros nos dijo eso... que si no damos nuestros datos del INE, no van a subir nuestro registro de la vacuna.



Voz de mujer: ¡Así es!... Lo que nos dijo, quiere tomar foto y que si no le enseñamos el INE y la foto, no sube nuestros datos al registro...Entonces para saber.



(Funcionaria niega con la cabeza)



Voz de hombre: con Denise Maerker



Voz de mujer: ok



Espanta tanta inmoralidad. ¿Es tan difícil de entender, señora senadora, todo lo que está en juego con la campaña de vacunación? De que sea exitosa depende salvar decenas de miles de vidas. ¿Es correcto que usted, Kenia López Rabadán, se convierta en un obstáculo en vez de ser parte de la solución, como sería su obligación ya que vive del dinero que le paga todo el pueblo de México por acudir de vez en cuando al Senado? Es usted poco ética, Kenia. Rectifique o se ganará el más profundo desprecio de la gente que no se deja engañar por la mala propaganda.