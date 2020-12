Aquí las pruebas: miente El Universal en el caso del falso espionaje ‘ordenado’ por AMLO

Mal negocio para El Universal mentir tan frecuentemente.

Al terminar la mañanera de este miércoles 2 de diciembre, el diario propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz publicó una columna Bajo Reserva Exprés: “La fake News de AMLO”.

Pensé que los editores de El Universal, con ganas de contribuir al debate más importante de la actualidad, iban a cuestionar con seriedad al presidente de México por insistir en que no es necesario utilizar el cubrebocas en la lucha contra la pandemia de covid-19.

Me equivoqué. Los directivos de ese periódico reaccionaron con molestia ante las verdades que hoy dijo Andrés Manuel López Obrador.

Lo que AMLO expresó



√ Que El Universal, “con una vileza muy característica del hampa del periodismo” dio a conocer hace poco que el gobierno espía al dirigente de Frenaaa, Gilberto Lozano.

√ Y “de inmediato todo armado, montado, la entrevista al señor Lozano, que declara que ya tiene un fideicomiso y de que si a él se le hace un rasguño acabarían conmigo y con toda mi familia, y que ya sabe dónde vivo”.

√ “¿Qué periodismo es ese? El asunto aquí no es el señor Lozano, sino quienes arman este tipo de acciones perversas”.

√ “Yo al señor ni lo conozco ni le deseo que le vaya mal, yo no odio, sé de él por lo que me dicen. Tampoco creo que sea algo extraordinario su comportamiento, él encarna con autenticidad lo que es un conservador, pero nada más eso”.

√ “Pueden tener problemas los de El Universal, que estén inconformes porque ya no tienen la publicidad (oficial) que tenían antes, pero no es para estar montando esas estrategias, que yo considero perversas; y por eso lo externo aquí, porque no considero que sea propio de un buen periodismo”.

El Universal reacciona y miente

En su Bajo Reserva Exprés de este 2 de diciembre, El Universal, además de calificar de falsas las afirmaciones de Andrés Manuel, precisó:

√ “Miente el presidente, pues El Gran Diario de México (así le dicen a El Universal en El Universal) nunca publicó que el movimiento (Frenaaa) o Lozano fueran espiados”.

√ “Hay una diferencia sobre el concepto de buen periodismo, pues en este medio no creemos que el buen periodismo sea aquel que aplaude y pregunta a modo, ni tampoco el que desde algunas oficinas de Palacio Nacional se paga —quizá sin que lo sepa el presidente— para atacar a los medios que han denunciado actos de corrupción de personajes relevantes del actual gobierno”.

La mentira es de El Universal



Que miente el diario de la familia Ealy lo prueban las notas de ese periódico sobre Frenaaa y Gilberto Lozano a la que hizo referencias AMLO y uno de los artículos de Alejandro Hope —supuesto experto en seguridad que colaboró con Felipe Calderón—; el señor Hope, hay que subrayarlo, está entre los principales columnistas de El Universal.

Véanse las siguientes publicaciones de El Gran Diario de México:

1.- “Inteligencia de la 4T sigue pasos de Frenaaa y su líder”.

El Universal

2.- “Ordena AMLO abrir el seguimiento al Frenaaa”.

El Universal

3.- “Líder de Frenaaa amenaza a AMLO con represalias ante seguimiento de inteligencia”.

4.- “Gobierno aplica viejas prácticas de espionaje”.

El Universal

5.- “Siguen espiando”.

Las cosas como son



En el periodismo las cosas deben publicarse como son y no como las imaginan los editores o reporteros. En este caso, las notas de El Universal no dejan lugar a la duda. El presidente AMLO no mintió, sí lo hizo el periódico del licenciado Ealy Ortiz al negar que acusó a la 4T de espiar a Frenaaa y al muy tarambana Gilberto Lozano.

¿Es una reacción de la administración de ese diario ante la fuerte caída en sus ventas —y las de todos los medios de comunicación— que realizan al gobierno federal?

No conozco la respuesta a esa pregunta, pero así, como una rabieta ante la falta de ingresos, podría interpretarse el trabajo de El Universal. La verdad de las cosas es que se trata de algo que no conviene a esa empresa, que ha empezado a cobrar por leer sus contenidos en internet.

Seguramente contrataré una suscripción digital al periódico de Juan Francisco Ealy, pero yo a esto me dedico y estoy obligado a hacerlo.

Obviamente, la mayoría de las personas solo pagará por los artículos y notas de El Universal si son de calidad —normalmente lo son— y, particularmente, si el diario no miente, lo que sí ha hecho en numerosas ocasiones al dar a conocer asuntos relacionados con AMLO y la 4T, como este del falso espionaje a Frenaaa y su dirigente.