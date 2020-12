Ernesto Dalessio y el ‘oportuninews’

Percepciones

“Más vale llegar a tiempo que ser invitado”

Dicho popular

Se conoce como gandul a la persona perezosa. La palabra gandul es de origen árabe “gándur” que significa ´truhan´. Como tal, la palabra gandul es un adjetivo calificativo que denota al individuo como zángano, holgazán, vago, vagabundo, ocioso, perezoso.

“Gandalla” se aplica a la persona que se aprovecha de alguien o se apropia de algo de manera artera.

El diputado federal del PES Ernesto Vargas Contreras (Ernesto Dalessio para la raza de sol), ayer dio una muestra clara de que es las dos cosas: gandul y gandalla, al apersonarse en Palacio de Gobierno pretendiendo obtener beneficio político de la protesta de los maestro del estado por el pago de su tercer mes de aguinaldo.

En su paso por la Cámara de Diputados representando a Nuevo León el diputado Vargas ha hecho poco, por no decir casi nada. ¿Es que acaso ha conseguido mayores recursos para la entidad? ¿Es que acaso ha pugnado por mejorar los sueldos y prestaciones de burócratas y maestros? Ni siquiera en su calidad de Presidente de la Comisión del Deporte ha ayudado a nuestro estado y sus deportistas, pero eso sí, ayer fue a exigir explicaciones del por qué de la postergación para enero del tercer mes del aguinaldo de los profesores.

La explicación a las dudas del legislador pesista (no hace pesas, sino que es del PES), es de simple lógica: ¿qué parte de que las prioridades cambiaron a raíz de la pandemia por el Covid-19 no le queda clara a don Ernesto?

Pregunta el joven diputado el de dónde saldrán recursos para cumplir la promesa en enero, sin detenerse a pensar en que, por la misma razón antes expuesta, hay partidas rezagadas que no han sido enviadas a los estados por la Federación y sin reparar en que el Estado ha cumplido con la mayor parte del compromiso con sus maestros en el pago de esta prestación y que, además, no se niega a entregarlo completo, sino que ha solicitado la adhesión y apoyo para diferir (¿sabrá el ‘ocupacurules’ lo que significa la palabra diferir?) este compromiso para el mes de enero.

Don Ernesto hizo lo que sabe hacer: show, buscar reflectores, hacerse notar, ganarse sus dos minutos de fama en la TV para aparentar que está del lado del pueblo, pero en esta ocasión se equivocó de lado, porque a cambio de postergar el pago de un mes de los tres que reciben los maestros como aguinaldo, fue posible atender a muchísimas personas por el coronavirus y de eso no dice nada. ¿Es que acaso nos consiguió dinero, apoyo, insumos, medicamentos para este fin?

Vargas Contreras es el típico político que los mexicanos y los nuevoleoneses ya no merecemos más, que se quiere colgar medallas que no le corresponden, que se invitan solos a la fiesta y ya adentro quieren ser la novia de la boda, la niña del quinceaños y hasta el muerto del velorio; todo sea por la fama.

Mejor que siga haciendo lo que hace muy bien: nadar de muertito, hacer como que la virgen le habla y no hacer nada en la cámara, salvo cobrar religiosamente su dieta, en lugar de venir aquí a pretender sorprendernos con su disfraz de superhéroe, defendiendo a quienes no han sabido ser solidarios con sus conciudadanos en una circunstancia especial, no de Nuevo León, sino del mundo entero.

