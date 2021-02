AMLO, Gatell y el chisme barato como género periodístico

El colmo de la especulación periodística, sin duda.

¿"Está bien la relación entre AMLO y López-Gatell?". Esa pregunta la ha hecho la columna Bajo Reserva Exprés de El Universal.

¿A qué se refieren los editores del diario propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz? Veamos:

La nota es que "hasta ahora" —mediodía de este domingo 21 de febrero de 2021— el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha deseado en Twitter una pronta recuperación al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien ha enfermado de covid-19.

Para El Universal eso es de una enorme relevancia porque AMLO sí expresó preocupación por el estado de salud de otros contagiados del gabinete, a saber: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Arturo Herrera, secretario de Hacienda; el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. A estas personas "el mandatario les ha deseado una pronta recuperación de manera inmediata, pero no ha sido lo mismo con López-Gatell". Al titular de la Sedena el presidente inclusive le ha deseado la famosa pronta recuperación "por tercer día consecutivo"; en cambio, AMLO de Gatell ni se ha acordado.

Para El Universal y sus fuentes —integrantes del gabinete presidencial no identificados— ello es "una señal de alguna posible molestia del presidente con el subsecretario, mientras que otros, dentro del equipo cercano al mandatario, lo minimizan y consideran que es un detalle sin importancia".

¿Cuál es la verdad?

Realmente no lo sé y, sin duda, no tiene importancia. Un presidente de con tanta experiencia política como López Obrador no va a expresar sus enojos de tal forma. Lo más probable es que Andrés Manuel simplemente haya olvidado desear en público que se recupere Hugo López-Gatell, a quien muy seguramente llamó por teléfono para expresarle los mejores deseos. Pienso que cuando se recupere, el subsecretario volverá a las mañaneras a seguir informando sobre la pandemia con su muy particular estilo de comunicación.

Lo verdaderamente lamentable es el nivel de El Universal, diario que está haciendo del chisme más barato todo un género periodístico. Ni las revistas de espectáculos más chafas llegan a eso.