Debemos partir por definir de forma muy general la diferencia entre centralismo y federalismo.

Entendiendo el Centralismo como la acumulación de funciones en un poder central sin dejar competencia a los poderes locales.

Y el Federalismo como la pugna por la organización federativa de los estados.

Recordando además que según Aristóteles los Sistemas de gobierno pueden ser de dos maneras: pura o impura.

DEMOCRACIA teniendo como antagonismo y principal peligro, la anarquía

MONARQUIA teniendo como antagonismo y principal peligro un tirano

ARISTOCRACIA teniendo como antagonismo y principal peligro la oligarquía

ENFOCÁNDONOS ÚNICAMENTE A LO QUE SE REFIERE AL FEDERALISMO MEXICANO, debemos recordar el antecedente de las diferencias de estado y de gobierno, ello, para poder llegar al análisis y desarrollo de la independencia de los estados pero bajo un pacto federal que les permite independencia pero siempre respetando las facultades federales (en este momento el más sonado es el “pacto fiscal” por la gran cantidad de reformas y adiciones o modificaciones que se han realizado al sistema y a la forma de llevar el pacto fiscal federal, mismo que se divide en la atribución reservada al gobierno federal (ejemplo IVA, ISR), estatales (ejemplo tenencia) o municipales (ejemplo predial o cualquier tipo de derecho que el municipio cobre); En el caso particular que llama la atención, el conflicto es que algunos estados y municipios no están de acuerdo con los porcentajes que son pagados y posteriormente los que son devueltos por la Federación, pues a los estados que generan más ingresos, se les da menos para distribuir y darles más a los que “TIENEN MENOS” que por ende generan menos y también pagan menos, entonces algunos estados aportan mucho más de lo que reciben, por lo que cada vez con más fuerza han manifestado la intención de abandonar el pacto fiscal federal para poder administrar sus propios impuestos, ya que se encuentran inconformes con la administración de los impuestos debido a que los proyectos grandes en algunos estados se están deteniendo y el dinero se está destinando a proyectos populistas y obras “faraónicas” como se les ha llamado. Los estados forman parte de la Federación, por lo que este abandono del “pacto fiscal” no implica como tal una completa separación, lo único que quieren es romper o modificar el pacto fiscal federal por la que han llamado una distribución inequitativa de los impuestos federales.

En ese investigar del federalismo, me encontré con una verdadera joya, la editorial Burgoa Editores, misma que inicia con la idea del Dr. Carlos Alberto Burgoa Toledo, por la necesidad de profundizar en temas y materias sumamente importantes, pero que a su vez, son poco conocidas o estudiadas, por lo que no son muy comprendidas ya que se consideran “complejas”, pero si algo puedo asegurar con base en mi experiencia, es que son temas de tal relevancia que convendría que todos tuviéramos un conocimiento mínimo o al menos general de ellos.

Dentro de las publicaciones de esta editorial 100% mexicana, me encontré que destacan temas culturales, históricos, jurídicos, contables, legales y fiscales, todos abarcando distintos enfoques y/o experiencias que permiten al lector analizar y comprender el tema con explicaciones y ejemplos de experiencias y conocimientos sumamente concretos, en esta editorial tienen libros y también fascículos, resaltando que la liga de su página permite conocer un breve resumen y referencias de los libros y se pueden adquirir de forma física o electrónica.

Yo los invito a que nos preparemos, leamos y apoyando a las empresas mexicanas “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Dice Carlos Kasuga: “Cada vez que compramos un producto importado, cuando se produce en nuestro país un producto similar, le estamos quitando el pan a un connacional”

Porque yo AMO A MÉXICO

RAFAEL BALCÁZAR NARRO

@Rafa_Narro