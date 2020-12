El secretario de Hacienda de la 4T me invitó a cometer un acto ilegal

Todavía no cometo el delito —Arturo Herrera ya lo hizo, y debería ser castigado—, pero en mi caso la tentación es grande.

VPN: red privada virtual, en inglés virtual private network

Diccionario de fraudes digitales

No tenía la menor idea de qué es el VPN. Por eso pregunté a los expertos en nuevas tecnologías de la redacción de SDP Noticias, que son todos sus integrantes. Planteé la duda por qué me enviaron un curioso tuit del secretario de Hacienda, Arturo Herrera:

El cierre de fin año representa para nosotros en @Hacienda_Mexico una época muy demandante, pero si tienen tiempo, sobre todo para aprovechar el confinamiento, échenle un ojo a esta serie británica de corte policial, Endeavour, que la pueden encontrar con un VPN. pic.twitter.com/6MzTl65LgX — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) December 19, 2020

Cuando me explicaron de qué se trata, me quedó claro que es ilegal recurrir al VPN en la forma en que lo utiliza Herrera: para engañar a las plataformas de streaming. ¿Cómo así?, preguntarían en las series colombianas legal o ilegalmente vistas en la SHCP. Muy sencillo: haciendo creer a tales plataformas que uno, desde México, está conectado a internet en otro país, digamos Reino Unido, donde se difunde un programa o serie de TV que no se ha autorizado se transmita en nuestro territorio.

Exactamente esa fue la invitación que Arturo Herrera hizo a los mexicanos: no pagar derechos de propiedad intelectual.

La nota, publicada ayer, en sí misma era curiosa y hasta importante por el indebido comportamiento de un funcionario de primer nivel, pero confieso que me interesó más la posibilidad de saber si con un VPN puedo el próximo año ver el Tour de Francia completo, tal como se difunde en Eurosport. Digo, si el secretario de Hacienda hace trampa, yo también. No me quedó claro si técnicamente podré hacerlo o no. Pero de que acepté la invitación de Arturo Herrera a violar la ley, lo hice sin duda.

El VPN en sí mismo no es ilegal. Tampoco es ilegal tener cuchillos en la cocina. Pero si los cuchillos con que se cortan las verduras se usan para herir en el brazo a una persona, estanos hablando de una utilización criminal de los mismos. Si el VPN se utiliza para robar derechos de autor, pues eso: es robo.

El señor Herrera deberá, como mínimo, disculparse no solo por realizar estafas a las cadenas de televisión globales, sino también por presumirlo.

Hoy sábado la columna Templo Mayor de Reforma comenta el mencionado hecho:

√ “Los muy fijados se extrañaron por una recomendación que hizo en Twitter Arturo Herrera para ver una serie británica de TV”.

√ Se fijaron no por la serie en sí, sino por el uso del VPN, que es "un servicio para engañar a los servidores de plataformas de streaming haciéndoles creer que una conexión a internet se realiza desde otra parte del mundo para poder ver contenido que no está disponible en el país de residencia del usuario”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá ordenar una investigación. Porque Herrera violó las leyes mexicanas —las de otros países, también—, y además ha demostrado no estar a la altura de la Guía Ética para la Transformación de México, redactada por hombres y mujeres extraordinariamente comprometidos con los valores universales, que por lo visto al secretario de Hacienda le valen tres kilos de VPN.

Posdata

Lo es, es como simular una operación con un factura falsa para deducir impuestos. https://t.co/aPw3jrBmVT — Manuel Díaz (@diaz_manuel) — Manuel Díaz (@diaz_manuel) December 20, 2020

Elaborar en la computadora personal, como ejercicio de diseño, una o mil facturas falsas no es delito. Menos aún si uno las elimina después de jugar con ellas. Pero usarlas para engañar a Hacienda y al SAT buscando pagar menos impuestos, eso es ilegal y debe ser castigado.