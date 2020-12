Estimado Doctor López-Gatell: ¿Le creemos a la OMS o no?

¿Creer o no a la OMS?

El Doctor Hugo López Gatell habló sobre el tema del cierre de los vuelos que provienen del Reino Unido y dijo lo siguiente: “La Organización Mundial de la Salud explícitamente desaconseja el cierre de vuelos provenientes de Reino Unido, lo desaconseja, por razones en donde no hay evidencia de que esto represente una amenaza adicional a la salud pública diferente del hecho mismo de tener el virus propagado por todo el mundo y esta variante propagada probablemente por múltiples países”.

En la recomendación de no cerrar los vuelos provenientes de Reino Unido si estamos tomando la recomendación de la OMS a pesar de que 40 países están restringiendo los vuelos desde la isla. Vaya, ni entre las mismas fronteras dentro de la isla están permitiendo el tránsito de personas. Ni entre los mismos países que conforman el Reino Unido están permitiendo que pasen personas. Si usted vive en Lincolnshire y quiere ir a Manchester no se lo van a permitir y acá en México si estamos dejando que lleguen vuelos de la isla, me parece un poco ilógico, pero ya decidieron que da igual que vengan o no vengan los ingleses.

Digamos que las autoridades de Salud en México ya han aceptado que es inútil prohibir los vuelos desde Reino Unido, ¿Cuándo aceptarán que el uso de mascarillas es parte de las medidas que deberían de ser obligatorias para evitar la transmisión de COVID-19?

Según la página de la OMS, “Las mascarillas deben utilizarse como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas; el uso de una mascarilla por sí sola no basta para proporcionar una protección adecuada contra la COVID-19”.

Continua “Si la COVID-19 se propaga en su comunidad, cuídese adoptando algunas precauciones sencillas, por ejemplo, manteniendo el distanciamiento físico, llevando mascarilla, ventilando bien las habitaciones, evitando las aglomeraciones, lavándose las manos y cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser. Consulte las recomendaciones de su lugar de residencia y trabajo. Todas las medidas son necesarias”.

La OMS recomienda el uso de la mascarilla como parte de la vida a partir de que comenzó la pandemia. En México seguimos sin tener un pronunciamiento oficial sobre su uso y no se ha hecho algo para que sea prácticamente obligatorio portar una. El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que el doctor López-Gatell y el doctor Alcocer le dicen que no es indispensable el uso del cubrebocas.

La OMS ha pedido a las autoridades mexicanas a ser ejemplo en el uso de la mascarilla, pero no todos lo han hecho. Y el uso de estas no se ha hecho obligatorio alegando que la obligatoriedad podrían resultar en temas de derechos humanos.

Curioso que en un tuit de hace un par de semanas, el Doctor López-Gatell publicó los resultados de un estudio donde México es uno de los países que más utiliza el cubrebocas de manera voluntaria donde el 80% de los encuestados dice portarlo cada vez que sale de casa. En el estudio de la Universidad Imperial de Londres, México supera en uso a países como Estados Unidos y Canadá.

Aunque es obligatorio el uso del cubrebocas cuando se usa el transporte público, no lo es en muchos centros y lugares públicos cuando debería de también serlo.

Entonces, doctor López-Gatell , si le hacemos caso a la OMS en la recomendación de no suspender los vuelos desde el Reino Unido, ¿Por qué no podemos hacer lo mismo sobre el uso del cubrebocas? Sería lo más coherente, ¿no lo cree, Doctor?