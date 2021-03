Aristegui, transparencia y honestidad; Loret y Latinus, opacidad y ¿dinero político?

Detrás de Latinus y Loret, está la familia de Roberto Madrazo, tal como lo admitió el propio político tabasqueño. Muchos lo sabíamos.

"En fuente cristalina no arrojes nunca piedras; contémplala y exclama: ¡oh quién fuera tan puro!"

"Luce y reluce el buen vino en vaso cristalino"

Refrán

Detrás de Latinus y Loret

Evidentemente no son fuentes cristalinas Carlos Loret de Mola y el sitio de internet para el que trabaja, Latinus. Tampoco son vasos transparentes.

Si lo fueran, sería no solo de mal gusto, sino imposible exhibir lo que esconden, si no por otra cosa, porque no esconderían nada.

¿Qué han ocultado Loret y Latinus? Su financiamiento.

Detrás de Latinus y Loret, y detrás de Brozo, está la familia de Roberto Madrazo, tal como lo admitió el propio político tabasqueño. Muchos lo sabíamos, pero no lo dijimos porque esperábamos que en un ejercicio mínimo de transparencia el propio Carlos Loret de Mola lo dijera. Era lo menos que podía hacer dadas las sospechas, de no pocas personas, acerca de que hay dinero político apoyando su portal informativo.

Menos paciente, el periodista Álvaro Delgado no quiso esperar a que Loret de Mola hablara —tal vez porque pensó que no iba a hacerlo nunca—, y decidió dar a conocer la información.

Hasta donde estoy enterado, quien ha puesto la mayor parte del dinero para Latinus no es Madrazo, sino el yerno del excandidato presidencial, Alexis Nickin Gaxiola, quien en la industria de la distribución de medicinas ha hecho una fortuna, espero que con toda decencia —no lo acuso de nada, por supuesto que no—. Para el caso, viene a ser lo mismo: huele a recursos políticos con fines evidentemente políticos. ¿A favor y en contra de quién? en contra de AMLO y a favor de sus opositores.

Proyecto político

Si Loret y Latinus hubiesen sido fuentes cristalinas a nadie se le habría ocurrido lanzarles piedras. No lo fueron y ahora ese portal, el que más periodistas caros contrata, podría quedar como un proyecto no periodístico, sino político.

Lo sabemos, repito, gracias a un periodista profesional irreprochable, Álvaro Delgado —siempre crítico, toda una vida en Proceso, la revista histórica que supo resistir numerosos embates del poder—, un hombre a quien no conozco personalmente, pero cuyo trabajo me parece admirable, por su calidad, sin duda, pero también porque es un ejemplo del periodismo de trinchera, heroico, sacrificado, sin grandes salarios, sin colaborar en los más poderosos grupos mediáticos.

¿El financiamiento de SDP Noticias?

¿El financiamiento de SDP Noticias? Dos años después de haber dejado la dirección de Milenio invertí un poco de recursos en la empresa, que desde entonces ha vivido al día, esto es, de sus ingresos por concepto de publicidad; tuve socios minoritarios que se retiraron: el fundador del Sendero del Peje, en una primera etapa, y después otra persona. Como es conocido, nuestro portal desde hace unos tres o cuatro años tiene solo dos accionistas , a partes iguales, yo mismo y una empresa de Grupo Televisa. Es todo.

Aristegui Noticias

Otro sitio que nació porque su propietaria se quedó sin empleo es Aristegui Noticias. La fundadora, Carmen Aristegui —me consta su esfuerzo desde el día uno: en ese tiempo ella todavía me dirigía la palabra—, realizó un trabajo muy sacrificado y poco a poco hizo crecer su negocio, que hoy es un referente en la opinión pública mexicana. Ha vivido de los ingresos publicitarios.

Hace no mucho tiempo a Carmen se le quiso linchar en Twitter porque el gobierno de México le compró publicidad. Como dije en su momento, por su importancia y sus niveles de audiencia, la empresa de la señora Aristegui merece cualquier compra publicitaria que se le haga.

Lo escandaloso no es que el gobierno de México compre publicidad a Aristegui Noticias, sino que no lo haya hecho desde el pasado sexenio.

Dinero político en Latinus

¿Hace periodismo Carlos Loret? Supongo que sí. Es un profesional que conoce el oficio. ¿Por qué si él se la pasa exigiendo transparencia no la aplicó al caso de la empresa en la que colabora? No lo sé. Una posible explicación sería que hay dinero político en Latinus. No está prohibido, pero debería decirlo con toda claridad.