El asesinato de Moctezuma

Uno de los sucesos más enigmáticos de toda la Historia de México, y no sólo del período que hasta hoy se denomina como: “La conquista”, fue el asesinato del emperador azteca Moctezuma, por Junio de 1520, del que siguen surgiendo teorías, y de no haber sucedido así, éste país llamado México no se hubiera fundado con tanto rencor.

Para analizar éste suceso tan enigmático, repito, lo primero que se necesita entender es que los pueblos originarios de Mesoamérica eran guerreros, con ejércitos bien conformados, y así fue como desaparecieron a uno de los pueblos más prolíficos y avanzados de la región: a los olmecas, mucho antes de que llegaran los españoles, por envidia, quizá, o simplemente por desaparecer a una cultura que les estorbaba, como en algún momento lo hizo el Pueblo Judío con los cananeos al llegar a la Tierra prometida provenientes de Egipto (ver addendum).

En segundo lugar, y más que entender, reconocer, que Hernán Cortés no sólo fue un conquistador, podría ser considerado también uno de los hombres más progresistas de la Historia, en menos de 30 años desde el Descubrimiento de éstas tierras, ya existía en la Ciudad de México un Hospital y una Universidad construidos por él, que hasta hoy existen: el Hospital de Jesús y la Universidad Real y Pontificia, alma mater de la UNAM, por mencionar algunos de los avances arquitectónicos y culturales que realizó.

Pero inesperadamente, cuando Hernán Cortés ya tenía un tratado con Moctezuma del más alto nivel diplomático que haya existido en México, con mucho mejores garantías que el T-Mec, incluyendo la suspensión de los sacrificios humanos por los aztecas, alguien, asesina a Moctezuma, pudiendo haber sido un grupo extremista y anarquista compuesto por toltecas, tlaxcaltecas, españoles rebeldes y/o mexicas, que no quisieron ver brillar a éste gran país con ese tratado, y qué lograron que su aliado Cuauhtémoc subiera al poder para quedarse políticamente con el tesoro de Moctezuma ya fallecido, que incluye a las minas de litio.

Era tanto el coraje que éste grupo de antiprogresistas le tenía a Moctezuma, que desecharon su penacho, para que así fuera obtenido por el imperio austriaco sin capacidad de reclamo, hasta ahora.

Pero lo peor de todo es que con el asesinato de Moctezuma inició la verdadera guerra entre españoles y pueblos originarios, parecido a la guerra que se suscitó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando (leer artículo sobre el caso Dreyfus en SDP Noticias: Octubre 14, 2019); con esa lucha de poder entre el ejército de Hernán Cortés y los pueblos originarios surgieron las inentendibles masacres que hasta ahora retiemblan en ésta nación llamada México, y proféticamente se arreció la viruela que puso en semáforo rojo a todo el país durante esa también absurda guerra.

Addendum: Para los interesados en teorías sobre el origen de los pueblos originarios de México y Latinoamérica leer el ensayo que escribí en la página de Enlace Judío con fecha: Septiembre 23, 2020 sobre las tribus perdidas de Israel.