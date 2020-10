Elecciones en NL: Colosio Riojas, Samuel García, Manuel de la O, Jesús Hernández, Miguel Treviño y Víctor Fuentes (III)

El sábado 24… o domingo 25 de éste octuhambre, Clara Luz Flores Carrales despejará la incógnita: ¿Qué ruta escogerá para ir tras la gubernatura de NL?

Les platico:

7.- Luis Donaldo Colosio Riojas.-

Antes de seguir deshojando la margarita -según él- de si va o no por la candidatura del MC por la alcaldía de Mty, el hijo del mártir priísta debe tomar la difícil decisión de aceptar -otra vez- o no las “maletas” de apoyo que el Grupo Atlacomulco de la vieja guardia del PRI le entregó para que “aceitara” y ganara la diputación local que hoy ostenta.También tiene que darse cuenta de que prestarse a que su compadre Samuel García lo use públicamente, puede arrastrarlo al despeñadero al que va derechito el “senatore”.

Le recomiendo no olvidar que Paco Cienfuegos lo tiene en la mira desde su búnker de La Alameda.

8.- Samuel García.-

Sigue sin demostrar que le hackearon su FB, como alardeó cuando le dije públicamente que ni el FBI ni la NASA pueden hacerlo.

Samuel, ándale, desmiénteme y si lo logras, mi buen amigo Eloy Garza González te regalará a su famosísimo “Mito”, al que apostó que si demostrabas que te hackearon tu FB, te va a donar a esa celebridad canina.

O de plano, ya, dale luz a la asamblea y da el paso de costado que medio mundo está esperando. Tus repetidas incidencias en redes sociales del cual tú y tu señora esposa presumen cual consumados “influencers”, ya colmaron la paciencia no solo de los votantes, sino también de los dueños del MC, Dante Delgado y Enrique Alfaro. Chinelas, “senatore”, tan bien que ibas… hace dos años….

9.- Manuel de la O.-

Quiere ser candidato “independiente” para suceder a su nefasto jefe El Bronco, pero -en 1a- no se da cuenta de que esa marca política fue desmadrada COVIDMENTE a nivel nacional por Jaime Heliodoro y -2ª- si la dupla López/Obrador-Gatell están empinando a la economía nacional, la Rodríguez-De la O lo están haciendo con la de NL.

10.- Jesús Hernández Martínez.

“El Señor de las Hieleras” es jefe de la oficina ejecutiva del gobierno de NL y dice que quiere volver a ser alcalde de García, donde cuando ocupó ese puesto entre 2012 y 2015, un día que cierto mozo que trabajaba en su casa abrió una hielera que estaba en la cocina porque se moría de sed y quería echarse una Coca bien helada, al abrirla se la encontró llena de dinero y al buscar en otra que ahí también estaba, igual, y en otra y en otra lo mismo, a tal grado de que el susodicho llegó a pensar que su patrón se quitaba la calor con puros billetes y no con hielo.

Mi Deep Throat en el palacio de gobierno de NL me dice que ahora entiende el por qué de las hieleras que ha visto en la oficina del jefe ejecutivo del Bronco.

“Se me hacía raro que teniendo su buen frigo-bar en el despacho, hubiera tanta hielera”, añadió.

11.- Miguel Treviño alias “El Socavón”.

Anda desatado haciendo pozos por todo San Pedro, tratando de impresionar a la ciudadanía con obras de dulce, de chile y de manteca -por cierto, hechas al chile- porque ya anunció que se quiere reelegir.

Seguramente los recorridos que hacía de niño con su papá Humberto en el fairmont negro de asientos café de la familia, eran sobre un municipio mucho mejor gobernado y seguro que el esperpento de criminalidad, socavones, calles convertidas en zona de guerra, semáforos descoordinados, cultura reducida a cero, juntas de vecinos encabronadísimas porque Miguel los ignora y les metió a esquiroles paleros a su gestión, un cabildo vendido (salvo honrosas excepciones), en que lo tiene convertido ahora como alcalde “independiente”.

12.- Víctor Fuentes.

Hizo un buen jale como alcalde de San Nicolás y en sus alforjas trae el apoyo de bases panistas que ni se imaginan los tradicionales jerarcas del blanquiazul en NL.

Platiqué con gente de la IP y lo ven con buenos ojos. Llama la atención que alrededor suyo hay gente del PAN de la vieja guardia, de la nueva y -algo importante- un tipipuchal de chavos.

¿Qué pero le ponen para enfrentar en junio 2021 a la indiscutible Clara?

13.- Reitero lo dicho, el próximo sábado 24… o domingo 25 de octuhambre, daré a conocer en éste mismo espacio por cuál opción buscará la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, la alcaldesa de Escobedo por 2ª vez, que se reeligió tan fácil que nadie recuerda el nombre de su contrincante, a diferencia de las maromas que tuvieron qué hacer Adrián de la Garza y Cristina Díaz para reelegirse en Monterrey y en Guadalupe, con pleitos de sus rivales ante los tribunales electorales y toda la cosa; la presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad que aglutina a todos los municipios de México; la creadora del modelo policiaco “Proxpol” que ha sido reconocido en varios países como uno de los más efectivos para atacar la inseguridad desde sus causas raíz; quien renunciara en febrero pasado al PRI y que desde entonces es cortejada por todos los partidos políticos, por empresarios y miembros de organizaciones cívicas, ciudadanas y de toda índole; la que cada vez que su nombre suena le provoca malestar estomacal a Tatiana Clouthier y se suelta con su acostumbrada diarrea de declaraciones tratado de descalificarla.

