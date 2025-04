Carlos Fuentes fue categórico al señalar poco antes de morir que Enrique Peña Nieto, “un hombre muy ignorante”, no tenía el derecho de querer ser presidente de México a partir de la ignorancia; “esto es lo grave”. Se refería a la arrogante estulticia exhibida por el priista en el episodio de los tres libros durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2011. Desafortunadamente, por la razón que sea, el escritor se equivocaría. No en cuanto a la ignorancia o el derecho obtenido a pesar de ella, sino en que, con todo, Peña sería declarado ejecutivo electo por el TEPJF. Muy interesante habría sido que Fuentes hubiera vivido mes y medio más.

En lo que se ha visto como un viaje tanto para ofrecer Pemex a la inversión extranjera como para buscar una suerte de legitimación internacional al ser recibido por distintos mandatarios, Peña arriba a su último destino europeo, al epítome de la cultura y el arte, la inteligencia, el buen gusto y el prurito intelectual: París. Y de acuerdo a las notas periodísticas, más que a otra cosa, llega nada menos que a dictar una “Conferencia Magistral” en la sede de la OCDE. ¡Vaya ironía!

Llega a París desde Madrid, donde Mario Vargas Llosa rechazó reunirse con él. “Trascendió” de Milenio en su edición del 15 de octubre dio a conocer el encuentro como un evento confirmado: “Que aprovechando su estancia en Madrid, Peña Nieto buscó reunirse con el escritor Mario Vargas Llosa. La cita será esta tarde. “. Considerando el oficialismo de Milenio, es de suponerse que el periódico tiene acceso a información “íntima” del equipo de Peña y difícilmente publicaría una nota falsa. Sin embargo, la cita se canceló.

En su edición del día siguiente, el 16, “Trascendió” reporta: “Que a pesar de que Mario Vargas Llosa pretextó una gripe para no reunirse con Peña Nieto, el escritor peruano participó ayer en la inauguración de la cátedra Economía y Sociedad de La Caixa española.”. Otros medios hablaron solamente de indisposición. Es obvio que el novelista evitó la peña, es decir, la asociación con el político.

Habría sido una torpeza y aun una deslealtad al amigo, el que Vargas Llosa aceptara dicho encuentro cuando en simultáneo se le anunciaba como ganador del primer Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español (cargado con apenas 250mil dólares). Y sinceramente, o político como es, clausuró o aplazó la ocasión.

En realidad, el hecho de que el escritor haya en el pasado acusado al PRI de “dictadura perfecta”, no le impediría reunirse hoy con alguien quien ofrece en el discurso un nuevo rostro. Con quien no tiene diferendos ideológicos y que como prueba, además, ofrece Pemex a los inversionistas extranjeros, sobre todo a los españoles, quienes le han tratado muy bien (no solo el “rey” asesino de elefantes africanos y su sangre-azulada parentela, particularmente Rajoy, el “puente” gestor entre México y los gallegos, a quienes Pemex en papel de empresa constructora trasnacional y no de refinador del petróleo nacional como debiera ser, construirá “hoteles flotantes”; acuerdo firmado en lo “oscurito”, a espaldas de la sociedad mexicana. ¿No que Pemex está en crisis?).

Ha sido pues, Carlos Fuentes, su premio, su voz antes de morir, lo que ha contenido al Nobel de reunirse con el conferenciante magistral. Una deferencia, un homenaje póstumo, al escritor amante de París, donde, en Montparnasse, yacen o esperan pronto reposar sus cenizas.