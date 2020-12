Entrevista. "Con Manzanero murió el bolero": Basave

Un genio musical. Fue el finalizador de esa gran escuela de trovadores y compositores yucatecos de que iniciaron Palmerín y Guty Cárdenas.

— Por ahí escuché que eres bolerista, y que has escrito artículos sobre el bolero; ¿es cierto? Es la primera pregunta que le hice al regiomontano Agustín Basave, político a veces, intelectual con bastante frecuencia y siempre apasionado del bolero.

— Claro. Soy bolerófilo de corazón, amante del bolero romántico, un género musical que desgraciadamente está en vías de extinción.

— ¿Conociste a Armando Manzanero?

— Sí. No puedo decir que fui su amigo, pero hablé con él tres o cuatro veces. Cuando fui embajador en Irlanda traté de llevarlo a dar un concierto a Dublín. Él aceptó en principio, pero se nos cayó el proyecto por limitaciones presupuestales. También tuve el privilegio de presentarle a Carlos Fuentes; fue en el restaurante San Ángel Inn...

— ¿Cómo era Manzanero?

— Era un hombre naturalmente inteligente y muy simpático, con un gran sentido del humor. Amable, accesible. Doy fe de su bonhomía.

— ¿Qué pierde México con su partida?

— A un genio musical y, tristemente, al último gran bolerista. Fue el finalizador de esa gran escuela de trovadores y compositores yucatecos de boleros románticos que iniciaron Palmerín y Guty Cárdenas. Manzanero forma parte de una corriente musical muy ilustre, en la que además de sus paisanos, entre los cuales hay que agregar a Pastor Cervera, están Agustín Lara, Álvaro Carrillo, Consuelo Velázquez, María Grever, Luis Demetrio, Vicente Garrido, Roberto Cantoral y otros de ese tamaño. El bolero nació en Cuba, pero el bolero romántico es mexicanísimo.

— ¿Por qué dices que el bolero está en vías de extinción?

— Porque ya no hay nuevos compositores que estén a la altura de los viejos. Ya casi no se componen boleros. Luis Miguel infundió en los jóvenes el interés en los boleros románticos con sus discos, pero con boleros de antes, incluidos por cierto varios de Manzanero. “No sé tú” es una canción que, según entiendo, Armando Manzanero había escrito hace años y la tenía guardada en un cajón; se la dio a Luis Miguel para uno de sus discos.

— Manzanero fue conocido en otros países, ¿no?

— Por supuesto, fue admirado en casi todo el mundo. “It’s impossible” es “Somos novios”, y fue interpretada por Elvis Presley y otros grandes cantantes de calidad mundial.

— Entonces, ¿de plano crees que con Manzanero murió el bolero?

— Pues todo parece indicar que sí, aunque quiero creer que puede surgir una nueva generación de boleristas. Un día me comentó Pepe Jara, el famoso trovador solitario, el gran intérprete de Carrillo y otros más, que a los jóvenes no les interesa el bolero romántico hasta que se enamoran y llevan serenata. “Ahí caen en las redes”, me dijo. El romanticismo es atemporal, así que todo puede suceder. Pero otro como Manzanero… Uf, lo dudo.