El texto del economista neoliberal del Financial Times que AMLO debe hacer suyo

En 2021 quizá será necesario vacunar a los primeros inmunizados con vacunas modificadas que sí sean eficaces contra las mutaciones del coronavirus.

Definiciones

No es sencillo poner etiquetas a los economistas. Al menos no lo es en México, cuyos ambientes intelectuales los domina la izquierda actualmente en el poder.

Para los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, como para el propio presidente de México, son neoliberales todos los estudiosos de la economía que no piensan exactamente como ellos.

No critico ni a AMLO ni a sus simpatizantes, simplemente expreso que tal es la definición de neoliberal que, por lo visto, da origen a todo el proyecto ideológico de Morena, el partido político que gobierna a México.

Menciono lo anterior porque no sé si en el Reino Unido se pueda considerar neoliberal al señor Martin Wolf, comentarista principal de economía en el Financial Times. Él tiene una trayectoria interesante, que no parece ser la de alguien dogmático.

Según leí en Wikipedia, en su juventud Martin Wolf fue un activo promotor del Partido Laborista, organización de izquierda, cuyo anterior dirigente, Jeremy Corbyn, es amigo de AMLO no solo porque existe entre ellos la llamada química personal, sino también —y sobre todo— porque ideológicamente son muy afines.

Pero, después de haber leído una de las grandes obras del neoliberalismo, El camino a la servidumbre, de Friedrich Hayek, Wolf cambió sus puntos de vista hacia la derecha y el mercado libre. ¿Se convirtió en un neoliberal? Probablemente, sí. Aunque, más tarde, sus propias experiencias y reflexiones sobre la economía, hicieron que “las opiniones de Wolf se desplazaron parcialmente del pensamiento de libre mercado a las ideas keynesianas que le habían enseñado cuando era joven”.

El economista principal del diario de derecha que tanto molesta al presidente López Obrador, se transformó en uno de los impulsores más influyentes del resurgimiento keynesiano, y a finales de 2008 y principios de 2009, utilizó su plataforma en el Financial Times para abogar por una respuesta fiscal y monetaria masiva a la crisis financiera de 2007-2010”.

¿Martin Wolf dejó de ser neoliberal? Seguramente, sí. Pero es difícil que Andrés Manuel y sus seguidores le quiten la horrible etiqueta. Para la izquierda mexicana son necesariamente neoliberales todos los colaboradores de diario global cuyas notas más cuestiona el presidente AMLO en sus conferencias de prensa mañaneras.

El texto que AMLO debe leer



Ahora bien, no importa si el señor Wolf es neoliberal o no. Su artículo publicado este martes en el Financial Times tiene que ser leído varias veces por el presidente López Obrador para que lo convierta en una fuerte declaración política que haga llegar a los más importantes líderes mundiales, quizá en la siguiente reunión virtual del G-20.

Lo que dice Martin Wolf lo ha expresado, en lo esencial, el propio Andrés Manuel. Pero creo que si el dirigente mexicano de izquierda cita frente a otros gobernantes al colaborador del Financial Times, el impacto será mayor.

Desde luego, es seguro que a esta hora los principales líderes del mundo, sobre todo de Europa y América del Norte, ya leyeron al señor Wolf. Y muy probablemente han estado de acuerdo con las tesis del economista. El problema es que mañana las olvidarán y seguirán en sus asuntos políticos que no les permiten tomar la gran decisión que hace falta: financiar, ya, una campaña de vacunación global.

Sintetizo enseguida el artículo de Martin Wolf:

“Debemos vacunar al mundo, ahora”

√ “La economía mundial se está recuperando de las profundidades de la crisis de covid-19. Pero esa crisis no desaparecerá para siempre hasta que la pandemia esté bajo control. Dado que el virus no conoce fronteras, no puede estar bajo control en ningún lugar a menos que esté bajo control en todas partes”.

√ “La alternativa es que permanezcamos en las cárceles nacionales por tiempo indefinido. Por desgracia, ese riesgo corremos si los líderes no levantan la mirada de sus propios países”.

√ Ha sido la peor recesión desde la segunda guerra mundial.

√ “Una condición previa para limitar el daño económico y social a largo plazo es controlar el virus. Solo entonces podremos esperar volver a la vida normal”.

√ Pero “ninguna economía es una isla".

√ “Los costos de una política de ‘salud en un solo país’ que mira hacia adentro no son solo económicos. También implica límites a largo plazo para los viajes transfronterizos a todos los efectos”.

√ “Más importante aún, aumenta el riesgo epidemiológico. Cuanto más extendido está el virus, mayor es la probabilidad de mutaciones dañinas”.

√ “Covid-19, está cada vez más claro, será un largo camino. También debe ser un recorrido global”.

√ “Sin embargo, un vistazo rápido a las tasas mundiales de vacunación muestra que, en cambio, existe una carrera para vacunar a las poblaciones locales, con los países ricos a la cabeza”.

√ Los países menos ricos, especialmente los pobres, no se están vacunando con la velocidad que se necesita para vencer a la pandemia.

√ Que los países ricos tengan tanta ventaja en la carrera por la inmunización colectiva pudo haber sido inevitable dadas las presiones políticas nacionales.

√ “Lo que no era inevitable fue la enorme falta de financiación del esfuerzo para producir y distribuir vacunas para el mundo”.

√ Si Covax hace las cosas muy bien, entregará 2 mil 300 millones de dosis este año. “Pero incluso eso cubriría solo alrededor de una quinta parte de su población objetivo, muy poco para lograr la inmunidad colectiva”.

√ “Para el próximo año, puede ser vital volver a vacunar a los primeros receptores con vacunas modificadas”, es decir, que sí sean eficaces contra las mutaciones del coronavirus.

√ “El dinero es un tema crucial. A fines del año pasado, Covax Advance Market Commitment , que compra dosis por adelantado para los países pobres, tenía 2.4 mil millones de dólares. Con las promesas hechas desde entonces, necesita otros 2 mil millones para pagar las dosis que vencen este año”.

√ “El esfuerzo total de vacunación probablemente costará 35 mil millones de dólares y más con la probable necesidad de una revacunación regular”.

√ “El Acelerador ACT (iniciativa global del G-20 para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a nuevos diagnósticos, medicinas y vacunas para el covid-19), del cual Covax forma parte… tiene un déficit de financiación de 27 mil 200 millones de dólares hoy y necesitará más en el futuro”.

√ “Según el FMI, las economías avanzadas ya han anunciado 5.6 billones de dólares en gasto fiscal adicional en respuesta al covid-19. Y eso es solo una parte del costo fiscal total”. (Conste, se está usando aquí la palabra billón en español, no en inglés: significa un millón de veces un millón, no mil millones de dólares).

√ “El dinero que necesita ACT Accelerator hoy es sólo el 0.5% de esta suma”.

√ “Los científicos han logrado milagros con las vacunas. Ahora los líderes del mundo solo tienen que mostrar un sentido común elemental”.

√ Los líderes “deben hacer ‘o que sea necesario para financiar la producción y distribución aceleradas de vacunas” y, eventualmente, “vacunas reformuladas a nivel mundial”.

√ “Esta es la única forma en que podemos recuperar algún tipo de normalidad. No se debe permitir que nada se interponga en su camino.

√ “Esta es una guerra global y nuestra especie aún no está ganando. Eso tiene que cambiar, a partir de mañana”.